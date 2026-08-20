АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 136

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RTS слегка вверх

РФ фондовый все что может идет вверх

p.s.

чудесно стоять в лонге  с текущего дна

 

Бытовая и профессиональная техника в России может остаться без аккумуляторов

p.s

чудесный сигнал встать в лонг по Норильскому Никелю


 

ВТБ спасается от санкций.

https://www.interfax.ru/business/831785

 

курс рубля и евро продолжает укрепляться

в  моменте USD 85.60 

похоже точка остановки движения находится где то в "ГОЛОВЕ"

комиссия 12% на покупку валюты сохраняется

похоже точка остановки будет сразу после отмены большой комиссии на покупку

 

Вынужден был удалить ваши бои. Оставьте это всё для ринга.

Чьи посты улетели под шумок - прошу прощения. Но три страницы ваших разборок удалять построчно нет желания.

 
Yuriy Zaytsev #:

курс рубля и евро продолжает укрепляться

в  моменте USD 85.60 

похоже точка остановки движения находится где то в "ГОЛОВЕ"

комиссия 12% на покупку валюты сохраняется

похоже точка остановки будет сразу после отмены большой комиссии на покупку

Если кроме Венгрии и Молдавии еще кто-то будет покупать газ за рубли, то и 70 увидим...

 
prostotrader #:

Если кроме Венгрии и Молдавии еще кто-то будет покупать газ за рубли, то и 70 увидим...

А разве Молдавия в списке недружественных стран? Они ведь в ЕС не входят и отдельно их вроде нет в списке.

 
Alexey Viktorov #:

А разве Молдавия в списке недружественных стран? Они ведь в ЕС не входят и отдельно их вроде нет в списке.

да какая разница? Входят не входят... Ключевое слово "за рубли".

 

Наивные верующие... нужно смотреть на перспективу, а не одним днём жить...

 
prostotrader #:

да какая разница? Входят не входят... Ключевое слово "за рубли".

Ну если добровольно изъявили желание, то честь им и хвала. Видимо рассчитывают на поставки вин за рубли… В таком случае и Турции самый раз начать продавать помидоры за рубли и принимать у туристов карты МИР…

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