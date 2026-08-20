АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 233

Новый комментарий
 
mixail789 mixajlof #:

Ну можно и так сказать, но  пока обсуждение ситуации на рынке  с реальным примером 

Как видите, никто не хочет обсуждать ваши картинки.

Остается реклама.

Может вам выбрать другое место для рекламы?

 
Sergey Chalyshev #:

Как видите, никто не хочет обсуждать ваши картинки.

Остается реклама.

Может вам выбрать другое место для рекламы?

Может быть.  

 
Sergey Chalyshev #:

С какой целью вы публикуете здесь свои картинки?

А у вас какая цель общение на этом форуме ?

 
mixail789 mixajlof #:

А у вас какая цель общение на этом форуме ?

Хочу чтобы мир был чище

 
Sergey Chalyshev #:

Хочу чтобы мир был чище

Круто!

 

Мои мысли по  акции SIE-Siemens AG — немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи .


 

Мои мысли по акции F-Ford Motor Company.  Кто за, кто против, почему ?


 

Сделка по индексу DAX -фондовый индекс Германии.


 
GAZP взлетел неплохо 
 
Yuriy Zaytsev #:
GAZP взлетел неплохо 

Сегодня по нему увеличенный объем, в 2 раза больше среднего 

1...226227228229230231232233234235236237238239240...294
Новый комментарий