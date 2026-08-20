АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 38
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тут же надо учитывать циферки
ну скажем apple при старте стоила 0.08 центов в 80х
как не сливай пузырь к 0.10 центам она не вернется
есть опять же такая фишка как инфляция - и она тоже не позволит пузыри выпускать до самого анального отверстия
цена бургера уже ну не как НЕ вернется к цене бургера образца 1953 года
SBER тоже никогда не будет стоить 10 копеек - как не сливай пузыри.
Технические манипуляции деноминаций не в счет.
С 2015 года пл 2021 год выручка Apple Inc. выросла с 231 283 миллионов до 365 817 миллионов - на 58%.
Курс акций за тот же период вырос в пять раз!
Какой такой пузырь-шмузырь....
Если "циферьки учитывать" - волосья дыбом становятся
С 2015 года пл 2021 год выручка Apple Inc. выросла с 231 283 миллионов до 365 817 миллионов - на 58%.
Курс акций за тот же период вырос в пять раз!
Какой такой пузырь-шмузырь....
Если "циферьки учитывать" - волосья дыбом становятся
Ну так с чего APPLE сливаться ? Дмитрий , просто посмотрите месячные свечи по этой бумаге с 1980 года.
Посмотрели ? Возникает желание стать в шорт ? на пару тройку лет.Думаю что не возникает.
https://www.mql5.com/ru/charts/15325208/vtbr-3-22-m15-ao-otkritie-broker-tanci-s-fuchersom-vtb
Танец в BUY с фьючерсом ВТБ
Ну так с чего APPLE сливаться ? Дмитрий , просто посмотрите месячные свечи по этой бумаге с 1980 года.
Посмотрели ? Возникает желание стать в шорт ? на пару тройку лет.Думаю что не возникает.
Просто посмотрите динамику котировок ПЕРЕД ВСЕМИ ПУЗЫРЯМИ.
Откройте график акций доткомов перед крахом
Просто посмотрите динамику котировок ПЕРЕД ВСЕМИ ПУЗЫРЯМИ.
Откройте график акций доткомов перед крахом
Ну если откатит , но не ниже чем уже было.
2020 если на месяцах смотреть - то какая то небольшая ямка всего то на два месяца
А нынешний 2022 откат не заслуживает даже внимания , так себе маленький шип вниз недельный.
Ну если откатит , но не ниже чем уже было.
2020 если на месяцах смотреть - то какая то небольшая ямка всего то на два месяца
А нынешний 2022 откат не заслуживает даже внимания , так себе маленький шип вниз недельный.
Дочь тоже сообщила, что ей Макрон помог выйти из Газпрома в безубыток. Думаю, немец помог, но это неважно. В любом случае, откат на новостях. Фундамент.
А ВТБ вполне себе вверх, согласен.
USDRUB рубль в зоне сильных продаж и пока не видно баксовое дно.
RTS в зоне покупок
начиная с конца января 28.01.2022 работа по фьючерсу только в БАЙ только по тренду с фиксаций по ТР ( в SELL вообще нет сделок )
USDRUB рубль в зоне сильных продаж и пока не видно баксовое дно.
Видно. ЦБ прекращает продажи на 75.
Дочь тоже сообщила, что ей Макрон помог выйти из Газпрома в безубыток. Думаю, немец помог, но это неважно. В любом случае, откат на новостях. Фундамент.
А ВТБ вполне себе вверх, согласен.
Я его в лонг , из за того что RTS вверх, а рубль сильно вниз.
А так то - он не сильно в логнг смотрит, входы только от лова дня - отмеряю средний ход движения за день и пониже ищу уровни и объемы
Смотрю в тиньке или открытии стакан на самой глубине 50 , ищу скопление и если по величине среднего хода за день + скопление попадаю на мои расчеты , то отложенный ордер.
( в МТ5 просто безобразие, всего 20 глубина стакана , при таком расстоянии стакан в МТ5 бесполезен )
Видно. ЦБ прекращает продажи на 75.
Ощущение что уровень 75 прошьет как самурайская сабля разрежет падающий листок бумаги, уже ткнули в 75 , а дневные свечи даже не пытаются отбиваться вверх. Одна робкая попытка была 03.02.2022 , но ее бодро развернули.
( тут недельки )
При такой скорости падения может и 74 проскочить.