АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 215
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Ну посмотрим как САУДИТЫ его примут.
Например будут ли сопровождающие американские дамы в парандже.
Какого цвета ,будет ковровая дорожка и будет ли вообще или придется идти по бетону.
Будут ли и кто встречать в аэропорту, если заместитель министра иностранных дел , то можно прямо в этот момент покупать фьючерс нефти.
Из какой нефти будет сделан авиационный керосин для сопровождающих истребителей , если из Российской , то можно сразу покупать фьючерс нефти.
Будут ли вообще сопровождающие истребители.
p.s.
Кстати забавно будет если сопровождающие истребители будут Российского производства - тоже можно будет сразу же покупать нефтяной фьючерс.
Если спрос на нефть будет падать то саудитам наращивать добычу нет ни какого смысла. Думаю эта поездка не принесет байдену ни какой пользы.
Из Энел уходят иностранцы.
https://www.interfax.ru/business/851217
Стратегическое сырье будут продавать за рубли. Стоит задуматься, возможно что недавний рост цены доллара ненадолго.
https://tvzvezda-ru.turbopages.org/tvzvezda.ru/s/news/20227101352-Yp3Eb.html
Стратегическое сырье будут продавать за рубли. Стоит задуматься, возможно что недавний рост цены доллара ненадолго.
https://tvzvezda-ru.turbopages.org/tvzvezda.ru/s/news/20227101352-Yp3Eb.html
Если схема расчётов будет такая-же как за газ, то это просто ******. Путину однажды сказали: «Вас развели, Владимир Владимирович.» Так вот здесь такой-же развод???
Если схема расчётов будет такая-же как за газ, то это просто ******. Путину однажды сказали: «Вас развели, Владимир Владимирович.» Так вот здесь такой-же развод???
Не знаю где тут развод. Но эффект от "газ за рубли" наверно заметили все.
...
Тут почему то в этой статье написано об оплате стратегических товаров. Специально даже скриншот сделал. Картинку только убрал.
А в тексте указа говорится об экспортных пошлинах на эти товары и пошлины устанавливаются в виде фиксированной суммы в рублях, а не как раньше было в долларах. А я то сначала прочитав эту статью удивлялся почему государство цену устанавливает, а не рынок. В общем автору этой статьи надо ата-та по попе за введение в заблуждение читателей. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207010039?index=2&rangeSize=1
Не знаю где тут развод. Но эффект от "газ за рубли" наверно заметили все.
...
Развод в том, что по факту оплаты а банке валяются фантики. Да и эффект достаточно сомнительный. До того как, ЦБ предпринимал меры по недопущению обвала курса рубля, а теперь меры по недопущению чрезмерного укрепления.
На прошлой неделе в новостях говорили что-то о ценообразовании и если я ничего не путаю, то схема такая: Берётся цена зерна в фантиках, умножается на средний курс за неделю и будьте ……… это, как называется. Какое-же это рублёвое ценообразование?
В реальности-же, с моей точки зрения, должно быть так: Пусть первая цена будет пересчитана исходя из курса, но дальше цену определяет спрос и предложение на бирже. И какой-бы курс не был, цена определена в рублях. А если вам слишком дорого за фантики, то продавайте нам за рубли, подешевле и побольше товаров которые нам нужны.
Но поскольку чиновники все свои накопления держат в фантиках, укрепление рубля никому не выгодно.
Не знаю где тут развод. Но эффект от "газ за рубли" наверно заметили все.
...
Реально продажа ресурсов происходит не за рубли!
простыми словами:
1) Продажа за рубли
Покупатель ДОЛЖЕН перечислять на счет продавца рубли ( а не Евро или доллары ) , что бы получить Рубли , покупатель вынужден будет прийти в РФ и прикупить рубли.
Вот эта схема называется - продавать за рубли.
И проблема получить сначала рубли возлагается на покупателя.
2) Продажа за доллары / евро
Покупатель перечисляет в банк на счет продавца доллары или евро , далее не важно по чьей инициативе банк выкидывает на биржу доллары или евро и конвертирует это в рубли и зачисляет на счет продавца рубли , а не валюту.
В итоге на счет продавца поступают рубли. Но покупатель перечисли не рубли а USD или EUR.
Эта схема называется .... , cложно подобрать правильное слово , назову эмуляция, ну или сомнительная.
---
В настоящий момент работает схема 2. Виталий , эта схема подразумевает что продавец РЕАЛЬНО продает свой продукт за USD/EUR
В схеме изменилось только то что банк в который надо перечислять EUR/USD территориально - географически - юридически находится в РФ.
Ранее банк куда покупатели перечисляли EUR/USD находились не в РФ и тем самым было возможно блокировать остатки на счетах.
Развод в том, что по факту оплаты а банке валяются фантики. Да и эффект достаточно сомнительный. До того как, ЦБ предпринимал меры по недопущению обвала курса рубля, а теперь меры по недопущению чрезмерного укрепления.
На прошлой неделе в новостях говорили что-то о ценообразовании и если я ничего не путаю, то схема такая: Берётся цена зерна в фантиках, умножается на средний курс за неделю и будьте ……… это, как называется. Какое-же это рублёвое ценообразование?
В реальности-же, с моей точки зрения, должно быть так: Пусть первая цена будет пересчитана исходя из курса, но дальше цену определяет спрос и предложение на бирже. И какой-бы курс не был, цена определена в рублях. А если вам слишком дорого за фантики, то продавайте нам за рубли, подешевле и побольше товаров которые нам нужны.
Но поскольку чиновники все свои накопления держат в фантиках, укрепление рубля никому не выгодно.
Вот именно , сомнительный.
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 11 июля снижается
1 час назад (11.07.2022 10:44)
Реально продажа ресурсов происходит не за рубли!
простыми словами:
1) Продажа за рубли
Покупатель ДОЛЖЕН перечислять на счет продавца рубли ( а не Евро или доллары ) , что бы получить Рубли , покупатель вынужден будет прийти в РФ и прикупить рубли.
Вот эта схема называется - продавать за рубли.
И проблема получить сначала рубли возлагается на покупателя.
2) Продажа за доллары / евро
Покупатель перечисляет в банк на счет продавца доллары или евро , далее не важно по чьей инициативе банк выкидывает на биржу доллары или евро и конвертирует это в рубли и зачисляет на счет продавца рубли , а не валюту.
В итоге на счет продавца поступают рубли. Но покупатель перечисли не рубли а USD или EUR.
Эта схема называется .... , cложно подобрать правильное слово , назову эмуляция, ну или сомнительная.
---
В настоящий момент работает схема 2. Виталий , эта схема подразумевает что продавец РЕАЛЬНО продает свой продукт за USD/EUR
В схеме изменилось только то что банк в который надо перечислять EUR/USD территориально - географически - юридически находится в РФ.
Ранее банк куда покупатели перечисляли EUR/USD находились не в РФ и тем самым было возможно блокировать остатки на счетах.
Вот именно , сомнительный.
Есть предположение, что вариант 2 используется "чтоб привыкали" - варить лягушку надо медленно.
Во второй схеме товар считается оплаченным только при поступлении рублей на счёт продавца - чтобы не могли заблокировать валюту.
Есть предположение, что вариант 2 используется "чтоб привыкали" - варить лягушку надо медленно.
Во второй схеме товар считается оплаченным только при поступлении рублей на счёт продавца - чтобы не могли заблокировать валюту.
Вы знаете как сварить лягушку живьем?
Секрет заключается вот в чем- если бросить живую лягушку в кипяток, она выпрыгнет, а вот если посадить ее в кастрюлю с холодной водой и начать медленно нагревать на огне, то в силу специфики физиологии, лягушка не заметит критического повышения температуры и действительно сварится не попытавшись спастись.