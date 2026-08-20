АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 160
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У кого открывашка? Мобильное приложение "инвестиции открытие брокер" работает?
Открывашка, но мобильным не пользуюсь. MT5 и Квик работают.
Минфин США исключил из-под санкций против РФ телекоммукационное и интернет-оборудование
https://lenta.ru/news/2022/04/08/minfinsha/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
акции МТС покупать сегодня?
MTSS
RTKM
RTKM-6.22
Бизнес фм.
MTSS
RTKM
RTKM-6.22
выброс вверх был предсказуем, но это не был эпический рост , обычный средний дневной ход. К тому же откат идет.
Возможно вечерние быки после сытного обеда ,окончательно осознав что c интернетом - связью и оборудованием все будет замечательно, протолкнут повыше.
Пишут, что ЦБ решил снизить ставку до 17%
https://www.rbc.ru/finances/08/04/2022/624ff50e9a794725500939a9
Капитал везде дырку для прибыли найдет.
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-04-08/ukraine-war-this-backdoor-keeps-russian-oil-flowing-into-europe
Если коротко то в нефти только 49,99% приходится на Россию, а остальные 50,01% поступают из других источников. И нефть уже не Российская. Нефтетрейдеры придумали ей уже название "Латвийская смесь".
Природный газ.
Пессимистичный уровень уже пробит.