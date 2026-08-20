АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 46

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Сегодня в 16:30 по МСК выходит статистика по инфляции в США за январь. 

Цифры по инфляции в США многих пугают. 

Рынок ожидает, что инфляция достигнет 7,3% после 7% месяцем ранее.  Для тренированной России  детские цифры )

Высокая инфляция –  высокая вероятность  того, что ФРС начнет оперативнее и главное, жестче повышать ставку.


 
Roman Shiredchenko #:

класс! я по системе жду отката :-) без фундамента на втб фьючи:


У меня первый , BUY  , на небольшой объем.

Расчет по приличному более менее откату + RTS открывается и закрывается на Д1 выше 8-й ема - т е тренд бай  пока сохраняется , а значит все сделки только по тренду без ловли откатов.

Пойдет ниже , будет легкое усреднение.


 
Yuriy Zaytsev #:

утром дрых :) 

проснулся ,  выставил расчетный уровень -  внутри дня две сделки  - последняя ( собранная из нескольких входов) подняла все движение за день

Мои боты не столь хороши - входят по тренду, выходят по трейлу, и всё движение взять не могут в принципе, зато работают на полном автомате и за последние 3 дня сделали 10% к депо на ИИС.

Сегодня утром они закрыли все лонги по RTS и MIX и шорты по Si.

 
JRandomTrader #:

Мои боты не столь хороши - входят по тренду, выходят по трейлу, и всё движение взять не могут в принципе, зато работают на полном автомате и за последние 3 дня сделали 10% к депо на ИИС.

Сегодня утром они закрыли все лонги по RTS и MIX и шорты по Si.

Ты давай аккуратнее с циферками и возьми себя, наконец, в руки!

А то ты так скоро Баффета обгонишь, ну!

Совесть же надо иметь - старик обидится...

 
JRandomTrader #:

Мои боты не столь хороши - входят по тренду, выходят по трейлу, и всё движение взять не могут в принципе, зато работают на полном автомате и за последние 3 дня сделали 10% к депо на ИИС.

Сегодня утром они закрыли все лонги по RTS и MIX и шорты по Si.


Неплохо!  Кстати еще + 13%

такое ощущение что они знали что рынок замрет в ожидании ставки. 

Идеально бы научить роботов читать фундамент в интернете! 

p.s.

у меня закрытие + открытие прошло руками.

 

Неплохие фундаментальные данные.

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Ждем ставку завтра  , аналитики уже все рассказали. Высокая вероятность повышения на 1% 


11 февраля 2022 года

Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке
Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом
(Предполагаемое время публикации пресс-релиза — 13:30 по московскому времени)
Пресс-конференция Председателя Банка России
(Предполагаемое время начала пресс-конференции — 15:00 по московскому времени)

--

Ставку ФРС США ждем - Сегодня в 16:30 по МСК, полагаю она так же двинет фондовый рынок РФ.

 
JRandomTrader #:

Мои боты не столь хороши - входят по тренду, выходят по трейлу, и всё движение взять не могут в принципе, зато работают на полном автомате и за последние 3 дня сделали 10% к депо на ИИС.

Сегодня утром они закрыли все лонги по RTS и MIX и шорты по Si.

Вчера вход и выход ручками по ярко выраженным сигналам  простой, старой, доброй, любимой дивергенции.

 
Yuriy Zaytsev #:

Неплохие фундаментальные данные.

---

Ждем ставку завтра  , аналитики уже все рассказали. Высокая вероятность повышения на 1% 


11 февраля 2022 года

Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке
Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом
(Предполагаемое время публикации пресс-релиза — 13:30 по московскому времени)
Пресс-конференция Председателя Банка России
(Предполагаемое время начала пресс-конференции — 15:00 по московскому времени)

--

Ставку ФРС США ждем - Сегодня в 16:30 по МСК, полагаю она так же двинет фондовый рынок РФ.

Ну, ты ж понимаешь, что повышение ставки в любой стране - это понижение котировок фондового рынка?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Ты давай аккуратнее с циферками и возьми себя, наконец, в руки!

А то ты так скоро Баффета обгонишь, ну!

Совесть же надо иметь - старик обидится...

Я ж не говорю, что они делают по 10% каждые 3 дня. Ориентир по ним - 30-60% за год при условии достаточной ликвидности во фьючах RTS и MIX (т.е., суммы весьма скромные). Но на этот год ориентир по верхней планке уже практически достигнут.

 
JRandomTrader #:

Я ж не говорю, что они делают по 10% каждые 3 дня. Ориентир по ним - 30-60% за год при условии достаточной ликвидности во фьючах RTS и MIX (т.е., суммы весьма скромные). Но на этот год ориентир по верхней планке уже практически достигнут.

Я ж и пишу - возьми себя в руки то! Совесть то поимей.

Фонд Баффета делает 20-35% в год....

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