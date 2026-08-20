АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 176

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Сп500 вниз прошибает лов.
Пошло по прогнозу вниз. 
 

Bloomberg заявил о падении экспорта «Газпромом» (MCX:GAZP) газа до минимума за три месяца.

P.s.

Интересно как рынок воспримет эту новость 

   gazp  вниз. 

    Или вверх.

 
Yuriy Zaytsev #:

Bloomberg заявил о падении экспорта «Газпромом» (MCX:GAZP) газа до минимума за три месяца.

P.s.

Интересно как рынок воспримет эту новость 

   gazp  вниз. 

    Или вверх.

Смотря какой минимум)

 
⚡️Сенат США рассмотрит законопроект NOPEC, который позволит американским судам привлекать к "ответственности" нефтедобывающие страны — за любые совместные действия, "направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на неё" 

Не добившись от стран ОПЕК увеличения добычи после введения антироссийских санкций, США хочет привлекать их "к суду", сообщает Reuters со ссылкой на источник, в Белом доме.


 
 
USD 69
Но это на бирже.
 
Итак,  пробуем купить apple Mac pro.  Цена 320,000 руб в РФ.
В США 2500$
Получается бук должен стоить каких то 172500 рублей.  Т. е. товарная цена доллара в реальности 138 руб ( но это именно для данного товара).

Даже если доллар на бирже станет стоит 24 рубля , да даже 0.65 копеек  ,  товары придется покупать по иному курсу.

пари этом еще есть курс на наличные доллары и он сильно будет отличаться от биржевого.

в общем как минимум уже 3 курса есть.

p.s.

2013 2012 год - при курсе 30  , покупать в РФ или в США было практически одинаково.

 

BofA определил красную линию по падению S&P 500

p.s.

Красная линия 4000, после пробития SP500 более стремительно начнет сваливаться вниз.

Будет ли пробита эта линяя в мае или позже , а будет шанс  движения вверх и пробития 5000  до конца года ? 

На фоне дорожающих ресурсов  возникает  сильное сомнение что SP500 пойдет вверх.



BofA определил красную линию по падению S&P 500 От IFX
BofA определил красную линию по падению S&P 500 От IFX
  • ru.investing.com
BofA определил красную линию по падению S&P 500
 

Похоже фондовый рынок РФ после праздников выбрал логичное направление движения , и это направление вниз.

Если не последует громких политический событий/заявлений , способных разворачивать рынки примерно так как турецкая сабля решет Китайский папирус, то майская свеча может закрыться внизу.

  ( но если за событие мне будет практических действий - рынок среагирует в противоположную сторону )

Уже дано понятно что никаких дивидендов никто платить не будет

Уже ясно что в банковском секторе за 2022 год не будет доходов, брать кредиты нет смысла , хранить в депозите так же нет смысла.

Поставки газа и нефти да и любых ресурсом с большой долей вероятности будут снижаться  , что так же не добавляет оптимизма. 

 

USD 66.30

EUR 70.44

Ну что ж, курсы к вечеру нарисованы похоже первыми майскими продажами выручки за газ

Но вот беда , если покупать товары то надо умножать эти курсы в среднем на 2

--

Возьмем для примера самый недорогой автомобиль КИО RIO , в РФ вижу цену  2,700,000

получается по курсу  66.30   40,723 usd 

Теперь идем в какую либо страну и смотрим цену в USD

Корея  21,365,850 в корейских вон - переводим по курсу  0.052 руб за 1 вон  получаем максимум 1,111,024 руб

стоимость в США нашел за  16,250$  теперь берем в рублях   1,077,375 руб



 
Yuriy Zaytsev #:

USD 66.30

EUR 70.44

Ну что ж, курсы к вечеру нарисованы похоже первыми майскими продажами выручки за газ

Но вот беда , если покупать товары то надо умножать эти курсы в среднем на 2

--

Возьмем для примера самый недорогой автомобиль КИО RIO , в РФ вижу цену  2,700,000

получается по курсу  66.30   40,723 usd 

Теперь идем в какую либо страну и смотрим цену в USD

Корея  21,365,850 в корейских вон - переводим по курсу  0.052 руб за 1 вон  получаем максимум 1,111,024 руб

стоимость в США нашел за  16,250$  теперь берем в рублях   1,077,375 руб



Тут конечно пошлины не учтены))) но как то грусть)
 
Valeriy Yastremskiy #:
Тут конечно пошлины не учтены))) но как то грусть)

Добрый вечер, Валерий! Тут не только пошлины не учтены, но и непонятно о каких комплектациях автомобилей идёт речь. Если взять ценник базовой модели и сравнить с ценником "нафаршированного" варианта, то можно и не такую разницу в цене увидеть.

С уважением, Владимир.

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