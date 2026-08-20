АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 45
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Решил сегодня немного поработать внутри дня, акции FB сегодня были самыми обсуждаемыми на форумах, по акции C 08.02.2022 был самый большой Imbalances 1 456 282 Buy volume
++
тоже покажу сделки
есть маленький счет на 200т специально для фью..
1 сегодня работа строго на бай с фиксацией , только в cторону тренда
2 правила правила определения тренда BUY достаточно простое свечи Д1 должны отрываться и закрываться выше EMA8 , но нарушить правило может фундамент.
3 вечером в КЭШ
( что приятно на фонде - брокер против меня не работает - если что то сливаю уходит реальным участникам рынка - за это готов отдать 13% , но на ИИС можно экономить правда 3 года ждать - если надо накопить например на автомобиль то самое то )
Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов на 2,5-3%
Рынок акций РФ закрылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 2,5-3% благодаря снижению геополитических рисков, а также позитивной динамике внешних фондовых площадок.
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли на торгах в среду, последовав за американскими фондовыми индексами. Росла фондовая Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляли 0,7-1,7%). Американские фондовые индексы в начале торгов в среду повышаются, инвесторы оценивают многочисленную корпоративную отчетность.
Цены на нефть вновь перешли к росту вечером в среду после выхода данных министерства энергетики США о недельной динамике запасов этого энергоресурса в стране. Данные показали, что запасы нефти в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 4 февраля, уменьшились на 4,76 млн баррелей - до 410,39 млн баррелей.
Индекс МосБиржи вырос на 2,46% и по состоянию на 18:50 мск составил 3638,93 пункта.
Индекс РТС вырос на 3,06% - до 1534,82 пункта.
Индексы Уолл-стрит растут на фоне замедления ралли госбондов США
(Рейтер) - Основные индексы Уолл-стрит поднимаются в среду совместно с акциями роста, так как ралли доходности казначейских облигаций приостановилось, а инвесторы успокоились после оптимистичных отчетов компаний и признаков ослабления напряженности вокруг Украины.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США отошла от многолетних максимумов, достигнутых в ходе предыдущей сессии, что способствовало стабилизации настроений на мировых рынках. [US/]
Инвесторы ждут выхода индекса потребительских цен в четверг, чтобы понять планы Федеральной резервной системы относительно повышения процентных ставок: неожиданно сильный отчет о занятости на прошлой неделе вызвал опасения о более агрессивных действиях центробанка. Январская инфляция в США прогнозируется на самом высоком уровне за четыре десятилетия в 7,3%.
Индекс Dow Jones к 18:38 МСК вырос на 0,86% до 35.766,93 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 1,24% до 4.577,42 пункта, а Nasdaq вырос на 1,45% до 14.400,73 пункта.
"Вероятно, мы точно поймем к пятнице, происходит ли отскок после слишком большой распродажи или январь был случайным отклонением и в оставшейся части первого квартала нас ждет ралли", - сказал Пол Нолте из чикагской Kingsview Asset Management.
Акции Chipotle Mexican Grill Inc (NYSE:CMG) подскочили на 7,4% после отчета о превзошедших оценки прибыли и продажах. Бумаги другой ресторанной компании - владельца KFC Yum Brands Inc - подорожали на 3,8% после сильных квартальных результатов.
(Бансари Майур Камдар в Бангалоре. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)
Золото в узком диапазоне - инфляционные риски держат инвесторов в напряжении
(Рейтер) - Цены на золото были малоподвижны в среду, так как снижение доходности казначейских облигаций США в преддверии данных об инфляции в США держало инвесторов в напряжении.
Спотовая цена на золото к 14:06 МСК выросла на 0,06% до $1.826,66 за тройскую унцию.
Спотовая цена слитков пытается повторно протестировать уровень сопротивления $1.830, который так и не смогла преодолеть с июля 2021 года, говорит Хан Тан из Extinity.
"Цены также столкнутся с последствиями публикации в четверг данных об инфляции в США, в результате чего новые свидетельства сохраняющегося инфляционного давления, которые могут заставить ФРС занять более агрессивную позицию, могут ослабить привлекательность драгоценного металла".
Хотя ожидается, что высокие показатели инфляции будут способствовать укреплению позиций золота как инструмента хеджирования инфляции, рост ставок в США повысит его альтернативную стоимость как актива, не приносящего процентного дохода.
"Это немного неоднозначная ситуация для цен на золото, так как с одной стороны, доллар слегка укрепился, а с другой стороны, рынки облигаций немного восстанавливаются после потерь за последние пару дней", - сказал аналитик Quantitative Commodity Research Питер Фертиг.
Палладий подорожал на 0,49% до $2.258,23 за унцию, серебро прибавило 0,1% до $23,2 за унцию. Цена на платину увеличилась на 0,36% до $1.036.
(Свати Верма и Сехер Дарин в Бангалоре. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)
Обратил внимание что Цукерберг малыми частями активно сливает свои акции ( Владельцы чуют сами что перегрето все )
Сегодня наблюдается рост.
утром дрых :)
проснулся , выставил расчетный уровень - внутри дня две сделки - последняя ( собранная из нескольких входов) подняла все движение за день
утром дрых :)
проснулся , выставил расчетный уровень - внутри дня две сделки - последняя ( собранная из нескольких входов) подняла все движение за день
Отличный торговый день !!!
Отличный торговый день !!!
Спасибо , ваши сделки наблюдаю они шикарней :)
утром дрых :)
проснулся , выставил расчетный уровень - внутри дня две сделки - последняя ( собранная из нескольких входов) подняла все движение за день
класс! я по системе жду отката :-) без фундамента на втб фьючи: