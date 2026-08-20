АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 224

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Yuriy Zaytsev #:

...

или может ты в лонг собрался а я неправильно тебя понял🧐

 

Цены на нефть продолжают расти

1 час назад (28.07.2022 08:44)
Цены на нефть продолжают расти От IFX
Цены на нефть продолжают расти От IFX
  • ru.investing.com
Цены на нефть продолжают расти
 

Цены на нефть растут на отчете о падении запасов в США

16 часов назад (27.07.2022 18:22)

осталось мало

Цены на нефть растут на отчете о падении запасов в США От IFX
Цены на нефть растут на отчете о падении запасов в США От IFX
  • ru.investing.com
Цены на нефть растут на отчете о падении запасов в США
 

Ну что перекладываем свободные активы застрявшие в РФ-брокерах в гонконгский доллар?

Начинают вводить комсу на валютные остатки.

Кто бы мог подумать что до такого маразма доживем, а...

 
transcendreamer #:

Ну что перекладываем свободные активы застрявшие в РФ-брокерах в гонконгский доллар?

Начинают вводить комсу на валютные остатки.

Кто бы мог подумать что до такого маразма доживем, а...

https://www.forbes.ru/finansy/472939-cb-gotovitsa-k-otmene-birzevyh-torgov-dollarom
Какой-то сюрреализм если честно. Читаешь и думаешь, что сейчас проснешься... Но это блин не сон...
 
Фондовый рынок без USD EUR будет малоинтересен. 
Нет особого желания комментировать и фантазировать на тему USD EUR.
  Но то что валюты держать на счёте стало опасно с февраля это было  очевидно. 



 
Volodymyr Zubov #:

Ресурс НЕ политический. Для этой ветки сделали послабление не ради возможности Вам лозунги здесь печатать.

Есть уйма политресурсов - там, пожалуйста узнавайте всю обстановку. Не здесь.

Это уже второй раз? И опять без бана... Вам везёт.

ЗЫ. Ветку могут просто вернуть к обычным регалиям. Из-за Вас.

 
transcendreamer #:

Ну что перекладываем свободные активы застрявшие в РФ-брокерах в гонконгский доллар?

Начинают вводить комсу на валютные остатки.

Кто бы мог подумать что до такого маразма доживем, а...


там же есть ключевой нюанс - на счета от 1000 уе.

При депозите более 1000 можно разбить на несколько счетов с депозитами менее 1000.

 
Shoker #:


там же есть ключевой нюанс - на счета от 1000 уе.

При депозите более 1000 можно разбить на несколько счетов с депозитами менее 1000.

Анриал так дробить, 1000 талеров это копеечная сумма, издевательство.


Andrey Miguzov #:
https://www.forbes.ru/finansy/472939-cb-gotovitsa-k-otmene-birzevyh-torgov-dollarom
Какой-то сюрреализм если честно. Читаешь и думаешь, что сейчас проснешься... Но это блин не сон...

Да уж... такого не было даже в 90-ые.... но эта проблема касается только валюты находящейся на счетах внутри РФ, а в нормальном мире с евро и долларами проблем никаких нет, сейчас с 1 июля можно до 1 млн переводить в иностранные банки.

https://vc.ru/finance/461417-kak-teper-perevesti-dengi-za-granicu-obzor-aktualnyh-sposobov-na-iyul-2022-goda


Yuriy Zaytsev #:
Фондовый рынок без USD EUR будет малоинтересен. 
Нет особого желания комментировать и фантазировать на тему USD EUR.
  Но то что валюты держать на счёте стало опасно с февраля это было  очевидно. 

Сейчас значительный всплеск объемов торгов по юаню и интерес к гонконгскому доллару, видимо на ближайшее время может случиться такая переориентация, сейчас HKD может быть заменой USD потому что у гонконгцев предсказуемая денежная политика, HKD привязан к USD, невысокая инфляция 1-2% ниже чем в США 9-10%, хорошая обеспеченность резервами (1/5 считается высокой) и валютный коридор с 2005 года держится.

В любом случае держать остатки деньги в рублях долгосрочно это будет тлен.

 

Так что HKD видится относительно неплохим вариантом в текущих тленных условиях, но на мосбирже нет прямой котировки, придется кроссировать через рубль.

[Удален]  
transcendreamer #:

Так что HKD видится относительно неплохим вариантом в текущих тленных условиях, но на мосбирже нет прямой котировки, придется кроссировать через рубль.

Самолёт главы конгресса США Пелоси летит на Тайвань, Китай угрожает последствиями.

Сейчас самолёт с этой дамочкой приземлится в Тайване и придётся тебе конвертировать всё через бартер (деньги-мука-соль-сахар-спички) в межгалактические кредиты по ходу.

transcendreamer #:

Анриал так дробить, 1000 талеров это копеечная сумма, издевательство.

Надо записать, а то забуду ещё :)
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