АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 176
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Bloomberg заявил о падении экспорта «Газпромом» (MCX:GAZP) газа до минимума за три месяца.
P.s.
Интересно как рынок воспримет эту новость
gazp вниз.
Или вверх.
Bloomberg заявил о падении экспорта «Газпромом» (MCX:GAZP) газа до минимума за три месяца.
P.s.
Интересно как рынок воспримет эту новость
gazp вниз.
Или вверх.
Смотря какой минимум)
Даже если доллар на бирже станет стоит 24 рубля , да даже 0.65 копеек , товары придется покупать по иному курсу.
пари этом еще есть курс на наличные доллары и он сильно будет отличаться от биржевого.
в общем как минимум уже 3 курса есть.
p.s.
2013 2012 год - при курсе 30 , покупать в РФ или в США было практически одинаково.
BofA определил красную линию по падению S&P 500
p.s.
Красная линия 4000, после пробития SP500 более стремительно начнет сваливаться вниз.
Будет ли пробита эта линяя в мае или позже , а будет шанс движения вверх и пробития 5000 до конца года ?
На фоне дорожающих ресурсов возникает сильное сомнение что SP500 пойдет вверх.
Похоже фондовый рынок РФ после праздников выбрал логичное направление движения , и это направление вниз.
Если не последует громких политический событий/заявлений , способных разворачивать рынки примерно так как турецкая сабля решет Китайский папирус, то майская свеча может закрыться внизу.
( но если за событие мне будет практических действий - рынок среагирует в противоположную сторону )
Уже дано понятно что никаких дивидендов никто платить не будет
Уже ясно что в банковском секторе за 2022 год не будет доходов, брать кредиты нет смысла , хранить в депозите так же нет смысла.
Поставки газа и нефти да и любых ресурсом с большой долей вероятности будут снижаться , что так же не добавляет оптимизма.
USD 66.30
EUR 70.44
Ну что ж, курсы к вечеру нарисованы похоже первыми майскими продажами выручки за газ
Но вот беда , если покупать товары то надо умножать эти курсы в среднем на 2
--
Возьмем для примера самый недорогой автомобиль КИО RIO , в РФ вижу цену 2,700,000
получается по курсу 66.30 40,723 usd
Теперь идем в какую либо страну и смотрим цену в USD
Корея 21,365,850 в корейских вон - переводим по курсу 0.052 руб за 1 вон получаем максимум 1,111,024 руб
стоимость в США нашел за 16,250$ теперь берем в рублях 1,077,375 руб
USD 66.30
EUR 70.44
Ну что ж, курсы к вечеру нарисованы похоже первыми майскими продажами выручки за газ
Но вот беда , если покупать товары то надо умножать эти курсы в среднем на 2
--
Возьмем для примера самый недорогой автомобиль КИО RIO , в РФ вижу цену 2,700,000
получается по курсу 66.30 40,723 usd
Теперь идем в какую либо страну и смотрим цену в USD
Корея 21,365,850 в корейских вон - переводим по курсу 0.052 руб за 1 вон получаем максимум 1,111,024 руб
стоимость в США нашел за 16,250$ теперь берем в рублях 1,077,375 руб
Тут конечно пошлины не учтены))) но как то грусть)
Добрый вечер, Валерий! Тут не только пошлины не учтены, но и непонятно о каких комплектациях автомобилей идёт речь. Если взять ценник базовой модели и сравнить с ценником "нафаршированного" варианта, то можно и не такую разницу в цене увидеть.
С уважением, Владимир.