АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 262
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Зачем нам импортировать нефть и газ когда у нас своих ресурсов достаточно.
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Тут в новостях болтают, что калифорния дефолтнулась по своим муниципальным облигациям.
Если экономика взлетит как я описал, хватать не будет!
По PEP: ожидаю движения в short от зоны 196.00-194,00, к зоне 177.00-175.00. Кто за, кто против, почему?
С утра бодро рванули вверх фьючерсы LKOH VTB SBER
Сбербанк закрывает дивидендный ГЕП рекордными темпами.
Всех кто скупал сбербанк на самом дне в 2022 , за последние годы ( примерно 5-6 лет) - поздавляю.
По TSLA: ожидаю движения в short от зоны 174.00-165,00, к зоне 120.00-112.00. Кто за, кто против, почему?
Фондовый РФ ,рост продолжается , интересный вопрос , как скоро возможна коррекция.
Акции «Яндекса» взлетели на 10% на фоне возможной сделки с миллиардерами
Вчера зажигала башнефть
Акции Башнефти подскочили на 14% на сообщениях о «высоких дивидендах»