АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 207

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Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 1,56%


p.s.

Пространство для падения еще очень велико.

Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 1,56% От Investing.com
Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 1,56% От Investing.com
  • ru.investing.com
Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 1,56%
 

Дерипаска назвал два сценария восстановления экономики РФ

13 часов назад (28.06.2022 17:47)

p.s.

Начинающийся мировой кризис отметил первое полугодие.


Дерипаска назвал два сценария восстановления экономики РФ От Investing.com
Дерипаска назвал два сценария восстановления экономики РФ От Investing.com
  • ru.investing.com
Дерипаска назвал два сценария восстановления экономики РФ
 

В продолжении темы

RTS практически отыграл более чем 50% падения.



В то же время индекс СП500 продолжает погружение уже слышен треск переборок  забортная вода пробивает прочный корпус, борьба за живучесть набирает обороты.


 

 
Yuriy Zaytsev #:

....

В то же время индекс СП500 продолжает погружение уже слышен треск переборок  забортная вода пробивает прочный корпус, борьба за живучесть набирает обороты.

Думаю, что сиплый перед тем как громко упасть еще и нарисует коррекцию вверх. Радует, что Российский фондовый теперь отвязался от своего поводыря и ходит сам по себе.

 
Vitalii Ananev #:

Думаю, что сиплый перед тем как громко упасть еще и нарисует коррекцию вверх. Радует, что Российский фондовый теперь отвязался от своего поводыря и ходит сам по себе.

Да это заметно!

Раньше ФОНДОВЫЙ РФ как послушная собачка ходил за фондовым USA

 
Vitalii Ananev #:

Думаю, что сиплый перед тем как громко упасть еще и нарисует коррекцию вверх. Радует, что Российский фондовый теперь отвязался от своего поводыря и ходит сам по себе.

Есть предположение что это еще не дно для СП500

Что интересно - предрекают дальнейшее падение рынка USA. 

Дорогие ресурсы , инфляция , нефть,  газ - все это не может не отразится на производcтве.

*Впереди у ЕС нелегкая зима ,  жалко крыс и котов ,  могу замерзнуть в подвалах ЕС , ведь газовые котлы будут стоять на минимуме потребления.

*Илон Маск . считает что это только начало, парень умный  - явно в теме. 

 
Yuriy Zaytsev #:

Есть предположение что это еще не дно для СП500

Что интересно - предрекают дальнейшее падение рынка USA. 

Дорогие ресурсы , инфляция , нефть,  газ - все это не может не отразится на производcтве.

*Впереди у ЕС нелегкая зима ,  жалко крыс и котов ,  могу замерзнуть в подвалах ЕС , ведь газовые котлы будут стоять на минимуме потребления.

*Илон Маск . считает что это только начало, парень умный  - явно в теме. 

Давно говорилось, что это не новый 2008 или 2020, а новый 1929.

 
JRandomTrader #:

Давно говорилось, что это не новый 2008 или 2020, а новый 1929.

Ну не сильно похоже ... 

провал похоже будет

но без прыжков с небоскребов 




 
Yuriy Zaytsev #:

Есть предположение что это еще не дно для СП500

Что интересно - предрекают дальнейшее падение рынка USA. 

Дорогие ресурсы , инфляция , нефть,  газ - все это не может не отразится на производcтве.

*Впереди у ЕС нелегкая зима ,  жалко крыс и котов ,  могу замерзнуть в подвалах ЕС , ведь газовые котлы будут стоять на минимуме потребления.

*Илон Маск . считает что это только начало, парень умный  - явно в теме. 

Я уже писал ранее индекс цен на сырьевые товары падает. https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page205#comment_40388232

Инфляция не снижается, значит можно предположить, что падение цен на сырье связано с падением спроса из за снижение производства.


АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год
АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год
  • 2022.06.22
  • www.mql5.com
С открытием нового года. Что бы не открывать тему каждый месяц тему, сделал сразу на год...
 
Vitalii Ananev #:

Я уже писал ранее индекс цен на сырьевые товары падает. https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page205#comment_40388232

Инфляция не снижается, значит можно предположить, что падение цен на сырье связано с падением спроса из за снижение производства.


+++

конец роста цен на сырье конечно будет связан с падением производства!

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