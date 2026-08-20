АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 247

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Andrey Miguzov #:

Да. Это отложенный ордер, который я хочу поставить в стакан.

в том то и дело - вводят новый тип политики заполнения объема  (ORDER_TYPE_FILLING). В МТ5 такого сейчас нет:

ордер будет выставлен (в стакан) только в том случае, если нет встречных заявок, т.е. его установка не должна приводить к сделке. Если в ордере указана цена, которая приведет к заключению сделки - ордер не выставляется

Не вижу никаких проблем.

Зачем покупать отложенным ордером?

Покупайте лимитником с заливкой IOC, не исполненный объем снимется.

Если Вы думаете, что если покупаете отложенным ордером, то не будет комиссии, то Вы ошибаетесь :)

 
prostotrader #:

Если Вы думаете, что если покупаете отложенным ордером, то не будет комиссии, то Вы ошибаетесь :)

Биржевой комиссии не будет в случае, если мой отложенный ордер уже стоял в стакане на момент сделки.

 

Сейчас эта комиссия - 0,01%. А будет (после 01.11.2022) - если покупать лимитником с заливкой IOC - 0,03%.

 
Andrey Miguzov #:

Биржевой комиссии не будет в случае, если мой отложенный ордер уже стоял в стакане на момент сделки.

 

Сейчас эта комиссия - 0,01%. А будет (после 01.11.2022) - если покупать лимитником с заливкой IOC - 0,03%.

Так чего вы боитесь?

Есть же цены в стакане OrderPrice = SellPrice - step > BuyPrice  или  OrderPrice = BuyPrice + step < SellPrice

BuyPrice,  SellPrice - лучшие цены в стакане. Если лучшие цены изменились, то снимаете ордер(а)

 
prostotrader #:

Так чего вы боитесь?

Есть же цены в стакане OrderPrice = SellPrice - step > BuyPrice  или  OrderPrice = BuyPrice + step < SellPrice

BuyPrice,  SellPrice - лучшие цены в стакане. Если лучшие цены изменились, то снимаете ордер(а)

Так и буду делать, наверное.

Вообще согласен - повода для страхов нет :) Сейчас посчитал - для меня новые комиссии это не так критично, как подумал в начале.

Но старая схема взимания комиссии мне больше подходила. В основном на фонде у меня "по рынку" вход был.

Ну и если в МТ5 новый тип заявки добавят, лишним точно не будет.  

 
Andrey Miguzov #:

Так и буду делать, наверное.

Вообще согласен - повода для страхов нет :) Сейчас посчитал - для меня новые комиссии это не так критично, как подумал в начале.

Но старая схема взимания комиссии мне больше подходила. В основном на фонде у меня "по рынку" вход был.

Ну и если в МТ5 новый тип заявки добавят, лишним точно не будет.  

Из опыта на срочке могу сказать, что биржевая комиссия у меня существенно сократилась после этих нововведений. Где-то раза в 3-4. Работаю только лимитками и тэйкером бывает примерно 1 из 20-30 заявок.

Видимо, когда за время прохождения заявки цена успевает подвинуться.

 

В Квик есть таблица "Купить/Продать" там есть колонки D Long, D Short

Может быть кто-нибудь знает как без этой таблицы рассчитать значения  D Long и D Short ?

 
prostotrader #:

В Квик есть таблица "Купить/Продать" там есть колонки D Long, D Short

Может быть кто-нибудь знает как без этой таблицы рассчитать значения  D Long и D Short ?

Еще бы знать что это)
 

Действительно, что-то я не нахожу такой таблицы


 
Alexey Viktorov #:

Действительно, что-то я не нахожу такой таблицы


Эта таблица открывается если нажать правой кнопкой мыши на таблицу "Клиентский портфель"

 
prostotrader #:

Эта таблица открывается если нажать правой кнопкой мыши на таблицу "Клиентский портфель"

Открыл, но понять что это такое не смог. Значения есть только на фьючерсах, а на акциях этих значений нет.

А это никак не связано с ГО?

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