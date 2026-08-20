АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 55
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В общем современному трейдеру мало понимать что такое OPEN CLOSE HIG LOW двойное дно и прочая наша технологическая ***, которую фундамент сломает словно самурайский меч протыкающий папирус.
Сейчас современному трейдеру гораздо прибыльней разбираться в бижутерии.
Получается, мало первым увидеть с утра в коридоре ЦБ Набиулину , перед заседанием о решении по изменению ставки рефинансирования.
Надо еще четко понять что будет означать брошка.
Похоже сауну уже включили , модератор я уловил намек спасибо что оставляете живым, отключайте рубильник не тратьте электричество , убираю ключевые слова, надеюсь что не перехожу никакие границы.
Просто эта информация важна для трейдинга.
...
Похоже в понедельник у медведей продолжится праздник , молодым бычкам в пятницу свернули рога и отправили в мангал.
В общем подвезли свежий фундамент, т е сигнал гораздо более сильный чем все эти наши треугольники двойные вершины дивергеции и прочий хлам - иногда даже работающий.
{....На Бизнес ФМ - ... } Поговаривают { .... просто послушайте радио ... } что {... самоцензура...опять просто слушайте радио ... } до 15.02 - 16.02.
Рекомендуется по SELL убрать тейки , или на забор и закупить попкорн, в понедельник попкорн может взлететь в цене.
Полагаю на этой информации по {.... самоцензура ........} фондовый думаю падать будет до 15.02. 16.02 не меньше.
p.s.
{ тут сплошная самоцензура и дисциплина }
Похоже сауну уже включили , модератор я уловил намек спасибо что оставляете живым, отключайте рубильник не тратьте электричество , убираю ключевые слова, надеюсь что не перехожу никакие границы.
Просто эта информация важна для трейдинга.
...
Похоже в понедельник у медведей продолжится праздник , молодым бычкам в пятницу свернули рога и отправили в мангал.
В общем подвезли свежий фундамент, т е сигнал гораздо более сильный чем все эти наши треугольники двойные вершины дивергеции и прочий хлам - иногда даже работающий.
{....На Бизнес ФМ - ... } Поговаривают { .... просто послушайте радио ... } что {... самоцензура...опять просто слушайте радио ... } до 15.02 - 16.02.
Рекомендуется по SELL убрать тейки , или на забор и закупить попкорн, в понедельник попкорн может взлететь в цене.
Полагаю на этой информации по {.... самоцензура ........} фондовый думаю падать будет до 15.02. 16.02 не меньше.
p.s.
{ тут сплошная самоцензура и дисциплина }
Думая Вам пора остановиться. Ваша тема явно стала флудильней - нет и близко никакой связи с терминалом MetaTrader 5.
Хорошая тема для трейдеров на фундаменте. К МТ и программированию конечно она отношение не имеет. Но тут много тем про уровни, алгоритмы торговли, которые к программированию отношения так же не имеют, кроме как к теханализу. Возможно имеет смысл переосмыслить правила форума в отношении трейдинга на фундаменте. Новости в любом случае это фундамент.
Думая Вам пора остановиться. Ваша тема явно стала флудильней - нет и близко никакой связи с терминалом MetaTrader 5.
По тематике , тут скорее новости , прогнозы , ожидания - что отражено в заголовке темы.
Аналогично теме https://www.mql5.com/ru/forum/385200 { FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия } , там тоже нет никакой связи с терминалом MT5 или MQL5 ,как впрочем и в темах с юмором.
Тема именно по MQL5 и MT5 есть тут https://www.mql5.com/ru/forum/388746
p.s.
Мне сложно входить в противоречение с модератором, но я попробую сообщить что ведение темы и канала https://www.mql5.com/ru/channels/01B1C8D48413D801
было одобрено и согласовано с администрацией.
Тема так или иначе поднимает интерес к базовым функционалу MT5 , а терминал MT5 был задуман как биржевой.
Нужно тему переименовать:
АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год в МетаТрейдере
Нужно тему переименовать:
АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год в МетаТрейдере
тогда лучше АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год в МетаТрейдере 5
Терминала MT4 - на бирже нет.
тогда лучше АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год в МетаТрейдере 5
Точно.
И предупредить, что если в каждом сообщении не будет хотя-бы одного слова МетаТрейдер, то сразу в бан. Допускается в одном сообщении на менее одного упоминания, и чем больше - тем лучше.
... нет и близко никакой связи с терминалом MetaTrader 5.
Кстати отличная мысль и верное замечание!
Владимир, пожалуйста поправьте заголовок темы добавив "MetaTrader 5" , у меня уже нет доступа к изменению наименования темы.
БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ АКЦИИ FORTS новости , прогнозы , ожидания 2022 год MetaTrader 5
Когда я создавал тему упустил эту мысль.
C таким заголовком на форум через поисковики , будет приходить больше народа , что будет способствовать росту популярности MT5 именно для биржевиков
чего так не хватает терминалу.