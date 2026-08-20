АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 247
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Да. Это отложенный ордер, который я хочу поставить в стакан.
в том то и дело - вводят новый тип политики заполнения объема (ORDER_TYPE_FILLING). В МТ5 такого сейчас нет:
ордер будет выставлен (в стакан) только в том случае, если нет встречных заявок, т.е. его установка не должна приводить к сделке. Если в ордере указана цена, которая приведет к заключению сделки - ордер не выставляется
Не вижу никаких проблем.
Зачем покупать отложенным ордером?
Покупайте лимитником с заливкой IOC, не исполненный объем снимется.
Если Вы думаете, что если покупаете отложенным ордером, то не будет комиссии, то Вы ошибаетесь :)
Если Вы думаете, что если покупаете отложенным ордером, то не будет комиссии, то Вы ошибаетесь :)
Биржевой комиссии не будет в случае, если мой отложенный ордер уже стоял в стакане на момент сделки.
Сейчас эта комиссия - 0,01%. А будет (после 01.11.2022) - если покупать лимитником с заливкой IOC - 0,03%.
Биржевой комиссии не будет в случае, если мой отложенный ордер уже стоял в стакане на момент сделки.
Сейчас эта комиссия - 0,01%. А будет (после 01.11.2022) - если покупать лимитником с заливкой IOC - 0,03%.
Так чего вы боитесь?
Есть же цены в стакане OrderPrice = SellPrice - step > BuyPrice или OrderPrice = BuyPrice + step < SellPrice
BuyPrice, SellPrice - лучшие цены в стакане. Если лучшие цены изменились, то снимаете ордер(а)
Так чего вы боитесь?
Есть же цены в стакане OrderPrice = SellPrice - step > BuyPrice или OrderPrice = BuyPrice + step < SellPrice
BuyPrice, SellPrice - лучшие цены в стакане. Если лучшие цены изменились, то снимаете ордер(а)
Так и буду делать, наверное.
Вообще согласен - повода для страхов нет :) Сейчас посчитал - для меня новые комиссии это не так критично, как подумал в начале.
Но старая схема взимания комиссии мне больше подходила. В основном на фонде у меня "по рынку" вход был.
Ну и если в МТ5 новый тип заявки добавят, лишним точно не будет.
Так и буду делать, наверное.
Вообще согласен - повода для страхов нет :) Сейчас посчитал - для меня новые комиссии это не так критично, как подумал в начале.
Но старая схема взимания комиссии мне больше подходила. В основном на фонде у меня "по рынку" вход был.
Ну и если в МТ5 новый тип заявки добавят, лишним точно не будет.
Из опыта на срочке могу сказать, что биржевая комиссия у меня существенно сократилась после этих нововведений. Где-то раза в 3-4. Работаю только лимитками и тэйкером бывает примерно 1 из 20-30 заявок.
Видимо, когда за время прохождения заявки цена успевает подвинуться.
В Квик есть таблица "Купить/Продать" там есть колонки D Long, D Short
Может быть кто-нибудь знает как без этой таблицы рассчитать значения D Long и D Short ?
В Квик есть таблица "Купить/Продать" там есть колонки D Long, D Short
Может быть кто-нибудь знает как без этой таблицы рассчитать значения D Long и D Short ?
Действительно, что-то я не нахожу такой таблицы
Действительно, что-то я не нахожу такой таблицы
Эта таблица открывается если нажать правой кнопкой мыши на таблицу "Клиентский портфель"
Эта таблица открывается если нажать правой кнопкой мыши на таблицу "Клиентский портфель"
Открыл, но понять что это такое не смог. Значения есть только на фьючерсах, а на акциях этих значений нет.
А это никак не связано с ГО?