АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 73
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По логике , да он случится иначе первый шаг не имел смысла - просто поле второго шага - до самого опасного шага будет не три - четыре шага как было до этого ,
а всего пол шага если не меньше , даже расстояние полета небольшого 9гр тела будет больше.
Деньги сильно пугаются таких событий, 14-й и все что за этим последовало на рынках явно было не таким жестким как это видится сейчас.
Господа, узбагойтесь.
Уже по краю ходите.
Я понимаю, что без фундамента тут никак. Но не пересекайте черту.
Всем Добра.
На дне?
На дне?
Похоже что то пойдёт куда то не ранее 14мск
В 15:00 поехали вверх
На фоне какой новости?
В общем в итоге я оценил для Сбера уровень 50 как сверхнегативный сценарий, и его скорее всего не будет, он нужен только как сверхконсервативный ориентир худшего дна и опорный для расчета остальных уровней закупок... больше писать не буду здесь про это, ибо здесь слишком зажатая пуританская модерация, лучше это все обсуждать на смартлабе, там более свободное общение... всем капиталистам желаю профитов и хорошего настроения! 💰🤑😇
В 15:00 поехали вверх
На фоне какой новости?
На фоне того что ЕС вводит санкции против ВЭБ, Банк Россия и Промсвязьбанк.
Сбера в списке нет.
На фоне того что ЕС вводит санкции против ВЭБ, Банк Россия и Промсвязьбанк.
Сбера в списке нет.
Понял, спасибо.
В 15:00 поехали вверх
На фоне какой новости?
не отследил новость
22.02.2022 23:38
Минфин США официально объявил о введении санкций против ВЭБа, ПСБ, а также 42 их дочерних компаний.
Кроме того, Вашингтон вводит ограничительные меры против детей российских чиновников — они затронут Дениса Бортникова (сын главы ФСБ РФ Александра Бортникова), Петра Фрадкова (сын экс-премьера РФ Михаила Фрадкова) и Владимира Кириенко (сын замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко).
Санкции против госдолга ограничились запретом на сделки на вторичном рынке с ОФЗ, выпущенными после 2022 года.
Среди компаний, попавших под ограничения, оказался футбольный клуб ЦСКА, который перешел под контроль ВЭБа в декабре 2019 года.
ПСБ заявил, что введение санкций против него было ожидаемым и они не оказывают существенного влияния на его деятельность. Вот что следует из заявления на сайте банка: