АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 132
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Сейчас пожалуй логично встать в лонг по фьючерсу нефти
так же по фьючерсам компаний занимающихся в США сжиженным газом
сейчас прекрасный момент для США пересадить сателлитов на сжиженный газ , ссылаясь на санкции впарить дорогой ГАЗ
эхх .... верно - хотелось по 431.75 двинуть
тогда ждем когда барелль перевалит за 200 в идеале по 300 или по 400
p.s.
Как думается 200$ реально ?
Спекулянт - он и есть спекулянт! :)
Пойдёт нефть за рубли - будет реально. :)
Спекулянт - он и есть спекулянт! :)
Пойдёт нефть за рубли - будет реально. :)
пока нет понимания ,технического как это , за рубли
В СМИ поговаривают что отказаться от газа ЕС не может.
Сланцевого газа не хватит что бы обеспечить все потребности европы. И что бы привезти его из сша его надо сначала сделать жидким закачать в специальный газовоз пересечь океан и выгрузить через специальный терминал. В общем геморой тот еще. И естественно стоимость газа у них от этого меньше не станет.
А тем временем наш газ на нашем внутреннем рынке на нашей товарно сырьевой бирже 4к рублей за 1000 кубов. Это меньше 40$.
В СМИ поговаривают что отказаться от газа ЕС не может.
Юра, отказаться они конечно не могут, а смогут-ли заменить? Вот в чём вопрос. Там ни объёмов, ни возможности доставки такого количества нет. Не готовы они к этому.
Сланцевого газа не хватит что бы обеспечить все потребности европы. И что бы привезти его из сша его надо сначала сделать жидким закачать в специальный газовоз пересечь океан и выгрузить через специальный терминал. В общем геморой тот еще. И естественно стоимость газа у них от этого меньше не станет.
Стоимость только добычи сланцевого газа чуть-ли не больше добычи, переработки и доставки природного…
В СМИ поговаривают что отказаться от газа ЕС не может.
если бы стоило, то ещё вчера был-бы хайп и начата добыча (инфраструктура-то на месте, и всё разведано). Но там у власти "зелёная программа" - их фишка: они категорично против сланца и против трубопровода в канаду.
(и есть существенные сомнения что сланцевые нефть/газ существовали где-то кроме бумаги и фьючей)
В европе инфляция просто аховая. Германия локомотив евросоюза, которая тянет за собой всех нахлебников еврозоны индекс цен производителей.
https://ru.investing.com/economic-calendar/german-ppi-739
А вот последний отчет по недельным запасам сырой нефти в сша.
https://ru.investing.com/economic-calendar/api-weekly-crude-stock-656