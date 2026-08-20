АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 29

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Yuriy Zaytsev #:

Юр, что по сберу скажешь?


 
Artyom Trishkin #:

Юр, что по сберу скажешь?


Перешел в зону продаж. 

2 дня подряд пробитие лова не пробитие хая дня, 3-й день пробитие лова и с гепом открылись вниз, просели ниже 8-й. 

В моем понимании  сейчас приоритет на продажи. 

p.s.

Кроме того сегодня РФ практически весь в красной зоне.
 
Yuriy Zaytsev #:

Перешел в зону продаж. 

2 дня подряд пробитие лова не пробитие хая дня, 3-й день пробитие лова и с гепом открылись вниз, просели ниже 8-й. 

В моем понимании  сейчас приоритет на продажи. 

p.s.

Кроме того сегодня РФ практически весь в красной зоне.
До какого уровня считаешь будет движение? Были какие-то условия для падения? Я не слышал.
 

Yuriy Zaytsev #:

с гепом открылись вниз, просели ниже 8-й.

Вижу, что открылись таки выше ЕМА8, хоть и с гэпом.

И, прости меня за мой теханализ, но обычно цена закрывает гэп - т.е., возвращается в точку закрытия предшествующей гэпу свечи.

Как считаешь?

PS. И, кстати, на фоне того, что хэдж-фонды скупают акции Российских компаний ещё с осени прошлого года, что-то не заметно их объёмов. В основном вижу в обсуждениях мечущуюся школоло, купившие на хаях и продающие теперь на лоях.

 
Artyom Trishkin #:
До какого уровня считаешь будет движение? Были какие-то условия для падения? Я не слышал.

Думаю что тут технически.

Фона негативного в фудаменте вроде нет - ну нет плохих новостей хотя особо хороших тоже нет ( геополит. проблемы из за которых началось резкое падение в неясном состоянии но без каких то резких изменений)

думаю что насели медведи +  фиксация после отскока. Позу по сберу очень частично пофиксил еще 01 и 02 февраля , но большая часть осталась.

Пока есть сомнения что будет пробито это дно 2022 по крайней мере ближайшее время.

RTS откатил сверху менее 50% от движения со дна 2022  

если бы больше 50% то была бы более серьезная опасность пробоя дна

по классике вроде надо 50% а там или вверх или вниз

 
Artyom Trishkin #:

Вижу, что открылись таки выше ЕМА8, хоть и с гэпом.

И, прости меня за мой теханализ, но обычно цена закрывает гэп - т.е., возвращается в точку закрытия предшествующей гэпу свечи.

Как считаешь?

По моим наблюдениям на акциях далеко не всегда.  ( в этот же  имеется ввиду )

пример геповых дней - нет закрытия 



При дивидендном гепе - как правило да  - но это на хороших бумагах и не быстро.

Дивидендный геп закрывается часто достаточно долго - не день и не неделя.

 
Yuriy Zaytsev #:

Думаю что тут технически.

Фона негативного в фудаменте вроде нет - ну нет плохих новостей хотя особо хороших тоже нет ( геополит. проблемы из за которых началось резкое падение в неясном состоянии но без каких то резких изменений)

думаю что насели медведи +  фиксация после отскока. Позу по сберу очень частично пофиксил еще 01 и 02 февраля , но большая часть осталась.

Пока есть сомнения что будет пробито это дно 2022 по крайней мере ближайшее время.

RTS откатил сверху менее 50% от движения со дна 2022  

если бы больше 50% то была бы более серьезная опасность пробоя дна

по классике вроде надо 50% а там или вверх или вниз

Почитал обсуждения... В основном вижу в обсуждениях мечущуюся школоло, купившие на хаях и продающие теперь на лоях.

Лично мой вывод: такие движения - это двусторонний развод. Как мишек, так и телёночков. Над подождать. А там видно будет.

ЗЫ. Ну.., прогнозист из меня тот ещё :)

 
Artyom Trishkin #:

Почитал обсуждения... В основном вижу в обсуждениях мечущуюся школоло, купившие на хаях и продающие теперь на лоях.

Лично мой вывод: такие движения - это двусторонний развод. Как мишек, так и телёночков. Над подождать. А там видно будет.

ЗЫ. Ну.., прогнозист из меня тот ещё :)

Да как то тоже так же ).

Когда то я говорил что сбер придет к 400 , ну он в эту зону пришел правда не ровно к 400 ). Вот теперь меня хейтерят :) , что не сказал ровно пип в пип.

Да верно говоришь - молоденькие медвежата хорошая пищи для опытных быков с крепкими закаленными в боях рогами, 

так же как молодая телятина нравится старым медведям с огромными зубами и большими лапами.

Ну тут насчет развода

что мне нравится на фондовом  это то  - что если я что то купил или продал - брокер не пытается перекрывать внутр исебя - я вижу что сделка честно вышла на рынок на СПБ или ММВБ

Так что тут все реально реально , если я продал с профитом  на хае то значит на той стороне купил молодой бычок. А если я продал на лове  - то мою продажу купил  старый , опытный , огромный  бык с большими красиво заточенными рогами.

т е борьба  идет с реальными людьми с той стороны , а не с (форекс)  брокером или его автоматическим дилером.

 
Yuriy Zaytsev #:

Да как то тоже так же ).

Когда то я говорил что сбер придет к 400 , ну он в эту зону пришел правда не ровно к 400 ). Вот теперь меня хейтерят :) , что не сказал ровно пип в пип.

Да верно говоришь - молоденькие медвежата хорошая пищи для опытных быков с крепкими закаленными в боях рогами, 

так же как молодая телятина нравится старым медведям с огромными зубами и большими лапами.

Ну тут насчет развода

что мне нравится на фондовом  это то  - что если я что то купил или продал - брокер не пытается перекрывать внутр исебя - я вижу что сделка честно вышла на рынок на СПБ или ММВБ

Так что тут все реально реально , если я продал с профитом  на хае то значит на той стороне купил молодой бычок. А если я продал на лове  - то мою продажу купил  старый , опытный , огромный  бык с большими красиво заточенными рогами.

т е борьба  идет с реальными людьми с той стороны , а не с (форекс)  брокером или его автоматическим дилером.

Вот я и вижу, что люди там покупают по 270, а продают сейчас. И наоборот... Пришёл, купил задорого, продал задёшево... поторговал в итоге здорово...

И таких там чёт много.

Потому и подумалось мне, что на фоне отсутствия негативного фона, это падение - стрижка баранов?

 
Эпоха дешёвых долларов, которые печатались Федрезервом и вкладывались на фондовых рынках развивающихся стран, закончилась - все выходят в долларовый кеш. Ралли заканчиваются 
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