АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 136
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RTS слегка вверх
РФ фондовый все что может идет вверх
p.s.
чудесно стоять в лонге с текущего дна
Бытовая и профессиональная техника в России может остаться без аккумуляторов
p.s
чудесный сигнал встать в лонг по Норильскому Никелю
ВТБ спасается от санкций.
https://www.interfax.ru/business/831785
курс рубля и евро продолжает укрепляться
в моменте USD 85.60
похоже точка остановки движения находится где то в "ГОЛОВЕ"
комиссия 12% на покупку валюты сохраняется
похоже точка остановки будет сразу после отмены большой комиссии на покупку
Вынужден был удалить ваши бои. Оставьте это всё для ринга.
Чьи посты улетели под шумок - прошу прощения. Но три страницы ваших разборок удалять построчно нет желания.
курс рубля и евро продолжает укрепляться
в моменте USD 85.60
похоже точка остановки движения находится где то в "ГОЛОВЕ"
комиссия 12% на покупку валюты сохраняется
похоже точка остановки будет сразу после отмены большой комиссии на покупку
Если кроме Венгрии и Молдавии еще кто-то будет покупать газ за рубли, то и 70 увидим...
Если кроме Венгрии и Молдавии еще кто-то будет покупать газ за рубли, то и 70 увидим...
А разве Молдавия в списке недружественных стран? Они ведь в ЕС не входят и отдельно их вроде нет в списке.
А разве Молдавия в списке недружественных стран? Они ведь в ЕС не входят и отдельно их вроде нет в списке.
да какая разница? Входят не входят... Ключевое слово "за рубли".
Наивные верующие... нужно смотреть на перспективу, а не одним днём жить...
да какая разница? Входят не входят... Ключевое слово "за рубли".
Ну если добровольно изъявили желание, то честь им и хвала. Видимо рассчитывают на поставки вин за рубли… В таком случае и Турции самый раз начать продавать помидоры за рубли и принимать у туристов карты МИР…