АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 52

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Yuriy Zaytsev #:

тревожные  медвежьи сигналы по фундаменту.

Сильнейший сигнал который никакая брошка не сможет перебить , США решили и уже уверены,  что вот вот начинается "компания"

p.s.

Робкая бычья надежда

Если уже в понедельник станет ясно что марш планируется в сторону казарм , отскочим вверх прилично.

p.s.

Дипломаты не смогли договорится, пообщались министры обороны. 

Тенденция на медленное падение. на пару месяцев. Как бы грустно не было, и как бы не казались идиотскими обоснования, действия сглаживания верные. Но вот действий роста пока нет. Это грустно. Это про резидентов.

 

Сегодня акции золотодобывающей  компании NEM неплохо сходили вмести с золотом


 
Valeriy Yastremskiy #:

Тенденция на медленное падение. на пару месяцев. Как бы грустно не было, и как бы не казались идиотскими обоснования, действия сглаживания верные. Но вот действий роста пока нет. Это грустно. Это про резидентов.

+++ скорее да

 
Алексей Тарабанов #:

Россия - то ...

( думаю вы правы не явится , например можно  забыть одеть портянки, а являться на свидание  без носков это будет верхом неприличия)

Ну как бы попробуем обсуждать только с точки зрения Трейдинга

думаю что бы там не было , разгон дали сильный 

  • Ставка
  • Геополитика

По логике должно валится ниже, хотя бы по инерции.

 
Yuriy Zaytsev #:

( думаю вы правы не явится , например забудет одеть портянки, а являться на свидание  без носков это будет верхом неприличия)

Ну как бы попробуем обсуждать только с точки зрения Трейдинга

думаю что бы там не было , разгон дали сильный 

  • Ставка
  • Геополитика

По логике должно валится ниже.

С точки зрения трейдинга - могу только пожалеть, что такая движуха не каждый месяц бывает.

Мои роботы пофиксили прибыль, кроме одного, но и у него стоп в далеко в профите.

 
JRandomTrader #:

С точки зрения трейдинга - могу только пожалеть, что такая движуха не каждый месяц бывает.

Мои роботы пофиксили прибыль, кроме одного, но и у него стоп в далеко в профите.


Мне нравится как вы описываете своих роботов :) , сложилось ощущение что они живут собственной жизнью  самостоятельно , особо с вами не советуются и не слушают вас. 
 Но периодически радуют :)
 
О, оказывается министры обороны , чудесно поговорили и услышали друг друга, а может даже поняли.
 Это оказывается у дипломатов , у одного со слухом плохо , а у другого с речью.
P.s.
Странно что калеки в мидах работают.
 
Yuriy Zaytsev #:

Мне нравится как вы описываете своих роботов :) , сложилось ощущение что они живут собственной жизнью  самостоятельно , особо с вами не советуются и не слушают вас. 
 Но периодически радуют :)

Я им только лот задаю и возле экспирации переставляю на новый символ. Всё остальное сами, я не вмешиваюсь (ещё бы, они лучше меня торгуют).

Я потому и полез их писать, что сам-то трейдер слабый.

 
JRandomTrader #:

Я им только лот задаю и возле экспирации переставляю на новый символ. Всё остальное сами, я не вмешиваюсь (ещё бы, они лучше меня торгуют).

Я потому и полез их писать, что сам-то трейдер слабый.

Эмоции ?
Да это самое сложное.
P.s.
У робота нет жадности
Нет эмоций 
Есть правила 
 
Yuriy Zaytsev #:
Эмоции ?
Да это самое сложное.

Не совсем эмоции. Я таки смог научиться самому сложному - не торговать.

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