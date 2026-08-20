АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 134
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Что то пока не видно обещанных выкупов из фонда ФНБ. Совкомфлот с момента IPO упал более чем на 50%. ВТБ чуть больше 1.5 копеек за штуку. Зато производители удобрений на высоте.
БИЗНЕС ФМ
Поговаривают что страны семерки не желают переходить на расчеты в рублях.
При это рынок укрепляет рубль USDRUB 89.06
Очень неприлично ведет себя ,входит в противоречие с риторикой.
p.s.
Поговаривают, что если не будут платить в рублях, как бы поставлять бесплатно никто не будет, видимо будет перекрыт вентиль.
Оййй , во тут точно стоит встать по фьючерсу природного ГАЗА в лонг. Но надо слегка выждать.
Достаточно шикарно на 120 вышел из бакса и отправил актив на срочный рынок фьючерсов РФ , там сейчас ловится очень крупная рыба.
Очень жаль что не по Байдену на 200 вышел. Интересно кто его информирует по экономике ? с удовольствием продал бы ему по 199.99
Придется снизу на развороте докупать ,идеально бы где то от 0.47 коп
Сильный ход был в первый день торгов , возможно это и был закуп.
Как всегда обманули. Обещали но не стали выкупать.
https://tass.ru/ekonomika/14207355
Я не удивлюсь, если на эти деньги будут содержатся наши олигархи, которые сейчас сидят в лондоне и жалуются, что нечем оплатить за прислугу.
БИЗНЕС ФМ
Поговаривают что страны семерки не желают переходить на расчеты в рублях.
При это рынок укрепляет рубль USDRUB 91.50
Очень неприлично ведет себя ,входит в противоречие с риторикой.
p.s.
Поговаривают, что если не будут платить в рублях, как бы поставлять бесплатно никто не будет, видимо будет перекрыт вентиль.
Оййй , во тут точно стоит встать по фьючерсу природного ГАЗА в лонг. Но надо слегка выждать.
бизнес фм сильно запаздывает. Часа 3 взад, если правильно понял кого назвали, министр финансов Германии заявил, что без Российского газа кирдык.
бизнес фм сильно запаздывает. Часа 3 взад, если правильно понял кого назвали, министр финансов Германии заявил, что без Российского газа кирдык.
Значит руб. продолжит укрепляться.
Самое интересное как начнет проходит укрепление при очередных закупках за рубли.
Ведь перед закупкой газа придется сначала прийти на внутренний рынок и купить рубли по курсу.
как я понимаю то же самое касается пшеницы , удобрений , щепы березовой :) , подсолнечное масло.
Какие прогнозы к концу года ?
80
70
60
50
0.64 коп
Совет директоров мосбиржи рекомендовал не выплачивать дивиденды за 21 год.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hBTyfTmGR0OELToRCzyBKw-B-B&
Надеюсь они потратят эти деньги на обратный выкуп.
Значит руб. продолжит укрепляться.
Самое интересное как начнет проходит укрепление при очередных закупках за рубли.
Ведь перед закупкой газа придется сначала прийти на внутренний рынок и купить рубли по курсу.
как я понимаю то же самое касается пшеницы , удобрений , щепы березовой :) , подсолнечное масло.
Какие прогнозы к концу года ?
80
70
60
50
0.64 коп
Даже газа касается не всех, а только недружественные страны пока. Но всё возможно…
Даже газа касается не всех, а только недружественные страны пока. Но всё возможно…
Касается ВСЕГО - всех товаров, очень внимательно слушал что говорили.
И да, верно, только для них.