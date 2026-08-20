АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 63

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Dmytryi Nazarchuk #:
Они пытаются плавно сдуть пузырь

Это называется  - как же заставить весь мир продать  акции компаний из списка sp500 ?

 

С утра опять рынок пугается очередных заявлений, на этот раз старушка  Джанет Йеллен  несет "деменционный бред".


Глобальные последствия санкций против {*****}, которые готовит Запад на случай агрессии против {*****}, неизбежны, заявила министр финансов США Джанет Йеллен AFP.

«Конечно, мы хотим, чтобы {****} понесла самые большие издержки», — сказала она. «Но мы признаем, что санкции будут иметь глобальные последствия», — отметила глава Минфина.

По ее словам, казначейство вместе с европейцами разрабатывает меры, которые могут затронуть {****} лица и компании в случае вторжения и включать экспортный контроль, эти ограничения «будут иметь серьезные последствия для {**российской**} экономики».

При этом Вашингтон признал опасения по поводу возможного влияния санкций на энергетические рынки. Йеллен сообщила, что Соединенные Штаты и ЕС работают над тем,
чтобы обеспечить Европу поставками нефти и газа.

Материал дополняется

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/17/02/2022/620db4279a79474a7e00f27a?from=newsfeed


p.s.

чтобы обеспечить Европу поставками нефти и газа.   Ну вот - все читается элементарно - истина кроется как всегда в деньгах :) 

реально на самом деле глубоко плевать на Кемскую волость , основная задача впарить Европе свою нефть и газ :) - тем более нефть высока в цене.

--

на случай   - КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ     IF   - хорошо расписано  ,  а вот  Else  ( в риторике  даже не упоминается )

чет с логикой у  старушки  не супер,   зависло в воздухе условие  ELSE  --- но при этом истинные финансовые интересы зачем  то раскрыла

 

Российский рынок акций перешел к снижению


Утренняя сессия на российском рынке акций в четверг началась с роста индекса Мосбиржи на 0,06%, однако затем он перешел к снижению на 0,58%. Так, по данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3 648,72 пункта. К 07:15 мск индекс снижался на 0,89%, до 3 614,08 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,8%, до $94,05 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,94% и торгуется на уровне $90,97 за баррель.

По оценкам «БКС мир инвестиций», 17 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3 575 - 3 700 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 74,8-76 руб.

Информационное агентство России ТАСС
 

На РАДИО ФМ поговаривают наши друзья чью территорию  Колумб открыл зачем то  ,  в общем речь о  тех самых "друзях"  погубивших все  местное краснокожее население.

Так вот друзья  поговаривают , что возле Кемской области завезли дружину и много стрел мечей копий  и ядер .

И рынок это услышал и прет вниз

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Следите за выражениями. В следующий раз - бан на неделю за попытку разжигания.

 
Yuriy Zaytsev #:

Юра, тебя тоже касается - ответы на провокационные посты приравниваются администрацией к поддержке.

 
Artyom Trishkin #:

Следите за выражениями. В следующий раз - бан на неделю за попытку разжигания.

Прошу прощения - занесло! Удар в забор ощутил , занесло на повороте,  умолкаю.

 
Yuriy Zaytsev #:


В ВВП США доходы от добычи и продажи нефти - 1%. Это и внутреннее потребление и экспорт. Газ - ещё меньше
 

С утра услышал по радио  фундаментальные новости + чтение новостей , быстро перевернулся.

Пожалуй пошлю Бабушке  Джанет Йеллен  открытку с поздравлением с каким либо праздником 

и пожеланием что бы почаще говорить так же круто.


 
Dmytryi Nazarchuk #:
В ВВП США доходы от добычи и продажи нефти - 1%. Это и внутреннее потребление и экспорт. Газ - ещё меньше

Там Apple , MSFT высокие + технологии в этом они лучше  всех на планете!

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