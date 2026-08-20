АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 149
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Литва объявила о полном отказе от российского газа
В воскресенье в 22:00 на первом канале какое то интересное интервью , правда у меня нет ТВ антенны :) не смотрю телевидение вообще.
Но думаю , что информация будет интересная.
Политики иногда оговариваются выдавая хорошую информацию , по Фрейду тоже оговорки достаточно ценные и тогда становится понятней в какую сторону на рынке вставать.
Нефтяной рынок остается в минусе, хотя и несколько успокоился после обвала в четверг, вызванного заявлением президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 миллион баррелей нефти в течение полугода. На этой новости стоимость марки Brent в четверг упала на 5%, а WTI — на 7%. Заявление США ослабило опасения дефицита сырья на рынке.
p.s.
Все прекрасно умеют считать, 1 мл в течении полугода явно недостаточно
p.s.
Страны потребление нефти
США потребляет примерно 851,6 МЛ в год +1 -1 мл - смешная цифра в таких масштабах.
РЫНОК не обмануть , можно подшутить над старушкой возле метро продающей пучок укропа за 100 руб., напугав ее миллионом баррелей, для нее любая цифра более 1000 уже страшно большая.
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p.s.
Но тут есть тонкость - если США задалось целью снизить стоимость нефти - то скорее всего у них это получится, просто по одной причине это самая сильная экономика мира.
поэтому сейчас основное направление по Фьючерсам нефти это SELL
BR-6.22 - сейчас 101.09
ждем нефть на 90 затем на 80 и может ниже.
в пятницу лов зафиксирован 95,51
Вероятно даже что США "закрутит любовный роман с Ираном"
Байдену логично было бы снять ВСЕ санкции с Ирана и выпустить его нефть на рынок.
ПОПРАВКА!
не всегда журналисты грамотно пишут заголовки, поэтому ввело в заблуждение.
Байден объявил, что США будут ежедневно выделять из запасов по 1 млн баррелей нефти
Получается +365 мл в ГОД - это уже серьезная цифра
хотя - надо проверять и ЭТУ информацию...
откуда такая дезинформация???????????????
Я фрилансер , хочу работаю - хочу не работаю :) , а если работаю то только там где мне нравится.
Это аналогично термину свободный художник.
ПОПРАВКА!
не всегда журналисты грамотно пишут заголовки, поэтому ввело в заблуждение.
Байден объявил, что США будут ежедневно выделять из запасов по 1 млн баррелей нефти
Получается +365 мл в ГОД - это уже серьезная цифра
Юра, 365 миллилитров в год - кю.
Юра, 365 миллилитров в год - кю.
Допускаю что заявление (США будут ежедневно выделять из запасов по 1 млн баррелей нефти ) равно заявлению ""200 руб. за доллар"" cейчас даже "серьезные" люди в космос вещают фейковые цифры.
Возможно рынок что то знает , нефть ВНИЗ скаканула , но видимо что то уточнилось и тут же отлетела даже чуть выше чем была до небольшого обвала , вероятно нефтяные игроки информированы лучше чем президент США.
Складывается ощущение, что администрации белого дома слабо информирована , есть даже предположение что там еще неизвестно что рубль уже 83.
«Сегодня утром более 30 стран со всего мира собрались на внеочередное совещание и согласились выпустить на рынок десятки миллионов дополнительных баррелей нефти»,— заявил Джо Байден в обращении из Белого дома (цитата по AFP).
Какие это страны, президент США не сказал.
СПИСОК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕФТИ
p.s.
Вспомнилось
Насчет рубля, не исключено дальнейшее его укрепление.
РФ как показывает история импортирует меньше чем экспортирует.
Для экспорта слабый рубль выгоден для импорта наоборот.
Судя по разгорающейся экономической "В..о..й.Не" экспорт будет снижен.
Центробанк рулит
"Это привело к тому, что нашим импортерам последние несколько недель не требовалось достаточно иностранной валюты, чтобы оплачивать импорт, а при этом предложение иностранной валюты было достаточно большим на внутреннем валютном рынке.
То есть дисбаланс между спросом и предложением – это самый главный фундаментальный фактор, который повлиял на резкое укрепление национальной валюты", — поясняет эксперт.
Почему на самом деле рухнул курс доллара и что будет дальше
p.s.
Хорошо описано
p.s.
Так, например, финансовый аналитик Михаил Беляев в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) предположил, что укрепится выше того курса, который был до 24 февраля, рубль не сможет.
- Потому что для этого нет объективно никаких условий, - сказал эксперт. Впрочем, это не так уж и плохо: напомним, 23 февраля доллар стоил 80 рублей.