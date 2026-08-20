АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 158
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Очень странно. Всегда стояло разрешение для всех. Мне, как модератору, положено принимать от всех и каждого...
Ща поправлю.
Может чего меняли в настройках.
...
Попробуйте через Квик на счете жены в меню "Отчеты" запросить отчет о всех сделках клиента.
Может чего меняли в настройках.
...
Попробуйте через Квик на счете жены в меню "Отчеты" запросить отчет о всех сделках клиента.
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АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год
Artyom Trishkin, 2022.04.07 12:15
Очень странно. Всегда стояло разрешение для всех. Мне, как модератору, положено принимать от всех и каждого...
Ща поправлю.
UPD. Вспомнил - да, действительно я сам лично переключал на "Только от друзей" - достали подписки меня без моего согласия. И, оказывается, это и доступ к личным сообщениям закрыло для других, кто не в списках "друзей".
Включил для всех.
Может чего меняли в настройках.
...
Попробуйте через Квик на счете жены в меню "Отчеты" запросить отчет о всех сделках клиента.
Хм... А она сможет через квик войти на свой счёт у другого брокера?
Да теперь работает. Там в ссылке на новость есть название брокера.
Хм... А она сможет через квик войти на свой счёт у другого брокера?
Не совсем понял про другого брокера. Надо зайти на тот счет где она покупала акции и от туда уже попробовать отчеты получить. Вот только я не знаю где квик хранит эту информацию. Если на сервере брокера то тогда это бесполезно если они всю историю затерли.
...
У некоторых брокеров эту же информацию можно через личный кабинет получить.
...
Если они все затерли то это какой то неправильный мошеннический брокер. Я например у своего брокера каждый месяц подписываю реестр всех поданных ему поручений. И в любое время можно получить все отчеты о движениях по счету.
Vitalii Ananev #:
Я например у своего брокера каждый месяц подписываю реестр всех поданных ему поручений.
Такое, вроде, только у одного синего банка.
Такое, вроде, только у одного синего банка.
Ага, он самый. А у других разве не надо ни чего подписывать?
Не совсем понял про другого брокера. Надо зайти на тот счет где она покупала акции и от туда уже попробовать отчеты получить. Вот только я не знаю где квик хранит эту информацию. Если на сервере брокера то тогда это бесполезно если они всю историю затерли.
...
У некоторых брокеров эту же информацию можно через личный кабинет получить.
...
Если они все затерли то это какой то неправильный мошеннический брокер. Я например у своего брокера каждый месяц подписываю реестр всех поданных ему поручений. И в любое время можно получить все отчеты о движениях по счету.
Она заказала полную выписку по счёту. Там нет ничего - пусто. Нет сделок никаких. Нет пополнений. Ничего. В личном кабинете. Когда написала претензию, они ей ответ послали на несуществующую почту. При этом, брокер одного их крупнейших наших банков.
Она заказала полную выписку по счёту. Там нет ничего - пусто. Нет сделок никаких. Нет пополнений. Ничего. В личном кабинете. Когда написала претензию, они ей ответ послали на несуществующую почту. При этом, брокер одного их крупнейших наших банков.
Жесть какая то. Может сбой в программном обеспечении и стоит в ЦБ еще написать об этом. Должна хотя бы сохранится информация о списания с банковского счета для пополнения брокерского счета, не наличкой же она его пополняла.
Ага, он самый. А у других разве не надо ни чего подписывать?
Как я понимаю, у других считается подписанным электронной подписью.