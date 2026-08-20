АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 29
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Юр, что по сберу скажешь?
Юр, что по сберу скажешь?
Перешел в зону продаж.
2 дня подряд пробитие лова не пробитие хая дня, 3-й день пробитие лова и с гепом открылись вниз, просели ниже 8-й.
В моем понимании сейчас приоритет на продажи.
p.s.Кроме того сегодня РФ практически весь в красной зоне.
Перешел в зону продаж.
2 дня подряд пробитие лова не пробитие хая дня, 3-й день пробитие лова и с гепом открылись вниз, просели ниже 8-й.
В моем понимании сейчас приоритет на продажи.
p.s.Кроме того сегодня РФ практически весь в красной зоне.
Yuriy Zaytsev #:
с гепом открылись вниз, просели ниже 8-й.
Вижу, что открылись таки выше ЕМА8, хоть и с гэпом.
И, прости меня за мой теханализ, но обычно цена закрывает гэп - т.е., возвращается в точку закрытия предшествующей гэпу свечи.
Как считаешь?
PS. И, кстати, на фоне того, что хэдж-фонды скупают акции Российских компаний ещё с осени прошлого года, что-то не заметно их объёмов. В основном вижу в обсуждениях мечущуюся школоло, купившие на хаях и продающие теперь на лоях.
До какого уровня считаешь будет движение? Были какие-то условия для падения? Я не слышал.
Думаю что тут технически.
Фона негативного в фудаменте вроде нет - ну нет плохих новостей хотя особо хороших тоже нет ( геополит. проблемы из за которых началось резкое падение в неясном состоянии но без каких то резких изменений)
думаю что насели медведи + фиксация после отскока. Позу по сберу очень частично пофиксил еще 01 и 02 февраля , но большая часть осталась.
Пока есть сомнения что будет пробито это дно 2022 по крайней мере ближайшее время.
RTS откатил сверху менее 50% от движения со дна 2022
если бы больше 50% то была бы более серьезная опасность пробоя дна
по классике вроде надо 50% а там или вверх или вниз
Вижу, что открылись таки выше ЕМА8, хоть и с гэпом.
И, прости меня за мой теханализ, но обычно цена закрывает гэп - т.е., возвращается в точку закрытия предшествующей гэпу свечи.
Как считаешь?
По моим наблюдениям на акциях далеко не всегда. ( в этот же имеется ввиду )
пример геповых дней - нет закрытия
При дивидендном гепе - как правило да - но это на хороших бумагах и не быстро.
Дивидендный геп закрывается часто достаточно долго - не день и не неделя.
Думаю что тут технически.
Фона негативного в фудаменте вроде нет - ну нет плохих новостей хотя особо хороших тоже нет ( геополит. проблемы из за которых началось резкое падение в неясном состоянии но без каких то резких изменений)
думаю что насели медведи + фиксация после отскока. Позу по сберу очень частично пофиксил еще 01 и 02 февраля , но большая часть осталась.
Пока есть сомнения что будет пробито это дно 2022 по крайней мере ближайшее время.
RTS откатил сверху менее 50% от движения со дна 2022
если бы больше 50% то была бы более серьезная опасность пробоя дна
по классике вроде надо 50% а там или вверх или вниз
Почитал обсуждения... В основном вижу в обсуждениях мечущуюся школоло, купившие на хаях и продающие теперь на лоях.
Лично мой вывод: такие движения - это двусторонний развод. Как мишек, так и телёночков. Над подождать. А там видно будет.
ЗЫ. Ну.., прогнозист из меня тот ещё :)
Почитал обсуждения... В основном вижу в обсуждениях мечущуюся школоло, купившие на хаях и продающие теперь на лоях.
Лично мой вывод: такие движения - это двусторонний развод. Как мишек, так и телёночков. Над подождать. А там видно будет.
ЗЫ. Ну.., прогнозист из меня тот ещё :)
Да как то тоже так же ).
Когда то я говорил что сбер придет к 400 , ну он в эту зону пришел правда не ровно к 400 ). Вот теперь меня хейтерят :) , что не сказал ровно пип в пип.
Да верно говоришь - молоденькие медвежата хорошая пищи для опытных быков с крепкими закаленными в боях рогами,
так же как молодая телятина нравится старым медведям с огромными зубами и большими лапами.
Ну тут насчет развода
что мне нравится на фондовом это то - что если я что то купил или продал - брокер не пытается перекрывать внутр исебя - я вижу что сделка честно вышла на рынок на СПБ или ММВБ
Так что тут все реально реально , если я продал с профитом на хае то значит на той стороне купил молодой бычок. А если я продал на лове - то мою продажу купил старый , опытный , огромный бык с большими красиво заточенными рогами.
т е борьба идет с реальными людьми с той стороны , а не с (форекс) брокером или его автоматическим дилером.
Да как то тоже так же ).
Когда то я говорил что сбер придет к 400 , ну он в эту зону пришел правда не ровно к 400 ). Вот теперь меня хейтерят :) , что не сказал ровно пип в пип.
Да верно говоришь - молоденькие медвежата хорошая пищи для опытных быков с крепкими закаленными в боях рогами,
так же как молодая телятина нравится старым медведям с огромными зубами и большими лапами.
Ну тут насчет развода
что мне нравится на фондовом это то - что если я что то купил или продал - брокер не пытается перекрывать внутр исебя - я вижу что сделка честно вышла на рынок на СПБ или ММВБ
Так что тут все реально реально , если я продал с профитом на хае то значит на той стороне купил молодой бычок. А если я продал на лове - то мою продажу купил старый , опытный , огромный бык с большими красиво заточенными рогами.
т е борьба идет с реальными людьми с той стороны , а не с (форекс) брокером или его автоматическим дилером.
Вот я и вижу, что люди там покупают по 270, а продают сейчас. И наоборот... Пришёл, купил задорого, продал задёшево... поторговал в итоге здорово...
И таких там чёт много.
Потому и подумалось мне, что на фоне отсутствия негативного фона, это падение - стрижка баранов?