АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 201
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Сделка по акции Nem (золотодобывающая компания)
Природный газ
Природный газ
Пшеницу не торгуете?
Пшеницу не торгуете?
Не пробовал.
По газу вообще не вхожу в sell
По фундаментальным данным газ достаточно предсказуем пока не предвидится предпосылок на sell
Не пробовал.
По газу вообще не вхожу в sell
По фундаментальным данным газ достаточно предсказуем пока не предвидится предпосылок на sell
Она переоценена из-за всяческих страшилок мифических.
Два захода на хаи уже было с шортами (хэдж-фонды от лонгов избавляются) - думаю, третий будет еще в район 1200 с последующим падением на 15-20%.
Она переоценена из-за всяческих страшилок мифических.
Два захода на хаи уже было с шортами (хэдж-фонды от лонгов избавляются) - думаю, третий будет еще в район 1200 с последующим падением на 15-20%.
Альтернативы чему? Вы понимаете, что хэдж-фонды сливают фъючерсы?
Нефть похоже будет штурмовать 130 ближайшее время, а там вероятно и 150 к осени-зиме