АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 252
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Зажигает TGKN
Уже горит ROLO
Да , было бы здорово но по этим бумагам разрешен только лонг.
Откат весьма хорош.
Государство прикупило аэрофлот
J.P. MORGAN тоже покупали аэрофлот в далеком 2017 , но не очень удачно.
Да , было бы здорово но по этим бумагам разрешен только лонг.
Откат весьма хорош.
Воооот!
Жаль.... :-)
PHOR - ФосАгро интересная бумаго ихмо. Удобрения.
2022 год 15% дивиденды
Неплохо на текущей неделе стартанул Мечел 9.28%
Юрий - пока мнение такое - акция - одна - и она же - откатная!!!!! :-)