АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 214
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В августе Саудовская Аравия поднимет цены на все сорта нефти для стран Азии
1 час назад (05.07.2022 14:00)
Сделка по BMW Сделка была открыта на ретесте разворотной зоны -локальный High+общая экономическая ситуация Short
Ни чего не понял. Но заговолок звучит страшно.
https://www.rbc.ru/economics/05/07/2022/62c4531b9a794782cf79868d
Понял только это
Выплаты нерезидентам-акционерам в валюте по дивидендам российских АО запрещаются
После аварии КТК опять остановили работу. https://www.rbc.ru/business/05/07/2022/62c4a60a9a794798887ce907
Тем не менее цена на нефть упала почти на 10%. Аналитики говорят, что из за снижения спроса.
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/neft-upala-na-10-iz-za-ugrozy-retsessii
После аварии КТК опять остановили работу. https://www.rbc.ru/business/05/07/2022/62c4a60a9a794798887ce907
Тем не менее цена на нефть упала почти на 10%. Аналитики говорят, что из за снижения спроса.
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/neft-upala-na-10-iz-za-ugrozy-retsessii
Байден собирается к Саудитам !
Вероятно рынок планирует увеличение добычи по результатам переговоров!
Нужно внимательно следить за церемонией приема, если она пройдет без должного уважения.
Например , как когда то в Китае , будут долго искать трап , который необходим. Или самолет не будут встречать и сопровождать военные истребители.
Ну или не будет достаточно красивой ковровой дорожки к трапу , то прямо в этот момент можно покупать фьючерс нефти.
Просишь без уважения
https://www.youtube.com/watch?v=5rdn4_YJkIQ
Нужно внимательно следить за церемонией приема, если она пройдет без должного уважения.
Например , как когда то в Китае , будут долго искать трап , который необходим. Или самолет не будут встречать и сопровождать военные истребители.
Ну или не будет достаточно красивой ковровой дорожки к трапу , то прямо в этот момент можно покупать фьючерс нефти.
Как представительница госдепа была с непокрытой головой (страшное оскорбление мусульман).
Или как Трамп похлопал Елизавету II по руке (чуть ли не по плечу) - грубое нарушение королевского этикета.
Байден собирается к Саудитам !
Вероятно рынок планирует увеличение добычи по результатам переговоров!
Нужно внимательно следить за церемонией приема, если она пройдет без должного уважения.
Например , как когда то в Китае , будут долго искать трап , который необходим. Или самолет не будут встречать и сопровождать военные истребители.
Ну или не будет достаточно красивой ковровой дорожки к трапу , то прямо в этот момент можно покупать фьючерс нефти.
Просишь без уважения
https://www.youtube.com/watch?v=5rdn4_YJkIQ
Сомневаюсь, что сейчас вообще надо покупать сырьевые товары. Сейчас тенденция такая, что цены на сырье падают. Только цена на нефть отставала но сейчас уже видно и она падать начала. Вчера Bloomberg Commodity Index, показывающий как меняется цена на более 20 сырьевых товаров, упал еще на 4,5%. Наблюдается снижение спроса на сырье.
Как представительница госдепа была с непокрытой головой (страшное оскорбление мусульман).
Или как Трамп похлопал Елизавету II по руке (чуть ли не по плечу) - грубое нарушение королевского этикета.
Так байден вроде тоже что то такое похожее сотворил. Вроде как королеву Испании приобнял за талию во время саммита НАТО в Мадриде. Перед этим он проигнорировал короля сначала поприветствовал королеву потом короля и после чего ухватил королеву за талию.
...
Вот нашел в новостях.
https://news.rambler.ru/world/48910919-bayden-opozorilsya-pered-korolevskoy-semey-v-ispanii/
Так байден вроде тоже что то такое похожее сотворил. Вроде как королеву Испании приобнял за талию во время саммита НАТО в Мадриде. Перед этим он проигнорировал короля сначала поприветствовал королеву потом короля и после чего ухватил королеву за талию.
...
Вот нашел в новостях.
https://news.rambler.ru/world/48910919-bayden-opozorilsya-pered-korolevskoy-semey-v-ispanii/
Ну посмотрим как САУДИТЫ его примут.
Например будут ли сопровождающие американские дамы в парандже.
Какого цвета будет ковровая дорожка и будет ли вообще или придется идти по бетону.
Будут ли и кто встречать в аэропорту, если заместитель министра иностранных дел , то можно прямо в этот момент покупать фьючерс нефти.
Из какой нефти будет сделан авиационный керосин для сопровождающих истребителей , если из Российской , то можно сразу покупать фьючерс нефти.
Будут ли вообще сопровождающие истребители.
p.s.
Кстати забавно будет если сопровождающие истребители будут Российского производства - тоже можно будет сразу же покупать нефтяной фьючерс.