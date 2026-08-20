АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 152
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Я не об этом. Ну положили они в нашу банку свои фантики, но конвертировали мы их в рубли, оплатили за газ, а фантики так и остались лежать в банке. Потом мы просим продать бэху за их фантики, а в ответ … сам знаешь что. А вот если сначала продайте бэху, получите рубли за которые сможете купить газ, это совсем другие отношения и совсем другой курс валют. И это не только рублей касается, а любой другой валюты любой страны. Я уже говорил о Турции. Туда столько наших туристов едут, что у них не будет проблем с оплатой газа в рублях, если они будут принимать к оплате рубли не так как сейчас, полулегально, а за отели вполне официально на свои счета.
Как они там останутся лежать. Вот например было 1000$ в одном кошелке, во втором было 0 рублей. Конвертировал доллары в рубли и положил их в рублевый кошелек. В долларовом будет 0$, а в рублевом 1000* на курс конвертации.
....
В указе первым пунктом написано - оплата в рублях. Все остальные пункты указа только уточняют детали и они не могут противоречить 1-му пункту.
...
Оплата их товара в рублях это хорошо. Но вряд ли они так сделают. У нас сальдо платежного баланса положительное. Мы экспортируем больше чем импортируем. За свою продукцию им не набрать столько рублей даже если они будут продавать ее за рубли. Но им не кто не запрещает так сделать, и оплачивать счета за газ напрямую в рублях на рублевый счет не производя конвертации. Что бы получать больше рублей им надо создавать предприятия работающие в России и торгующие на нашем внутреннем рынке за рубли. И эти рубли уже не выводить за границу (в виде долларов или евро), а оставлять их внутри страны для оплаты за газ.
Нефть готовится к самой большой недельной потере за 2 года
p.s.
Согласно распаковки стратегических запасов в периоде полугода.
p.s.
Вероятно пол года Медведи будут довольны, но надо понимать, что в конце пути а может даже в середине их будут ждать остро заточенные рога быков.
Видимо отскок будет чудовищно значительным, скорее всего детский нежный уровень 100 прошьет вверх как папирус пробивает кривая Турецкая сабля из дамасской стали, пробивая в дальнейшем надежду {плиз только не выше 140}.
И далее уровень ниже 140 может стать желаемой мечтой на долгое время.
Похоже нефтяным медведям придется действовать очень осторожно прыгая от свечки до свечки на мягких лапах, при этом очень осторожно прикрывая зад, рискуя получить большие толстые крепкие рога.
как показывает история уровень 150 не такой уж и смешной
Как они там останутся лежать. Вот например было 1000$ в одном кошелке, во втором было 0 рублей. Конвертировал доллары в рубли и положил их в рублевый кошелек. В долларовом будет 0$, а в рублевом 1000* на курс конвертации.
....
В указе первым пунктом написано - оплата в рублях. Все остальные пункты указа только уточняют детали и они не могут противоречить 1-му пункту.
...
Оплата их товара в рублях это хорошо. Но вряд ли они так сделают. У нас сальдо платежного баланса положительное. Мы экспортируем больше чем импортируем. За свою продукцию им не набрать столько рублей даже если они будут продавать ее за рубли. Но им не кто не запрещает так сделать, и оплачивать счета за газ напрямую в рублях на рублевый счет не производя конвертации. Что бы получать больше рублей им надо создавать предприятия работающие в России и торгующие на нашем внутреннем рынке за рубли. И эти рубли уже не выводить за границу (в виде долларов или евро), а оставлять их внутри страны для оплаты за газ.
Нет Виталий, я не говорил о карманах или кошельках. Я говорил о банке, а у банки не 2 кошелька 1 фантиковый и 1 рублёвый. Согласно вашему примеру, когда на валютном счёте будет 0 фантиков, а с рублёвого произведут оплату, то в банке всё равно останутся фантики. Или в другом каком-то банке. В данном случае совсем без разницы в каком.
И да, если им не хватит рублей от продажи своих товаров, то часть фантиков можно принять и таким способом… В конце концов если мы в эквадор газ не поставляем, а бананы покупаем, то эти фантики можно потратить на это…
Нет Виталий, я не говорил о карманах или кошельках. Я говорил о банке, а у банки не 2 кошелька 1 фантиковый и 1 рублёвый. Согласно вашему примеру, когда на валютном счёте будет 0 фантиков, а с рублёвого произведут оплату, то в банке всё равно останутся фантики. Или в другом каком-то банке. В данном случае совсем без разницы в каком.
И да, если им не хватит рублей от продажи своих товаров, то часть фантиков можно принять и таким способом… В конце концов если мы в эквадор газ не поставляем, а бананы покупаем, то эти фантики можно потратить на это…
Не понимаю, что вы хотите сказать. Говорят если где то убыло значит где то прибыло. Если пойти от обратного если где то прибыло значит где то убыло.
..
Вот два счета, или два кармана или два кошелька принадлежащих кому то одному. Счет "В" будет валютный, счет "Р" будет рублевый. Изначально на них есть ноль денег. Оба счета открыты для компании покупающей какой либо товар. Покупатель для оплаты перечислил 1000 фантиков на счет типа "В". Теперь "В" = 1000, "Р" = 0. Решил этот покупатель заплатить товар и дал соответствующее поручение. Предположим курс 1 к 1. Теперь на счете "В" = 0 фантиков, на счете "Р" = 1000 рублей. Далее банк продавцу товара со счета "Р" перечисляет денежки за товар (денежки ушли в карман другого). В итоге "В" = 0, "Р" = 0, на счете продавца товара +1000 руб. Все довольны. Покупатель получил товар, продавец деньги, банк поимел свою комиссию, на счетах "В" и "Р" по нулям.
Не понимаю, что вы хотите сказать. Говорят если где то убыло значит где то прибыло. Если пойти от обратного если где то прибыло значит где то убыло.
..
Вот два счета, или два кармана или два кошелька принадлежащих кому то одному. Счет "В" будет валютный, счет "Р" будет рублевый. Изначально на них есть ноль денег. Оба счета открыты для компании покупающей какой либо товар. Покупатель для оплаты перечислил 1000 фантиков на счет типа "В". Теперь "В" = 1000, "Р" = 0. Решил этот покупатель заплатить товар и дал соответствующее поручение. Предположим курс 1 к 1. Теперь на счете "В" = 0 фантиков, на счете "Р" = 1000 рублей. Далее банк продавцу товара со счета "Р" перечисляет денежки за товар (денежки ушли в карман другого). В итоге "В" = 0, "Р" = 0, на счете продавца товара +1000 руб. Все довольны. Покупатель получил товар, продавец деньги, банк поимел свою комиссию, на счетах "В" и "Р" по нулям.
Проблемы, вместе с валютой, перешли к тому, кто купил эту валюту (она же не в воздухе растворяется!), на бирже или ещё где банк её конвертировал. https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page145#comment_28690097
Так что, покупая на бирже валюту, вы можете купить и её проблемы :)
"Газпром" штатно продолжает подачу газа для транзита через Украину
p.s.
подача идет в соответствии с заявками европейских потребителей - 108,4 млн кубометров на 3 апреля, что в целом соответствует поставкам по долгосрочному бронированию (около 109,5 млн кубометров в сутки).
Накануне в "Газпроме" сообщили, что контрактом на 2022 год предполагается транзит газа через территорию Украины в размере 40 млрд кубометров.
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===
108,4 млн кубометров на 3 апреля - сутки
в размере 40 млрд кубометров. - год
===
p.s.
Судя по всему остановка пока только риторика в головах политиков.
а бизнес - вот что делает: подача идет в соответствии с заявками европейских потребителей
МАшка с периодом MN1
Ну да! это будет, наверняка надёжное направление в прогнозе.
Не понимаю, что вы хотите сказать. Говорят если где то убыло значит где то прибыло. Если пойти от обратного если где то прибыло значит где то убыло.
..
Вот два счета, или два кармана или два кошелька принадлежащих кому то одному. Счет "В" будет валютный, счет "Р" будет рублевый. Изначально на них есть ноль денег. Оба счета открыты для компании покупающей какой либо товар. Покупатель для оплаты перечислил 1000 фантиков на счет типа "В". Теперь "В" = 1000, "Р" = 0. Решил этот покупатель заплатить товар и дал соответствующее поручение. Предположим курс 1 к 1. Теперь на счете "В" = 0 фантиков, на счете "Р" = 1000 рублей. Далее банк продавцу товара со счета "Р" перечисляет денежки за товар (денежки ушли в карман другого). В итоге "В" = 0, "Р" = 0, на счете продавца товара +1000 руб. Все довольны. Покупатель получил товар, продавец деньги, банк поимел свою комиссию, на счетах "В" и "Р" по нулям.
На счетах да, по нулям. А в банке зависли 1000 фантиков полученных от покупателя. Ведь банк имеющиеся у него(банка) рубли обменял на фантики покупателя. Это может быть как тот банк в котором открыты счета "В" и "Р" так и любой другой банк, вплоть до центрального, который участвует в этой конвертации. В результате, если на эти фантики ничего не будут продавать, то их будет невероятно много, но в стране покупателя нарисуют ещё миллиард таких-же фантиков. И опять перечислят за газ.
Ну да! это будет, наверняка надёжное направление в прогнозе.
Реальное прошлое изменить сложно , хотя если удалять или подправлять в интернете - то легко , права на DEL и EDIT это чудесный инструмент для изменения прошлого :)
Мне всегда смешно когда какой то юный человек говорит - да блин открой интернет и почитай :) - при этом такой чувак явно слабо понимает как устроен интернет
, все что в нем хранится сидит на магнитных дисках :))) , вопрос только в том кто хозяин диска.
Замечал как с того же Ютуба частенько пропадали явно неприятные материалы для владельцев ) , но то же самое касается и другой стороны.
Реальное прошлое изменить сложно , хотя если удалять или подправлять в интернете - то легко , права на DEL и EDIT это чудесный инструмент для изменения прошлого :)
Мне всегда смешно когда какой то юный человек говорит - да блин открой интернет и почитай :) - при этом такой чувак явно слабо понимает как устроен интернет
, все что в нем хранится сидит на магнитных дисках :))) , вопрос только в том кто хозяин диска.
Замечал как с того же Ютуба частенько пропадали явно неприятные материалы для владельцев )
изменить прошлое конечно не получится - но в прошлом заложена ситуация - с которой можно спрогнозировать что может произойти в будущем.