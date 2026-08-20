АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 102
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ББС
Председатель российского правительства России Михаил Мишустин пообещал, что российские IT-компании освободят от налогов на прибыль и проверок сроком на три года.
А сотрудники этих компаний получат отсрочку от призыва в армию.
"Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%", — сказал Мишустин.
В последние дни сотрудники российских IT-компаний в соцсетях активно делятся информацией о возможности покинуть страну.
По данным источников "Коммерсанта", о желании уехать говорят около пяти тысяч специалистов.
ББС
Председатель российского правительства России Михаил Мишустин пообещал, что российские IT-компании освободят от налогов на прибыль и проверок сроком на три года.
А сотрудники этих компаний получат отсрочку от призыва в армию.
"Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%", — сказал Мишустин.
В последние дни сотрудники российских IT-компаний в соцсетях активно делятся информацией о возможности покинуть страну.
По данным источников "Коммерсанта", о желании уехать говорят около пяти тысяч специалистов.
Мертвому припарки.......
Те кто работали с зарубежными заказчиками на аутсорсе теперь отрезаны, а локальные заказчики как несложно будет догадаться будут в новых условиях экономить на бэк-офисе и ИТ (кроме business-critical инфраструктуры) то есть ИТ-бюджеты на бизнес-аналитику будут сжиматься (именно так было в 2014-2015) а новые проекты внедрения будут пересматриваться или откладываться... выживут только прикормленные окологос-дочерние структурки, но работать там это рабство еще то...
Всё это уже проходили в прошлый раз...
Даже в жирные годы ИТ-бюджеты заказчиков из ЕС были в разы интереснее, а сейчас вообще тлен видимо будет, но главное это огромный репутационный ущерб, поэтому бегство мозгов это вполне естественный ответ на ситуацию...
Веселье продолжается...
Веселье продолжается...
О! пора брать...
за 1 цент - точно надо брать
Веселье продолжается...
Это не акции, а депозитарные расписки.
Это не акции, а депозитарные расписки.
мы знаем )
О! пора брать...
за 1 цент - точно надо брать
Только если есть счет в Лондоне...
Из финансовой резервации не дадут уже...
Текущая цена Сбера будет 18-19 если спроецировать в предположении нулевых ограничений и прочих равных условий...
Что хуже худшего ожидаемого уровня...
Чудесно, восхитительно...
Только если есть счет в Лондоне...
Из финансовой резервации не дадут уже...
Текущая цена Сбера будет 18-19 если спроецировать в предположении нулевых ограничений и прочих равных условий...
Что хуже худшего ожидаемого уровня...
Чудесно, восхитительно...
Это производные бумаги.
https://www.finam.ru/education/likbez/chem-otlichayutsya-depozitarnye-raspiski-ot-akciiy-terminy-i-sfery-primeneniya-20200709-18030/
Это производные бумаги.
https://www.finam.ru/education/likbez/chem-otlichayutsya-depozitarnye-raspiski-ot-akciiy-terminy-i-sfery-primeneniya-20200709-18030/
Спасибо, кэп! 😁