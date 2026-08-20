АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 102

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ББС

Председатель российского правительства России Михаил Мишустин пообещал, что российские IT-компании освободят от налогов на прибыль и проверок сроком на три года.

А сотрудники этих компаний получат отсрочку от призыва в армию.

"Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%", — сказал Мишустин.

В последние дни сотрудники российских IT-компаний в соцсетях активно делятся информацией о возможности покинуть страну.

По данным источников "Коммерсанта", о желании уехать говорят около пяти тысяч специалистов.

 
 
Yuriy Zaytsev #:

ББС

Председатель российского правительства России Михаил Мишустин пообещал, что российские IT-компании освободят от налогов на прибыль и проверок сроком на три года.

А сотрудники этих компаний получат отсрочку от призыва в армию.

"Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%", — сказал Мишустин.

В последние дни сотрудники российских IT-компаний в соцсетях активно делятся информацией о возможности покинуть страну.

По данным источников "Коммерсанта", о желании уехать говорят около пяти тысяч специалистов.

Мертвому припарки.......

Те кто работали с зарубежными заказчиками на аутсорсе теперь отрезаны, а локальные заказчики как несложно будет догадаться будут в новых условиях экономить на бэк-офисе и ИТ (кроме business-critical инфраструктуры) то есть ИТ-бюджеты на бизнес-аналитику будут сжиматься (именно так было в 2014-2015) а новые проекты внедрения будут пересматриваться или откладываться... выживут только прикормленные окологос-дочерние структурки, но работать там это рабство еще то...

Всё это уже проходили в прошлый раз...

Даже в жирные годы ИТ-бюджеты заказчиков из ЕС были в разы интереснее, а сейчас вообще тлен видимо будет, но главное это огромный репутационный ущерб, поэтому бегство мозгов это вполне естественный ответ на ситуацию...

 

Веселье продолжается...




 
transcendreamer #:

Веселье продолжается...




О! пора брать...

за 1 цент - точно надо брать

 
transcendreamer #:

Веселье продолжается...




Это не акции, а депозитарные расписки.

 
Vitalii Ananev #:

Это не акции, а депозитарные расписки.

мы знаем  )

 
Yuriy Zaytsev #:

О! пора брать...

за 1 цент - точно надо брать

Только если есть счет в Лондоне... 

Из финансовой резервации не дадут уже...

Текущая цена Сбера будет 18-19 если спроецировать в предположении нулевых ограничений и прочих равных условий...

Что хуже худшего ожидаемого уровня...

Чудесно, восхитительно...

 
transcendreamer #:

Только если есть счет в Лондоне... 

Из финансовой резервации не дадут уже...

Текущая цена Сбера будет 18-19 если спроецировать в предположении нулевых ограничений и прочих равных условий...

Что хуже худшего ожидаемого уровня...

Чудесно, восхитительно...

Это производные бумаги.

https://www.finam.ru/education/likbez/chem-otlichayutsya-depozitarnye-raspiski-ot-akciiy-terminy-i-sfery-primeneniya-20200709-18030/

Чем отличаются депозитарные расписки от акций: термины и сферы применения
Чем отличаются депозитарные расписки от акций: термины и сферы применения
  • www.finam.ru
Инвестировать в привлекательную компанию или отрасль обычному инвестору может быть затруднительно, если она торгуется на иностранных биржах. Но сами компании ...
 
Vitalii Ananev #:

Это производные бумаги.

https://www.finam.ru/education/likbez/chem-otlichayutsya-depozitarnye-raspiski-ot-akciiy-terminy-i-sfery-primeneniya-20200709-18030/

Спасибо, кэп! 😁

 
Самое интересное, что у мне в маркете на мкл есть несколько продуктов больше полугода покупок не было.  И тут вдруг за последние 5 дней аж 2 покупки из Испании. Парадокс однако. 
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