АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 55

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В общем современному трейдеру мало понимать что такое OPEN CLOSE HIG LOW  двойное дно и прочая наша технологическая ***, которую фундамент сломает словно  самурайский меч  протыкающий папирус.

Сейчас современному трейдеру гораздо прибыльней разбираться в бижутерии.

Получается, мало первым увидеть с утра в коридоре ЦБ Набиулину , перед заседанием о  решении по изменению ставки рефинансирования.

Надо еще четко понять что будет означать брошка.

 

Похоже сауну уже включили , модератор я уловил намек  спасибо что оставляете живым, отключайте рубильник не тратьте электричество , убираю ключевые слова, надеюсь что не перехожу никакие границы.

Просто эта информация важна для трейдинга.

...

Похоже в понедельник у медведей продолжится праздник , молодым бычкам в пятницу свернули рога и отправили в мангал.


В общем подвезли свежий фундамент, т е сигнал гораздо более сильный чем все эти наши треугольники двойные вершины дивергеции и прочий хлам - иногда даже работающий.

{....На Бизнес ФМ  - ... } Поговаривают { .... просто послушайте радио ...  }   что   {... самоцензура...опять просто слушайте радио ...  }  до 15.02 - 16.02.

Рекомендуется по SELL убрать тейки , или на забор и закупить попкорн, в понедельник попкорн может взлететь в цене.

Полагаю на этой информации по  {.... самоцензура ........} фондовый думаю падать будет до 15.02. 16.02 не меньше.

  • Рубль похоже улетит выше 80
  • RTS будет вероятно падать пробивая дно 125620 образца 24.01.2022

p.s.

{ тут сплошная самоцензура  и дисциплина }

 
Yuriy Zaytsev #:

Похоже сауну уже включили , модератор я уловил намек  спасибо что оставляете живым, отключайте рубильник не тратьте электричество , убираю ключевые слова, надеюсь что не перехожу никакие границы.

Просто эта информация важна для трейдинга.

...

Похоже в понедельник у медведей продолжится праздник , молодым бычкам в пятницу свернули рога и отправили в мангал.


В общем подвезли свежий фундамент, т е сигнал гораздо более сильный чем все эти наши треугольники двойные вершины дивергеции и прочий хлам - иногда даже работающий.

{....На Бизнес ФМ  - ... } Поговаривают { .... просто послушайте радио ...  }   что   {... самоцензура...опять просто слушайте радио ...  }  до 15.02 - 16.02.

Рекомендуется по SELL убрать тейки , или на забор и закупить попкорн, в понедельник попкорн может взлететь в цене.

Полагаю на этой информации по  {.... самоцензура ........} фондовый думаю падать будет до 15.02. 16.02 не меньше.

  • Рубль похоже улетит выше 80
  • RTS будет вероятно падать пробивая дно 125620 образца 24.01.2022

p.s.

{ тут сплошная самоцензура  и дисциплина }

Думая Вам пора остановиться. Ваша тема явно стала флудильней - нет и близко никакой связи с терминалом MetaTrader 5.
 
Vladimir Karputov #:
Думая Вам пора остановиться. Ваша тема явно стала флудильней - нет и близко никакой связи с терминалом MetaTrader 5.

Хорошая тема для трейдеров на фундаменте. К МТ и программированию конечно она отношение не имеет. Но тут много тем про уровни, алгоритмы торговли, которые к программированию отношения так же не имеют, кроме как к теханализу. Возможно имеет смысл переосмыслить правила форума в отношении трейдинга на фундаменте. Новости в любом случае это фундамент.

 
Vladimir Karputov #:
Думая Вам пора остановиться. Ваша тема явно стала флудильней - нет и близко никакой связи с терминалом MetaTrader 5.

По тематике , тут скорее  новости , прогнозы , ожидания - что отражено в заголовке темы. 

Аналогично  теме  https://www.mql5.com/ru/forum/385200&nbsp; {  FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия }  , там тоже нет никакой связи с терминалом MT5 или MQL5 ,как впрочем и в темах с юмором.

Тема именно по MQL5 и MT5  есть тут  https://www.mql5.com/ru/forum/388746

p.s.

Мне сложно входить в противоречение с модератором, но я попробую сообщить что ведение темы и канала https://www.mql5.com/ru/channels/01B1C8D48413D801

было одобрено и согласовано с администрацией.

Тема так или иначе поднимает интерес к базовым функционалу MT5 , а терминал MT5 был задуман как биржевой.




Роботы, программы только ФОНДОВЫЙ и FORTS ( тема не для форекса )
Роботы, программы только ФОНДОВЫЙ и FORTS ( тема не для форекса )
  • 2022.02.11
  • www.mql5.com
Решил открыть чисто техническую тему посвященную роботам скриптам для фондового и срочного рынка...
 

Нужно тему переименовать:

АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год в МетаТрейдере


 
Vitaly Muzichenko #:

Нужно тему переименовать:

АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год в МетаТрейдере


тогда лучше    АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год в МетаТрейдере 5

  Терминала MT4 - на бирже нет. 

 
Yuriy Zaytsev #:

тогда лучше    АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год в МетаТрейдере 5

Точно.

И предупредить, что если в каждом сообщении не будет хотя-бы одного слова МетаТрейдер, то сразу в бан. Допускается в одном сообщении на менее одного упоминания, и чем больше - тем лучше.

 
Vladimir Karputov #:
... нет и близко никакой связи с терминалом MetaTrader 5.

Кстати отличная мысль и верное замечание!

Владимир, пожалуйста поправьте  заголовок темы  добавив  "MetaTrader 5" ,  у меня уже нет доступа к изменению наименования темы.

БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ АКЦИИ FORTS новости , прогнозы , ожидания 2022 год MetaTrader 5

Когда я создавал тему упустил  эту мысль.

C таким заголовком на форум через поисковики , будет приходить больше народа , что будет способствовать росту популярности MT5 именно для биржевиков

чего так не хватает терминалу.

 
Хорош флудить. ))) С модераторами не спорят)) У них прав больше)
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