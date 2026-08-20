АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 201

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Сделка по акции Nem (золотодобывающая компания)


 

Природный газ


 
Yuriy Zaytsev #:

Природный газ

Пшеницу не торгуете?

 
Dmitriy Skub #:

Пшеницу не торгуете?

Не пробовал.

По газу вообще не вхожу в sell

По фундаментальным данным газ достаточно предсказуем  пока не предвидится предпосылок на sell

 
Yuriy Zaytsev #:

Не пробовал.

По газу вообще не вхожу в sell

По фундаментальным данным газ достаточно предсказуем  пока не предвидится предпосылок на sell

Она переоценена из-за всяческих страшилок мифических.

Два захода на хаи уже было с шортами (хэдж-фонды от лонгов избавляются) - думаю, третий будет еще в район 1200 с последующим падением на 15-20%.

 
ИТ отрасль  США падает в пропасть , все идёт согласно прогнозов.

 
Dmitriy Skub #:

Она переоценена из-за всяческих страшилок мифических.

Два захода на хаи уже было с шортами (хэдж-фонды от лонгов избавляются) - думаю, третий будет еще в район 1200 с последующим падением на 15-20%.


Пока в ЕС нет альтернативы , цены будут расти несмотря на индикаторы которые показывают  перекупленность, согласно геополитическим рискам цена пока ещё не пробила психологические уровни ,  загляните  назад  в историю цены на газ,  увидите более удивительные  уровни. 
   Пройдет  лето и осень , настанет зима , увидим цены ещё выше.
Знакомые в Германии жалуются на повышение цен по коммуналке.

    

 
Yuriy Zaytsev #:

Пока в ЕС нет альтернативы , цены будут расти несмотря на индикаторы которые показывают  перекупленность, согласно геополитическим рискам. 
   Пройдет  лето и осень , настанет зима , увидим цены ещё выше.
    
Альтернативы чему? Вы понимаете, что хэдж-фонды сливают фъючерсы?
 
Dmitriy Skub #:
Альтернативы чему? Вы понимаете, что хэдж-фонды сливают фъючерсы?
Альтернативы трубному  газу нет.
   При этом риски перекрытия вентиля остаются. 
 вы имеете ввиду закрытие  позиций перед летним спадом закупок ? Так это нормально , к лету пофиксить прибыль, на спаде закупок. 
   А осенью опять будут искать вход на бай ? 

Я же не предлагаю смотреть на графики М15 

 

Нефть похоже будет штурмовать 130 ближайшее время, а там вероятно и 150 к осени-зиме

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