АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 263

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Сбербанк проснулся 
Вышел из флета 
 

Похоже небольшая пятничная коррекция, или конец медвежих радостей?

Вероятно медведи  получившие наслаждение со вторника  к пятнице решили крыть позиции. 

Стейки из молодых бычков  заходивших на хаях понедельника  , вероятно закончились. 

Что бы не попортить медвежью шкуру, на выходные лучше прикрыть позиции.

 

Софкомфлот зажигает , сегодня более чем 10% роста.

Кто то знает в чем причина бурного роста?

 

1)


Итоговый вывод по Совкомфлот $FLOT Компания показала очень сильные результаты в 1 квартале 2023 года. Основная причина роста показателей – это хорошая рыночная конъюнктура для танкерного флота, а также устойчивые результаты работы действующего портфеля долгосрочных контрактов. Акции Совкомфлота показывают такой рост на отчетности. Так как компания только за 1 квартал смогла заработать около 4,4 руб/акцию в качестве дивидендов, когда за 2022 год выплатили 4,3 руб/акцию. Спасибо боту-инсайдеру, который с утра начал предупреждать об объемах и дал заработать 3,5%. У компании большой потенциал для роста ввиду развития Северного Морского Пути. Также при поддержании уровня финансовых показателей, показанных в первом квартале, Совкомфлот по итогам 2023 года покажет высокую дивидендную доходность (15-20%). Еще вчера (когда я делал разбор) акции были недооценены на 12.5%, но уже сегодня дисконт резко сократился. За 2 года и 5 месяцев (с момента IPO) бумага показала около (-25,5%) доходности. Последний отчет: 26 мая 2023 Итоговый анализ: Акции недооценены на 4,5% Итоговая справедливая цена: 75,8₽ Рыночная цена: 72,5₽


2)

Крупнейшая российская судоходная компания «Совкомфлот» получила в I квартале $285,9 млн чистой прибыли по МСФО, сообщила 26 мая пресс-служба компании. За тот же период прошлого года она получила убыток в $90,8 млн. Выручка компании за первые три месяца 2023 г. к тому же периоду 2022 г. увеличилась более чем в два раза и составила $626,9 млн, EBITDA – в 2,4 раза до $452,5 млн. Прошлый год также был удачным для компании: выручка выросла на 31% до $1,44 млрд, чистая прибыль – почти в 11 раз и составила $385,2 млн.

Совкомфлот | Тинькофф Инвестиции
Совкомфлот | Тинькофф Инвестиции
  • www.tinkoff.ru
К сектору "Машиностроение и транспорт" также относятся такие компании как НМТП (NMTP), Globaltrans Investment PLC (GLTR), а также компания ДВМП (FESH)
 

Наконец-то ФАС, хоть как то, начал выполнять свои обязанности!!!

https://fas.gov.ru/news/32593

оштрафовала банк на 600 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ(2).

Конечно 600 тыс рублей для Сбера ничто, но создан прецедент и как то сразу жульническая реклама закончилась, так же и других подобных жуликов.

Надеюсь это не пиар-акция ФАС, и дольше будут следить за соблюдением законодательства России!


Вывод такой: в краткосрочной перспективе акции жуликов покупать, в долгосрочной продавать.

 

С утра фьючерсы слегка пошли вверх , вероятно коррекция завершена.

 

По META: ожидаю движения в short от зоны 269.00-267,00, к зоне 245.00-242.00. Кто за, кто против, почему?


 

Сделка  по  акции BMW.


 
mixail789 mixajlof #:

Сделка  по  акции BMW.


Не совсем понятно , какой может быть  своп по акциям 
 
Yuriy Zaytsev #:
Не совсем понятно , какой может быть  своп по акциям 

Это скорее всего не акция, а CFD (контракт на разницу). А там и своп и все что угодно может быть.

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