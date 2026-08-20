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В августе Саудовская Аравия поднимет цены на все сорта нефти для стран Азии

1 час назад (05.07.2022 14:00)


В августе Саудовская Аравия поднимет цены на все сорта нефти для стран Азии От IFX
В августе Саудовская Аравия поднимет цены на все сорта нефти для стран Азии От IFX
  • ru.investing.com
В августе Саудовская Аравия поднимет цены на все сорта нефти для стран Азии
 

Сделка по BMW Сделка была открыта на  ретесте разворотной зоны -локальный High+общая экономическая ситуация  Short


 

Ни чего не понял. Но заговолок звучит страшно.

https://www.rbc.ru/economics/05/07/2022/62c4531b9a794782cf79868d

Понял только это 

Выплаты нерезидентам-акционерам в валюте по дивидендам российских АО запрещаются

Путин подписал указ о репатриации резидентами валюты
Путин подписал указ о репатриации резидентами валюты
  • 2022.07.05
  • РБК
  • www.rbc.ru
Президент Владимир Путин подписал указ «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации». Он содержит несколько положений: У правительственной комиссии по контролю за инвестициями появятся полномочия вводить запрет на зачисления резидентами средств на счета, открытыми за...
 

После аварии КТК опять остановили работу. https://www.rbc.ru/business/05/07/2022/62c4a60a9a794798887ce907

Тем не менее цена на нефть упала почти на 10%. Аналитики говорят, что из за снижения спроса.

 https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/neft-upala-na-10-iz-za-ugrozy-retsessii

Суд приостановил деятельность КТК на месяц
Суд приостановил деятельность КТК на месяц
  • 2022.07.05
  • Елена Чернышова
  • www.rbc.ru
Основанием стала проверка, в ходе которой были выявлены экологические нарушения на производственных объектах КТК. В конце марта компания сообщила об аварии, тогда была приостановлена эксплуатация двух из трех ВПУ Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, компания с...
 
Vitalii Ananev #:

После аварии КТК опять остановили работу. https://www.rbc.ru/business/05/07/2022/62c4a60a9a794798887ce907

Тем не менее цена на нефть упала почти на 10%. Аналитики говорят, что из за снижения спроса.

 https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/neft-upala-na-10-iz-za-ugrozy-retsessii

Байден собирается к Саудитам !

Вероятно рынок планирует увеличение добычи по результатам переговоров!

Нужно внимательно следить за церемонией приема, если она пройдет без должного уважения. 

Например , как когда то в Китае  , будут долго искать трап , который необходим. Или самолет не будут встречать и сопровождать военные  истребители. 

Ну или не будет достаточно красивой ковровой дорожки к трапу , то прямо в этот момент можно покупать фьючерс нефти.


Просишь без уважения

https://www.youtube.com/watch?v=5rdn4_YJkIQ

Легендарный момент из фильма Крёстный отец
Легендарный момент из фильма Крёстный отец
  • 2018.02.01
  • www.youtube.com
https://whattowatch.space/ — лучшие подборки с фильмами. Если ты не знаешь, что посмотреть вечером — заходи на whattowatch.space.
 
Yuriy Zaytsev #:

Нужно внимательно следить за церемонией приема, если она пройдет без должного уважения. 

Например , как когда то в Китае  , будут долго искать трап , который необходим. Или самолет не будут встречать и сопровождать военные  истребители. 

Ну или не будет достаточно красивой ковровой дорожки к трапу , то прямо в этот момент можно покупать фьючерс нефти.

Как представительница госдепа была с непокрытой головой (страшное оскорбление мусульман).

Или как Трамп похлопал Елизавету II по руке (чуть ли не по плечу) - грубое нарушение королевского этикета.

 
Yuriy Zaytsev #:

Байден собирается к Саудитам !

Вероятно рынок планирует увеличение добычи по результатам переговоров!

Нужно внимательно следить за церемонией приема, если она пройдет без должного уважения. 

Например , как когда то в Китае  , будут долго искать трап , который необходим. Или самолет не будут встречать и сопровождать военные  истребители. 

Ну или не будет достаточно красивой ковровой дорожки к трапу , то прямо в этот момент можно покупать фьючерс нефти.


Просишь без уважения

https://www.youtube.com/watch?v=5rdn4_YJkIQ

Сомневаюсь, что сейчас вообще надо покупать сырьевые товары. Сейчас тенденция такая, что цены на сырье падают. Только цена на нефть отставала но сейчас уже видно и она падать начала. Вчера Bloomberg Commodity Index, показывающий как меняется цена на более 20 сырьевых товаров, упал еще на 4,5%. Наблюдается снижение спроса на сырье. 

Прогнозы и комментарии. Сделка года, рост доллара и дивиденды
Прогнозы и комментарии. Сделка года, рост доллара и дивиденды
  • bcs-express.ru
Ежедневный утренний обзор текущей ситуации на российской рынке
 
Edgar Akhmadeev #:

Как представительница госдепа была с непокрытой головой (страшное оскорбление мусульман).

Или как Трамп похлопал Елизавету II по руке (чуть ли не по плечу) - грубое нарушение королевского этикета.

Так байден вроде тоже что то такое похожее сотворил. Вроде как королеву Испании приобнял за талию во время саммита НАТО в Мадриде. Перед этим он проигнорировал короля сначала поприветствовал королеву потом короля и после чего ухватил королеву за талию. 

...

Вот нашел в новостях.

https://news.rambler.ru/world/48910919-bayden-opozorilsya-pered-korolevskoy-semey-v-ispanii/

Байден опозорился перед королевской семьей в Испании
Байден опозорился перед королевской семьей в Испании
  • news.rambler.ru
Президент США Джо Байден опозорился перед королевской семьей во время саммита НАТО в Мадриде.
 
Vitalii Ananev #:

Так байден вроде тоже что то такое похожее сотворил. Вроде как королеву Испании приобнял за талию во время саммита НАТО в Мадриде. Перед этим он проигнорировал короля сначала поприветствовал королеву потом короля и после чего ухватил королеву за талию. 

...

Вот нашел в новостях.

https://news.rambler.ru/world/48910919-bayden-opozorilsya-pered-korolevskoy-semey-v-ispanii/

Ну посмотрим как САУДИТЫ его примут.

Например будут ли сопровождающие американские дамы в парандже.

Какого цвета будет ковровая дорожка и будет ли вообще или придется идти по бетону.

Будут ли и кто встречать в аэропорту, если заместитель министра иностранных дел , то можно прямо в этот момент покупать фьючерс нефти.

Из какой нефти будет сделан авиационный керосин для сопровождающих истребителей , если из Российской , то можно сразу покупать фьючерс нефти.

Будут ли вообще сопровождающие истребители.

p.s.

Кстати забавно будет если сопровождающие истребители будут Российского производства - тоже можно будет сразу же покупать нефтяной фьючерс.

 
Там, вроде, в Китае очередная волна коронобесия начинается. Почему и нефтянка поперлась вниз.
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