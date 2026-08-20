АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 111

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Vitalii Ananev #:

Перечень правительство определит. Потом наверно опубликуют. Скорее всего это будет стратегически важное сырье. Они нам перекрывает поставки чипов, микропроцессоров и прочей технологичной продукции мы им перекроем поставки сырья из которого эта продукция производится. Вполне логично я думаю.


В теории  понятно  , на практике интересно как получится. Похоже 
 взлетят в цене процессоры  , микросхемы.  Вероятно стоит   прикупить акции Intell AMD и компаний которые занимаются микросхемами. 
 
Yuriy Zaytsev #:

В теории  понятно  , на практике интересно как получится. Похоже 
 взлетят в цене процессоры  , микросхемы.  Вероятно стоит   прикупить акции Intell AMD и компаний которые занимаются микросхемами. 

В мире уже до этой заварушки из за ковида начал наблюдаться дефицит в микрочипах. Цены уже тогда начали рости.

...

От урана сша не отказывается.  https://www.rbc.ru/politics/09/03/2022/622819a19a79473405a94df4

Думаю уран будет первый в списке на ограничение импорта из РФ сырья.

...

Высокие цены на нефть делают опять актуальной сланцевую добычу. сша опять в плюсе, европа пролетает мимо. 

 
Vitalii Ananev #:


От урана сша не отказывается.  https://www.rbc.ru/politics/09/03/2022/622819a19a79473405a94df4

Думаю уран будет первый в списке на ограничение импорта из РФ сырья.


Список стран по производству урана
 

Старт биржевых торгов ценными бумагами 9 марта 2022 года в Режиме основных торгов на СПБ Бирже состоится в 17:00 мск.

ProFinance.Ru
ProFinance.Ru
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Старт биржевых торгов ценными бумагами 9 марта 2022 года в Режиме основных торгов на СПБ Бирже состоится в 17:00 мск. Решение СПБ Биржей принято на основании консультаций с Банком России и участниками торгов СПБ Биржи. 9 марта 2022 года не будут проводиться торги в Режиме основных торгов следующими инструментами: еврооблигациями; ценными бумагами с расчетами в евро; ценными бумагами компаний из стран СНГ; ценными бумагами компаний с листингом на LSE; ценными бумагами российских компаний; ценными бумагами компаний с листингом в США: Yandex (SPB: YNDX), VEON (SPB: VEON), Mobile TeleSystems (SPB: MBT), Ozon (SPB: OZON), Cian (SPB: CIAN), HeadHunter (SPB: HHR) и Nexters (SPB: GDEV). @marketsnapshot
 

Западные аналитики уверены, что запрет США на российскую нефть опустошит «главную артерию» ее экономики


p.s.

2008 - лайтовый , пушистый вариант кризиса , в сравнении похож на розового плюшевого безобидного котика.

Западные аналитики уверены, что запрет США на российскую нефть опустошит «главную артерию» ее экономики
Западные аналитики уверены, что запрет США на российскую нефть опустошит «главную артерию» ее экономики
  • 2022.03.09
  • yandex.ru
Одновременно аналитики предупреждают о рецессии в мировой экономике, если цены на нефть продолжат расти до «неизведанной территории» График нефти марки Brent интервалами в 1 неделю. Если Россия ответит отказом поставлять нефть в Европу, это может ”легко” поднять цены на нефть еще на 20-30 долларов за баррель, сказал Энди Липоу, президент Lipow Oil Associates. Ранее Москва угрожала отрезать Европу от поставок газа, если западные страны нацелятся на ее энергетический сектор.
 
Для открытия рынка наверно ждали подписи закона о покупки акций на средства ФНБ. https://www.rbc.ru/economics/09/03/2022/622870549a794756af1cb9e0
 

После того как Центробанк в конце февраля запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных резидентов, решение правительства России выкупать акции может оказаться эффективнее, чем 14 лет назад — в 2008 году, счел старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин.

По словам директора Центра исследования экономической политики МГУ Олега Буклемишева, недооцененные акции могут и не вернуться к прежним значениям без фундаментальных изменений в России.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/09/03/2022/622870549a794756af1cb9e0

 

Для спекулянта важно понимать что логично купить.

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Перечень запрещенного к ввозу и вывозу из РФ сырья будет утвержден правительством в считанные часы - Песков 

ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили, что перечень сырья, запрещенного к ввозу и вывозу из РФ в ответ на санкции со стороны Запада, будет утвержден правительством РФ в ближайшее время.

 На просьбу журналистов уточнить, какое сырье предусматривается запретить к ввозу и вывозу из РФ в связи с изданным указом президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Перечни будут составляться и утверждаться правительством буквально в самые считанные часы".
 Представитель Кремля ответил при этом: "Принцип очень простой: было очень много материалов, которые были завезены для различных производственных цепочек. Компании некоторые сворачивают выполнения своих контрактов и введен запрет на вывоз подобных материалов".
 "Повторю еще раз: перечень будет конкретизирован правительством", - добавил Песков.
 

Не биржевые сделки проходят.

https://www.moex.com/ru/expit/trades.aspx

 

В Питере на бирже в 17-00 стали акциями торговать,

где можно посмотреть торги в реальном времени?

Добавлено

Никто не хочет ни покупать, ни продавать Российские акции ;(

https://spbexchange.ru/ru/market-data/

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