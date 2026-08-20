АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 224
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или может ты в лонг собрался а я неправильно тебя понял🧐
Цены на нефть продолжают расти
Цены на нефть растут на отчете о падении запасов в США
16 часов назад (27.07.2022 18:22)
осталось мало
Ну что перекладываем свободные активы застрявшие в РФ-брокерах в гонконгский доллар?
Начинают вводить комсу на валютные остатки.
Кто бы мог подумать что до такого маразма доживем, а...
Ну что перекладываем свободные активы застрявшие в РФ-брокерах в гонконгский доллар?
Начинают вводить комсу на валютные остатки.
Кто бы мог подумать что до такого маразма доживем, а...
Ресурс НЕ политический. Для этой ветки сделали послабление не ради возможности Вам лозунги здесь печатать.
Есть уйма политресурсов - там, пожалуйста узнавайте всю обстановку. Не здесь.
Это уже второй раз? И опять без бана... Вам везёт.
ЗЫ. Ветку могут просто вернуть к обычным регалиям. Из-за Вас.
Ну что перекладываем свободные активы застрявшие в РФ-брокерах в гонконгский доллар?
Начинают вводить комсу на валютные остатки.
Кто бы мог подумать что до такого маразма доживем, а...
там же есть ключевой нюанс - на счета от 1000 уе.
При депозите более 1000 можно разбить на несколько счетов с депозитами менее 1000.
там же есть ключевой нюанс - на счета от 1000 уе.
При депозите более 1000 можно разбить на несколько счетов с депозитами менее 1000.
Анриал так дробить, 1000 талеров это копеечная сумма, издевательство.
https://www.forbes.ru/finansy/472939-cb-gotovitsa-k-otmene-birzevyh-torgov-dollarom
Да уж... такого не было даже в 90-ые.... но эта проблема касается только валюты находящейся на счетах внутри РФ, а в нормальном мире с евро и долларами проблем никаких нет, сейчас с 1 июля можно до 1 млн переводить в иностранные банки.
https://vc.ru/finance/461417-kak-teper-perevesti-dengi-za-granicu-obzor-aktualnyh-sposobov-na-iyul-2022-goda
Сейчас значительный всплеск объемов торгов по юаню и интерес к гонконгскому доллару, видимо на ближайшее время может случиться такая переориентация, сейчас HKD может быть заменой USD потому что у гонконгцев предсказуемая денежная политика, HKD привязан к USD, невысокая инфляция 1-2% ниже чем в США 9-10%, хорошая обеспеченность резервами (1/5 считается высокой) и валютный коридор с 2005 года держится.
В любом случае держать остатки деньги в рублях долгосрочно это будет тлен.
Так что HKD видится относительно неплохим вариантом в текущих тленных условиях, но на мосбирже нет прямой котировки, придется кроссировать через рубль.
Так что HKD видится относительно неплохим вариантом в текущих тленных условиях, но на мосбирже нет прямой котировки, придется кроссировать через рубль.
Самолёт главы конгресса США Пелоси летит на Тайвань, Китай угрожает последствиями.
Сейчас самолёт с этой дамочкой приземлится в Тайване и придётся тебе конвертировать всё через бартер (деньги-мука-соль-сахар-спички) в межгалактические кредиты по ходу.
Анриал так дробить, 1000 талеров это копеечная сумма, издевательство.