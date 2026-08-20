АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 207
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Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 1,56%
p.s.
Пространство для падения еще очень велико.
Дерипаска назвал два сценария восстановления экономики РФ
13 часов назад (28.06.2022 17:47)
p.s.
Начинающийся мировой кризис отметил первое полугодие.
В продолжении темы
RTS практически отыграл более чем 50% падения.
В то же время индекс СП500 продолжает погружение уже слышен треск переборок забортная вода пробивает прочный корпус, борьба за живучесть набирает обороты.
....
В то же время индекс СП500 продолжает погружение уже слышен треск переборок забортная вода пробивает прочный корпус, борьба за живучесть набирает обороты.
Думаю, что сиплый перед тем как громко упасть еще и нарисует коррекцию вверх. Радует, что Российский фондовый теперь отвязался от своего поводыря и ходит сам по себе.
Думаю, что сиплый перед тем как громко упасть еще и нарисует коррекцию вверх. Радует, что Российский фондовый теперь отвязался от своего поводыря и ходит сам по себе.
Да это заметно!
Раньше ФОНДОВЫЙ РФ как послушная собачка ходил за фондовым USA
Думаю, что сиплый перед тем как громко упасть еще и нарисует коррекцию вверх. Радует, что Российский фондовый теперь отвязался от своего поводыря и ходит сам по себе.
Есть предположение что это еще не дно для СП500
Что интересно - предрекают дальнейшее падение рынка USA.
Дорогие ресурсы , инфляция , нефть, газ - все это не может не отразится на производcтве.
*Впереди у ЕС нелегкая зима , жалко крыс и котов , могу замерзнуть в подвалах ЕС , ведь газовые котлы будут стоять на минимуме потребления.
*Илон Маск . считает что это только начало, парень умный - явно в теме.
Есть предположение что это еще не дно для СП500
Что интересно - предрекают дальнейшее падение рынка USA.
Дорогие ресурсы , инфляция , нефть, газ - все это не может не отразится на производcтве.
*Впереди у ЕС нелегкая зима , жалко крыс и котов , могу замерзнуть в подвалах ЕС , ведь газовые котлы будут стоять на минимуме потребления.
*Илон Маск . считает что это только начало, парень умный - явно в теме.
Давно говорилось, что это не новый 2008 или 2020, а новый 1929.
Давно говорилось, что это не новый 2008 или 2020, а новый 1929.
Ну не сильно похоже ...
провал похоже будет
но без прыжков с небоскребов
Есть предположение что это еще не дно для СП500
Что интересно - предрекают дальнейшее падение рынка USA.
Дорогие ресурсы , инфляция , нефть, газ - все это не может не отразится на производcтве.
*Впереди у ЕС нелегкая зима , жалко крыс и котов , могу замерзнуть в подвалах ЕС , ведь газовые котлы будут стоять на минимуме потребления.
*Илон Маск . считает что это только начало, парень умный - явно в теме.
Я уже писал ранее индекс цен на сырьевые товары падает. https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page205#comment_40388232
Инфляция не снижается, значит можно предположить, что падение цен на сырье связано с падением спроса из за снижение производства.
Я уже писал ранее индекс цен на сырьевые товары падает. https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page205#comment_40388232
Инфляция не снижается, значит можно предположить, что падение цен на сырье связано с падением спроса из за снижение производства.
+++
конец роста цен на сырье конечно будет связан с падением производства!