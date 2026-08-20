АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 132

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JRandomTrader #:

Сейчас пожалуй логично  встать в лонг по фьючерсу нефти

так же по фьючерсам  компаний занимающихся в США сжиженным газом

сейчас  прекрасный момент для США пересадить сателлитов на  сжиженный газ ,  ссылаясь  на санкции впарить дорогой ГАЗ

 
Yuriy Zaytsev #:

эхх .... верно - хотелось  по 431.75 двинуть

тогда ждем когда барелль  перевалит за 200 в идеале по 300 или по 400

p.s.

Как думается 200$ реально ?

Спекулянт - он и есть спекулянт! :)

Пойдёт нефть за рубли - будет реально. :)

 
JRandomTrader #:

Спекулянт - он и есть спекулянт! :)

Пойдёт нефть за рубли - будет реально. :)

пока нет понимания ,технического как это ,  за рубли 

 
В СМИ поговаривают что отказаться от газа ЕС не может.
Возможно имеет смысл купить акции компаний США которые занимаются сланцевым газом.


 
Yuriy Zaytsev #:
В СМИ поговаривают что отказаться от газа ЕС не может.
Возможно имеет смысл купить акции компаний США которые занимаются сланцевым газом.


Сланцевого газа не хватит что бы обеспечить все потребности европы. И что бы привезти его из сша его надо сначала сделать жидким закачать в специальный газовоз пересечь океан и выгрузить через специальный терминал. В общем геморой тот еще. И естественно стоимость газа у них от этого меньше не станет.

А тем временем наш газ на нашем внутреннем рынке на нашей товарно сырьевой бирже 4к рублей за 1000 кубов. Это меньше 40$.


 
Yuriy Zaytsev #:
В СМИ поговаривают что отказаться от газа ЕС не может.
Возможно имеет смысл купить акции компаний США которые занимаются сланцевым газом.


Юра, отказаться они конечно не могут, а смогут-ли заменить? Вот в чём вопрос. Там ни объёмов, ни возможности доставки такого количества нет. Не готовы они к этому.

 
Vitalii Ananev #:

Сланцевого газа не хватит что бы обеспечить все потребности европы. И что бы привезти его из сша его надо сначала сделать жидким закачать в специальный газовоз пересечь океан и выгрузить через специальный терминал. В общем геморой тот еще. И естественно стоимость газа у них от этого меньше не станет.

Стоимость только добычи сланцевого газа чуть-ли не больше добычи, переработки и доставки природного…

 
Yuriy Zaytsev #:
В СМИ поговаривают что отказаться от газа ЕС не может.
Возможно имеет смысл купить акции компаний США которые занимаются сланцевым газом.


если бы стоило, то ещё вчера был-бы хайп и начата добыча (инфраструктура-то на месте, и всё разведано). Но там у власти "зелёная программа" - их фишка: они категорично против сланца и против трубопровода в канаду. 

(и есть существенные сомнения что сланцевые нефть/газ существовали где-то кроме бумаги и фьючей)

 

В европе инфляция просто аховая. Германия локомотив евросоюза, которая  тянет за собой всех нахлебников еврозоны индекс цен производителей.

https://ru.investing.com/economic-calendar/german-ppi-739

Индекс цен производителей (PPI) Германии (г/г)
Индекс цен производителей (PPI) Германии (г/г)
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А вот последний отчет по недельным запасам сырой нефти в сша.

https://ru.investing.com/economic-calendar/api-weekly-crude-stock-656

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