АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 158

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin #:

Очень странно. Всегда стояло разрешение для всех. Мне, как модератору, положено принимать от всех и каждого...

Ща поправлю.

Может чего меняли в настройках.

...

Попробуйте через Квик на счете жены в меню "Отчеты" запросить отчет о всех сделках клиента.

 
Vitalii Ananev #:

Может чего меняли в настройках.

...

Попробуйте через Квик на счете жены в меню "Отчеты" запросить отчет о всех сделках клиента.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год

Artyom Trishkin, 2022.04.07 12:15

Очень странно. Всегда стояло разрешение для всех. Мне, как модератору, положено принимать от всех и каждого...

Ща поправлю.

UPD. Вспомнил - да, действительно я сам лично переключал на "Только от друзей" - достали подписки меня без моего согласия. И, оказывается, это и доступ к личным сообщениям закрыло для других, кто не в списках "друзей".

Включил для всех.


 
Vitalii Ananev #:

Может чего меняли в настройках.

...

Попробуйте через Квик на счете жены в меню "Отчеты" запросить отчет о всех сделках клиента.

Хм... А она сможет через квик войти на свой счёт у другого брокера?

 
Artyom Trishkin #:

Да теперь работает. Там в ссылке на новость есть название брокера.

 
Artyom Trishkin #:

Хм... А она сможет через квик войти на свой счёт у другого брокера?

Не совсем понял про другого брокера. Надо зайти на тот счет где она покупала акции и от туда уже попробовать отчеты получить. Вот только я не знаю где квик хранит эту информацию. Если на сервере брокера то тогда это бесполезно если они всю историю затерли.

...

У некоторых брокеров эту же информацию можно через личный кабинет получить.

...

Если они все затерли то это какой то неправильный мошеннический брокер. Я например у своего брокера каждый месяц подписываю реестр всех поданных ему поручений. И в любое время можно получить все отчеты о движениях по счету.

 

Vitalii Ananev #:

Я например у своего брокера каждый месяц подписываю реестр всех поданных ему поручений.

Такое, вроде, только у одного синего банка.

 
JRandomTrader #:

Такое, вроде, только у одного синего банка.

Ага, он самый. А у других разве не надо ни чего подписывать?

 
Vitalii Ananev #:

Не совсем понял про другого брокера. Надо зайти на тот счет где она покупала акции и от туда уже попробовать отчеты получить. Вот только я не знаю где квик хранит эту информацию. Если на сервере брокера то тогда это бесполезно если они всю историю затерли.

...

У некоторых брокеров эту же информацию можно через личный кабинет получить.

...

Если они все затерли то это какой то неправильный мошеннический брокер. Я например у своего брокера каждый месяц подписываю реестр всех поданных ему поручений. И в любое время можно получить все отчеты о движениях по счету.

Она заказала полную выписку по счёту. Там нет ничего - пусто. Нет сделок никаких. Нет пополнений. Ничего. В личном кабинете. Когда написала претензию, они ей ответ послали на несуществующую почту. При этом, брокер одного их крупнейших наших банков.

 
Artyom Trishkin #:

Она заказала полную выписку по счёту. Там нет ничего - пусто. Нет сделок никаких. Нет пополнений. Ничего. В личном кабинете. Когда написала претензию, они ей ответ послали на несуществующую почту. При этом, брокер одного их крупнейших наших банков.

Жесть какая то. Может сбой в программном обеспечении и стоит в ЦБ еще написать об этом. Должна хотя бы сохранится информация о списания с банковского счета для пополнения брокерского счета, не наличкой же она его пополняла. 

 
Vitalii Ananev #:

Ага, он самый. А у других разве не надо ни чего подписывать?

Как я понимаю, у других считается подписанным электронной подписью.

1...151152153154155156157158159160161162163164165...294
Новый комментарий