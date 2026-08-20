АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 97
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Боже ж мой, опять у вас логика поломанная...
Читайте внимательно и вдумчиво, никто у вас валюту не отнимает, запрещены переводы наружу, что безусловно неприятно, и граждане резиденты сейчас будут какое-то время жить как в резервации, но (все надеются) что это временные меры, а сидя в рублевых бумажках просто тупо потеряете на девальвации.
Да и никто сейчас в здравом уме не покупает валюту, все разумные люди покупали валюту заранее, а сейчас будут продавать постепенно на росте, и скупая все активы что низко лежит.
Сейчас много нерыночных мер, с одной стороны они как бы стабилизирующие в моменте, но если это будет продолжаться перманентно, то это принесет колоссальный вред рынку и экономике, вызовет деградацию доверия инвесторов, и в перспективе может создать альтернативный черный рынок даже, если это затянется надолго.
Конечно мы не можем знать до какого градуса маразма всё докатится, но ожидания большинства не предполагают конфискационных мер, это было бы мега-непопулярной мерой и вызвало бы ропот и волнения.
Если не прибегать к сложным контрактам, то валюта для большинства это практически единственный и простой метод хеджирования от "локальных страновых рисков".
Старайтесь мыслить не идеологическими штампами, а логикой и математикой, и делайте то что вам выгодно.
Обратная ситуация сейчас тоже возможна, некоторые брокеры, IB и кто-то еще уже предупредили что может быть проблема с репатриацией, вот это действительно неприятный момент может быть для локальных резидентов.
Надеемся, что разум победит, бессмысленное деструктивное противостояние амбиций пройдет и возобладает здравый смысл, и нормальный рынок вернется.
Очень .... обнадёживает ....
Возвращаясь к Сбербанку... торговать запретили но мы-то знаем что Лондон говорит...
Масштаб расхождения можно оценить подбирая эмпирический коэффициент... и очень интересно как закроется этот спред 😊
Такова цена игры... для кого-то к сожалению для кого-то к счастью...
Очень .... обнадёживает ....
Да, я чуть не забыл: ВСЁ ТЛЕН! 🤩
Возвращаясь к Сбербанку... торговать запретили но мы-то знаем что Лондон говорит...
Масштаб расхождения можно оценить подбирая эмпирический коэффициент... и очень интересно как закроется этот спред 😊
Такова цена игры... для кого-то к сожалению для кого-то к счастью...
На Лондоне просто расписки, сами акции находятся в нашем НРД. В свете прошедших событий подозреваю, что эти расписки уже ни на что не годные. Лондонские денди просто в панике пытаются скинуть эти бумажки тем кто еще не в теме.
На счет указа. Получается, что фактически этим указом президент разрешил не выплачивать внешние долги номинированные в валюте. В дальнейшем могут заставить их расплачиваться с нами за сырье и энергоресурсы рублями. Мне не понятно зачем частному физ. лицу держать доллары если в нашей стране на них ни чего купить нельзя. Только если вы часто ездите за границу.
пока на уровне слухов и версий
Россия с "большой вероятностью" объявит дефолт по долгам в случае ухудшения кризиса в Украине -- IIF
пока на уровне слухов и версий
Россия с "большой вероятностью" объявит дефолт по долгам в случае ухудшения кризиса в Украине -- IIF
Интересное мнение, но вероятно пока преувеличенное, так как сейчас относительно низкий уровень долга и большие резервы, их размер по оф.статистике даже превышал долг, да было бы наверное глупо начинать [международную дружбу и крепкий мир] если не подготовиться должным образом, ОДНАКО мы сейчас не знаем географическое распределение на актуальную дату и какая часть активов на самом деле заморожена, тут еще могут быть приколы...
Сейчас наверное пока скорее технический дефолт может быть по отдельным корпоративным долгам, из-за невозможности платежей, но это тоже надо правильно экспертно оценивать, а мы пока чисто с дивана...
Вообще при реальной угрозе дефолта CDS должны были подскочить до 10-20%, а сейчас все еще 412.48 пп, за последний месяц конечно они выросли более чем на 80%, но текущий уровень дает лишь 6.87% implied probability of default.
-----
P.S. Твоя ссылка не открывается, даю свою: shorturl.at/ijwO0
Оригинал Рейтерс как я понимаю, но из текста новости видим что это пока тоже только мнение отдельных экономистов IIF.
Блумберг с другими данными оценивает сейчас (вчера, 28 марта) вероятность дефолта 56% после санкций.
И это уже намного более кризисная оценка:В общем будет интересно... ждем...
Цитата: "Новатек в Лондоне быстро идёт к нулю. Реальный Новатек за неделю не изменился никак. К нулю идёт капитализация бакса на продуктивном капитале Новатека."
Совершенно справедливо, бизнес компаний не ухудшился per se, ухудшились лишь внешние условия, поэтому их можно и нужно покупать, когда другие в панике продают.
(вчера, 28 марта)
из будущего пишешь нам?
;)