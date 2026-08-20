АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 213
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СЕГОДНЯ В 19:16 ЭКОНОМИКА 576
«Роснефть» выплатит своим акционерам рекордные дивиденды
Крупнейшая нефтяная компания страна провела годовое собрание акционеров, на котором были подведены итоги успешного 2021 года
Наше народное достояние которое обещает, что мечты сбудутся тоже обещали рекордные дивиденды. :) Заголовок не удачный сейчас многих от словосочетания "рекордные дивиденды" просто бомбит. Особенно у тех кто купил с плечем. У меня были подозрения что Роснефть сделает такой же хитрый маневр как и Газпром. Но у Роснефти стратегический инвестор в виде Катарского инвестиционного фонда, а они бы не поняли если бы их кинули.
Наше народное достояние которое обещает, что мечты сбудутся тоже обещали рекордные дивиденды. :) Заголовок не удачный сейчас многих от словосочетания "рекордные дивиденды" просто бомбит. Особенно у тех кто купил с плечем. У меня были подозрения что Роснефть сделает такой же хитрый маневр как и Газпром. Но у Роснефти стратегический инвестор в виде Катарского инвестиционного фонда, а они бы не поняли если бы их кинули.
Без сомнения фраза "рекордные дивиденды" сейчас вызывает напряжение.
Согласен , сейчас лучше писать менее эмоционально, без щенячьего восторга, без слова "рекордные".
В понедельник ждем бычью свечу по ROSN
Ну вот . мимо!
GAZP похоже решил пробивать лов от 24.02 идет в сторону 126
Очередной кандидат , нужно искать точку входа на покупку.
Сделка по AIR (Airbus) Сделка была открыта на ретесте разворотной зоны -локальный High+общая экономическая ситуация Short
Сделка по AIR (Airbus) Сделка была открыта на ретесте разворотной зоны -локальный High+общая экономическая ситуация Short
Ух терпение у Вас, можно только позавидовать! Я бы точно закрыл уже...
Некоторые сделки у Вас прям огонь - можно в учебник по трейдингу в качестве иллюстраций прикладывать.
Я так понимаю по Вашим постам, что используете фундаментальный анализ/новости + голову для торговли, без автоматизации?
Ух терпение у Вас, можно только позавидовать! Я бы точно закрыл уже...
Некоторые сделки у Вас прям огонь - можно в учебник по трейдингу в качестве иллюстраций прикладывать.
Я так понимаю по Вашим постам, что используете фундаментальный анализ/новости + голову для торговли, без автоматизации?
Да пока без автоматизации, использую все в совокупности, но есть и отрицательные сделки