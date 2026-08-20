АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 262

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Vitalii Ananev #:

Зачем нам импортировать нефть и газ когда у нас своих ресурсов достаточно. 

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Тут в новостях болтают, что калифорния дефолтнулась по своим муниципальным облигациям.

Если экономика взлетит как я описал, хватать не будет!

 

По PEP: ожидаю движения в short от зоны 196.00-194,00, к зоне 177.00-175.00. Кто за, кто против, почему?


 

С утра бодро рванули вверх фьючерсы  LKOH VTB SBER

Сбербанк закрывает дивидендный ГЕП рекордными темпами.

Всех кто скупал  сбербанк  на самом дне в 2022   , за последние годы  ( примерно 5-6 лет) - поздавляю.

 
МТС +4%, не вижу новостей, с чего это он, прикрыл на 3,5%, жду откат
 

По TSLA: ожидаю движения в short от зоны 174.00-165,00, к зоне 120.00-112.00. Кто за, кто против, почему?


 
Доллар с утра бодро  рванул и отскочил от 80.615

 
Сбер тормознул , геп не закрыл.
Надеюсь сбудется когда нибудь мечта жить на  дивиденды.
 

Фондовый РФ ,рост продолжается , интересный  вопрос , как скоро возможна коррекция.

 

Вчера зажигала башнефть

Акции Башнефти подскочили на 14% на сообщениях о «высоких дивидендах»

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