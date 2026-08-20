АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 46
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Цифры по инфляции в США многих пугают.
Рынок ожидает, что инфляция достигнет 7,3% после 7% месяцем ранее. Для тренированной России детские цифры )
Высокая инфляция – высокая вероятность того, что ФРС начнет оперативнее и главное, жестче повышать ставку.
класс! я по системе жду отката :-) без фундамента на втб фьючи:
У меня первый , BUY , на небольшой объем.
Расчет по приличному более менее откату + RTS открывается и закрывается на Д1 выше 8-й ема - т е тренд бай пока сохраняется , а значит все сделки только по тренду без ловли откатов.
Пойдет ниже , будет легкое усреднение.
утром дрых :)
проснулся , выставил расчетный уровень - внутри дня две сделки - последняя ( собранная из нескольких входов) подняла все движение за день
Мои боты не столь хороши - входят по тренду, выходят по трейлу, и всё движение взять не могут в принципе, зато работают на полном автомате и за последние 3 дня сделали 10% к депо на ИИС.
Сегодня утром они закрыли все лонги по RTS и MIX и шорты по Si.
Мои боты не столь хороши - входят по тренду, выходят по трейлу, и всё движение взять не могут в принципе, зато работают на полном автомате и за последние 3 дня сделали 10% к депо на ИИС.
Сегодня утром они закрыли все лонги по RTS и MIX и шорты по Si.
Ты давай аккуратнее с циферками и возьми себя, наконец, в руки!
А то ты так скоро Баффета обгонишь, ну!
Совесть же надо иметь - старик обидится...
Мои боты не столь хороши - входят по тренду, выходят по трейлу, и всё движение взять не могут в принципе, зато работают на полном автомате и за последние 3 дня сделали 10% к депо на ИИС.
Сегодня утром они закрыли все лонги по RTS и MIX и шорты по Si.
Неплохо! Кстати еще + 13%
такое ощущение что они знали что рынок замрет в ожидании ставки.
Идеально бы научить роботов читать фундамент в интернете!
p.s.
у меня закрытие + открытие прошло руками.
Неплохие фундаментальные данные.
---
Ждем ставку завтра , аналитики уже все рассказали. Высокая вероятность повышения на 1%
11 февраля 2022 года
(Предполагаемое время публикации пресс-релиза — 13:30 по московскому времени)
--
Ставку ФРС США ждем - Сегодня в 16:30 по МСК, полагаю она так же двинет фондовый рынок РФ.
Мои боты не столь хороши - входят по тренду, выходят по трейлу, и всё движение взять не могут в принципе, зато работают на полном автомате и за последние 3 дня сделали 10% к депо на ИИС.
Сегодня утром они закрыли все лонги по RTS и MIX и шорты по Si.
Вчера вход и выход ручками по ярко выраженным сигналам простой, старой, доброй, любимой дивергенции.
Неплохие фундаментальные данные.
---
Ждем ставку завтра , аналитики уже все рассказали. Высокая вероятность повышения на 1%
11 февраля 2022 года
(Предполагаемое время публикации пресс-релиза — 13:30 по московскому времени)
--
Ставку ФРС США ждем - Сегодня в 16:30 по МСК, полагаю она так же двинет фондовый рынок РФ.
Ну, ты ж понимаешь, что повышение ставки в любой стране - это понижение котировок фондового рынка?
Ты давай аккуратнее с циферками и возьми себя, наконец, в руки!
А то ты так скоро Баффета обгонишь, ну!
Совесть же надо иметь - старик обидится...
Я ж не говорю, что они делают по 10% каждые 3 дня. Ориентир по ним - 30-60% за год при условии достаточной ликвидности во фьючах RTS и MIX (т.е., суммы весьма скромные). Но на этот год ориентир по верхней планке уже практически достигнут.
Я ж не говорю, что они делают по 10% каждые 3 дня. Ориентир по ним - 30-60% за год при условии достаточной ликвидности во фьючах RTS и MIX (т.е., суммы весьма скромные). Но на этот год ориентир по верхней планке уже практически достигнут.
Я ж и пишу - возьми себя в руки то! Совесть то поимей.
Фонд Баффета делает 20-35% в год....