АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 252

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Зажигает TGKN



 

Уже горит ROLO



 

Срочно шортить. ;-)
 
Roman Shiredchenko #:

Срочно шортить. ;-)

Да , было бы здорово но по этим бумагам разрешен только лонг.

Откат весьма хорош.




 

Государство прикупило аэрофлот

J.P. MORGAN тоже покупали аэрофлот в далеком 2017 , но не очень удачно.


 
Yuriy Zaytsev #:

Да , было бы здорово но по этим бумагам разрешен только лонг.

Откат весьма хорош.




Воооот! 

Жаль.... :-)

 

PHOR - ФосАгро  интересная бумаго ихмо.  Удобрения.

2022 год 15% дивиденды

 

Неплохо на текущей неделе стартанул Мечел 9.28%


 

Юрий - пока мнение такое - акция - одна - и   она же - откатная!!!!!  :-)


 
В последнее время третий эшелон отжигает МГТС, Красный октябрь, Мостотрест, Белон.
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