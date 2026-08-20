АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 111
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Перечень правительство определит. Потом наверно опубликуют. Скорее всего это будет стратегически важное сырье. Они нам перекрывает поставки чипов, микропроцессоров и прочей технологичной продукции мы им перекроем поставки сырья из которого эта продукция производится. Вполне логично я думаю.
В мире уже до этой заварушки из за ковида начал наблюдаться дефицит в микрочипах. Цены уже тогда начали рости.
...
От урана сша не отказывается. https://www.rbc.ru/politics/09/03/2022/622819a19a79473405a94df4
Думаю уран будет первый в списке на ограничение импорта из РФ сырья.
...
Высокие цены на нефть делают опять актуальной сланцевую добычу. сша опять в плюсе, европа пролетает мимо.
От урана сша не отказывается. https://www.rbc.ru/politics/09/03/2022/622819a19a79473405a94df4
Думаю уран будет первый в списке на ограничение импорта из РФ сырья.
Старт биржевых торгов ценными бумагами 9 марта 2022 года в Режиме основных торгов на СПБ Бирже состоится в 17:00 мск.
Западные аналитики уверены, что запрет США на российскую нефть опустошит «главную артерию» ее экономики
p.s.
2008 - лайтовый , пушистый вариант кризиса , в сравнении похож на розового плюшевого безобидного котика.
После того как Центробанк в конце февраля запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных резидентов, решение правительства России выкупать акции может оказаться эффективнее, чем 14 лет назад — в 2008 году, счел старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин.
По словам директора Центра исследования экономической политики МГУ Олега Буклемишева, недооцененные акции могут и не вернуться к прежним значениям без фундаментальных изменений в России.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/09/03/2022/622870549a794756af1cb9e0
Для спекулянта важно понимать что логично купить.
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Перечень запрещенного к ввозу и вывозу из РФ сырья будет утвержден правительством в считанные часы - Песков
ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили, что перечень сырья, запрещенного к ввозу и вывозу из РФ в ответ на санкции со стороны Запада, будет утвержден правительством РФ в ближайшее время.
Не биржевые сделки проходят.
https://www.moex.com/ru/expit/trades.aspx
В Питере на бирже в 17-00 стали акциями торговать,
где можно посмотреть торги в реальном времени?
Добавлено
Никто не хочет ни покупать, ни продавать Российские акции ;(
https://spbexchange.ru/ru/market-data/