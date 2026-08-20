АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 233
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Ну можно и так сказать, но пока обсуждение ситуации на рынке с реальным примером
Как видите, никто не хочет обсуждать ваши картинки.
Остается реклама.
Может вам выбрать другое место для рекламы?
Как видите, никто не хочет обсуждать ваши картинки.
Остается реклама.
Может вам выбрать другое место для рекламы?
Может быть.
С какой целью вы публикуете здесь свои картинки?
А у вас какая цель общение на этом форуме ?
А у вас какая цель общение на этом форуме ?
Хочу чтобы мир был чище
Хочу чтобы мир был чище
Круто!
Мои мысли по акции SIE-Siemens AG — немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи .
Мои мысли по акции F-Ford Motor Company. Кто за, кто против, почему ?
Сделка по индексу DAX -фондовый индекс Германии.
GAZP взлетел неплохо
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