АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 38

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Yuriy Zaytsev #:

тут же надо учитывать циферки

ну скажем apple при старте стоила 0.08 центов в 80х 

как не сливай пузырь к 0.10 центам она не вернется

есть опять же такая фишка как инфляция - и она тоже не позволит пузыри выпускать до самого анального отверстия

цена бургера уже ну не как НЕ вернется к цене бургера образца 1953 года 

SBER тоже никогда не будет стоить 10 копеек - как не сливай пузыри.

Технические манипуляции деноминаций не в счет.

С 2015 года пл 2021 год выручка Apple Inc. выросла с  231 283 миллионов до 365 817 миллионов - на 58%.

Курс акций за тот же период вырос в пять раз!

Какой такой пузырь-шмузырь....

Если "циферьки учитывать" - волосья дыбом становятся

 
Dmytryi Nazarchuk #:

С 2015 года пл 2021 год выручка Apple Inc. выросла с  231 283 миллионов до 365 817 миллионов - на 58%.

Курс акций за тот же период вырос в пять раз!

Какой такой пузырь-шмузырь....

Если "циферьки учитывать" - волосья дыбом становятся

Ну так с чего APPLE сливаться ?  Дмитрий , просто посмотрите месячные свечи по этой бумаге с 1980 года.

Посмотрели ? Возникает желание стать в шорт ? на пару тройку лет.

Думаю что не возникает.
 

https://www.mql5.com/ru/charts/15325208/vtbr-3-22-m15-ao-otkritie-broker-tanci-s-fuchersom-vtb

Танец в BUY с фьючерсом ВТБ

График VTBR-3.22, M15, 2022.02.08 18:07 UTC, АО ''Открытие Брокер'', MetaTrader 5, Real
График VTBR-3.22, M15, 2022.02.08 18:07 UTC, АО ''Открытие Брокер'', MetaTrader 5, Real
  • www.mql5.com
График VTBR-3.22, M15, АО ''Открытие Брокер'': Танцы с фьючерсом VTB
 
Yuriy Zaytsev #:

Ну так с чего APPLE сливаться ?  Дмитрий , просто посмотрите месячные свечи по этой бумаге с 1980 года.

Посмотрели ? Возникает желание стать в шорт ? на пару тройку лет.

Думаю что не возникает.

Просто посмотрите динамику котировок ПЕРЕД ВСЕМИ ПУЗЫРЯМИ.

Откройте график акций доткомов перед крахом

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Просто посмотрите динамику котировок ПЕРЕД ВСЕМИ ПУЗЫРЯМИ.

Откройте график акций доткомов перед крахом

Ну если откатит , но не ниже чем уже было.

2020 если на месяцах смотреть -  то какая то небольшая ямка всего то на два месяца

А нынешний 2022 откат не заслуживает даже внимания , так себе маленький шип вниз недельный.

 
Yuriy Zaytsev #:

Ну если откатит , но не ниже чем уже было.

2020 если на месяцах смотреть -  то какая то небольшая ямка всего то на два месяца

А нынешний 2022 откат не заслуживает даже внимания , так себе маленький шип вниз недельный.

Дочь тоже сообщила, что ей Макрон помог выйти из Газпрома в безубыток. Думаю, немец помог, но это неважно. В любом случае, откат на новостях. Фундамент. 

А ВТБ вполне себе вверх, согласен. 

 

USDRUB рубль в зоне сильных продаж и пока не видно баксовое дно. 

RTS в зоне покупок

начиная с  конца января 28.01.2022 работа по фьючерсу только в БАЙ только по тренду с фиксаций по ТР  ( в SELL вообще нет сделок ) 

 
Yuriy Zaytsev #:

USDRUB рубль в зоне сильных продаж и пока не видно баксовое дно. 

Видно. ЦБ прекращает продажи на 75. 

 
Алексей Тарабанов #:

Дочь тоже сообщила, что ей Макрон помог выйти из Газпрома в безубыток. Думаю, немец помог, но это неважно. В любом случае, откат на новостях. Фундамент. 

А ВТБ вполне себе вверх, согласен. 

Я его  в лонг , из за того что RTS вверх, а рубль сильно вниз. 

А так то - он не сильно в логнг смотрит, входы только от лова дня  -   отмеряю средний ход движения за день и пониже  ищу уровни и объемы

Смотрю в тиньке  или открытии стакан на самой глубине  50 , ищу скопление и если по величине среднего хода за день + скопление  попадаю  на мои расчеты ,  то отложенный ордер.

( в МТ5 просто безобразие, всего 20 глубина стакана , при таком расстоянии стакан в МТ5 бесполезен  ) 

 
Алексей Тарабанов #:

Видно. ЦБ прекращает продажи на 75. 

Ощущение что  уровень 75  прошьет как самурайская сабля разрежет падающий листок бумаги, уже ткнули в 75 , а дневные свечи даже не пытаются отбиваться вверх. Одна робкая попытка была 03.02.2022 , но ее бодро развернули.

( тут недельки )

При такой скорости падения может и 74 проскочить.

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