АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 52
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тревожные медвежьи сигналы по фундаменту.
Сильнейший сигнал который никакая брошка не сможет перебить , США решили и уже уверены, что вот вот начинается "компания"
p.s.
Робкая бычья надежда
Если уже в понедельник станет ясно что марш планируется в сторону казарм , отскочим вверх прилично.
p.s.
Дипломаты не смогли договорится, пообщались министры обороны.
Тенденция на медленное падение. на пару месяцев. Как бы грустно не было, и как бы не казались идиотскими обоснования, действия сглаживания верные. Но вот действий роста пока нет. Это грустно. Это про резидентов.
Сегодня акции золотодобывающей компании NEM неплохо сходили вмести с золотом
Тенденция на медленное падение. на пару месяцев. Как бы грустно не было, и как бы не казались идиотскими обоснования, действия сглаживания верные. Но вот действий роста пока нет. Это грустно. Это про резидентов.
+++ скорее да
Россия - то ...
( думаю вы правы не явится , например можно забыть одеть портянки, а являться на свидание без носков это будет верхом неприличия)
Ну как бы попробуем обсуждать только с точки зрения Трейдинга
думаю что бы там не было , разгон дали сильный
По логике должно валится ниже, хотя бы по инерции.
( думаю вы правы не явится , например забудет одеть портянки, а являться на свидание без носков это будет верхом неприличия)
Ну как бы попробуем обсуждать только с точки зрения Трейдинга
думаю что бы там не было , разгон дали сильный
По логике должно валится ниже.
С точки зрения трейдинга - могу только пожалеть, что такая движуха не каждый месяц бывает.
Мои роботы пофиксили прибыль, кроме одного, но и у него стоп в далеко в профите.
С точки зрения трейдинга - могу только пожалеть, что такая движуха не каждый месяц бывает.
Мои роботы пофиксили прибыль, кроме одного, но и у него стоп в далеко в профите.
Я им только лот задаю и возле экспирации переставляю на новый символ. Всё остальное сами, я не вмешиваюсь (ещё бы, они лучше меня торгуют).
Я потому и полез их писать, что сам-то трейдер слабый.
Я им только лот задаю и возле экспирации переставляю на новый символ. Всё остальное сами, я не вмешиваюсь (ещё бы, они лучше меня торгуют).
Я потому и полез их писать, что сам-то трейдер слабый.
Эмоции ?
Не совсем эмоции. Я таки смог научиться самому сложному - не торговать.