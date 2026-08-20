АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 160

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Они такие отчёты ежедневно присылают


 
diman1982 #:
У кого открывашка? Мобильное приложение "инвестиции открытие брокер" работает?

Открывашка, но мобильным не пользуюсь. MT5 и Квик работают.

 
В командировке, только сотовый с собой. Через личный кабинет заходит, мобильное приложение не работает.
 

Минфин США исключил из-под санкций против РФ телекоммукационное и интернет-оборудование

https://lenta.ru/news/2022/04/08/minfinsha/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

акции МТС покупать сегодня?


 
Бизнес фм.
Вышла новость , все что касается интернета и оборудования санкций не будет.

 МТС , Ростелеком логично  купить с утра .

Похоже будет с утра бычья  свечка !

MTSS

RTKM

RTKM-6.22

 
Yuriy Zaytsev #:
Бизнес фм.
Вышла новость , все что касается интернета и оборудования санкций не будет.

 МТС , Ростелеком логично  купить с утра .

Похоже будет с утра бычья  свечка !

MTSS

RTKM

RTKM-6.22

выброс вверх был предсказуем, но это не был эпический рост , обычный средний дневной ход. К тому же откат идет.

Возможно вечерние быки после сытного обеда ,окончательно осознав что c интернетом - связью и оборудованием все будет замечательно, протолкнут повыше.

 

Пишут, что ЦБ решил снизить ставку до 17%

https://www.rbc.ru/finances/08/04/2022/624ff50e9a794725500939a9

ЦБ снизил ставку до 17%
ЦБ снизил ставку до 17%
  • 2022.04.08
  • Антон Фейнберг
  • www.rbc.ru
ЦБ решил снизить ключевую ставку с исторического максимума — 20% — до 17%. Регулятор объясняет это замедлением инфляции, в том числе благодаря укреплению рубля. Смягчение политики может продолжиться в ближайшее время Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 3 п.п., с 20 до 17%, говорится в сообщении регулятора. «Внешние условия для...
 
https://www.forbes.ru/investicii/461761-poprosivsij-o-sanacii-broker-soobsil-o-vozvrate-casti-spisannyh-klientskih-sredstv
Попросивший о санации брокер сообщил о возврате части списанных клиентских средств
Попросивший о санации брокер сообщил о возврате части списанных клиентских средств
  • www.forbes.ru
Национальный клиринговый центр (НКЦ, принадлежит Мосбирже) вернул на клиентские счета брокера «Универ Капитал» около 1,2 млрд рублей, отменив штрафные проценты за перенос маржинальных клиентских позиций брокера, сообщил Forbes председатель совета директоров «Универ Капитала» Максим Кожевников.  По словам Кожевникова, сейчас брокер «будет...
 

Капитал везде дырку для прибыли найдет.

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-04-08/ukraine-war-this-backdoor-keeps-russian-oil-flowing-into-europe

Если коротко то в нефти только 49,99% приходится на Россию, а остальные 50,01% поступают из других источников. И нефть уже не Российская. Нефтетрейдеры придумали ей уже название "Латвийская смесь".

The Backdoor That Keeps Russian Oil Flowing Into Europe
The Backdoor That Keeps Russian Oil Flowing Into Europe
  • 2022.04.08
  • Javier Blas
  • www.bloomberg.com
European energy companies are finding workarounds to keep Russian crude flowing while placating public opinion
 

Природный газ.

Пессимистичный  уровень уже пробит.

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