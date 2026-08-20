АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 213

Новый комментарий
 

4-го числа фондовый USA не работает в США праздник,  день независимости.

 
Yuriy Zaytsev #:

СЕГОДНЯ В 19:16 ЭКОНОМИКА 576

+ A -

«Роснефть» выплатит своим акционерам рекордные дивиденды

Крупнейшая нефтяная компания страна провела годовое собрание акционеров, на котором были подведены итоги успешного 2021 года

Наше народное достояние которое обещает, что мечты сбудутся тоже обещали рекордные дивиденды. :)  Заголовок не удачный сейчас многих от словосочетания "рекордные дивиденды" просто бомбит. Особенно у тех кто купил с плечем. У меня были подозрения что Роснефть сделает такой же хитрый маневр как и Газпром. Но у Роснефти стратегический инвестор в виде Катарского инвестиционного фонда, а они бы не поняли если бы их кинули.

Своим решением «Роснефть» оправдала ожидания акционеров и инвесторов, в том числе крупного стратегического акционера компании — Катарского инвестиционного фонда.
 
Vitalii Ananev #:

Наше народное достояние которое обещает, что мечты сбудутся тоже обещали рекордные дивиденды. :)  Заголовок не удачный сейчас многих от словосочетания "рекордные дивиденды" просто бомбит. Особенно у тех кто купил с плечем. У меня были подозрения что Роснефть сделает такой же хитрый маневр как и Газпром. Но у Роснефти стратегический инвестор в виде Катарского инвестиционного фонда, а они бы не поняли если бы их кинули.

Без сомнения фраза  "рекордные дивиденды" сейчас вызывает напряжение.

Согласен , сейчас лучше писать менее эмоционально, без щенячьего восторга, без слова "рекордные".

 
Yuriy Zaytsev #:

В понедельник ждем бычью свечу по ROSN

Ну вот . мимо!

 

GAZP похоже решил пробивать лов от 24.02   идет в сторону  126

 
Акционеры "ФосАгро" не утвердили выплату финальных дивидендов за 2021 год.

https://pro.rbc.ru/news/62c2e0559a794782edbd088e
 
Sergey Gridnev #:
Акционеры "ФосАгро" не утвердили выплату финальных дивидендов за 2021 год.

https://pro.rbc.ru/news/62c2e0559a794782edbd088e

Очередной кандидат , нужно искать точку входа на покупку.

 

Сделка по AIR  (Airbus) Сделка была открыта на  ретесте разворотной зоны -локальный High+общая экономическая ситуация  Short


 
mixail789 mixajlof #:

Сделка по AIR  (Airbus) Сделка была открыта на  ретесте разворотной зоны -локальный High+общая экономическая ситуация  Short

Ух терпение у Вас, можно только позавидовать! Я бы точно закрыл уже...

Некоторые сделки у Вас прям огонь - можно в учебник по трейдингу в качестве иллюстраций прикладывать. 

Я так понимаю по Вашим постам, что используете фундаментальный анализ/новости + голову для торговли, без автоматизации?

 
Andrey Miguzov #:

Ух терпение у Вас, можно только позавидовать! Я бы точно закрыл уже...

Некоторые сделки у Вас прям огонь - можно в учебник по трейдингу в качестве иллюстраций прикладывать. 

Я так понимаю по Вашим постам, что используете фундаментальный анализ/новости + голову для торговли, без автоматизации?

Да пока без автоматизации, использую все в совокупности, но есть и отрицательные сделки 

1...206207208209210211212213214215216217218219220...294
Новый комментарий