АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 63
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Они пытаются плавно сдуть пузырь
Это называется - как же заставить весь мир продать акции компаний из списка sp500 ?
С утра опять рынок пугается очередных заявлений, на этот раз старушка Джанет Йеллен несет "деменционный бред".
Глобальные последствия санкций против {*****}, которые готовит Запад на случай агрессии против {*****}, неизбежны, заявила министр финансов США Джанет Йеллен AFP.
«Конечно, мы хотим, чтобы {****} понесла самые большие издержки», — сказала она. «Но мы признаем, что санкции будут иметь глобальные последствия», — отметила глава Минфина.
По ее словам, казначейство вместе с европейцами разрабатывает меры, которые могут затронуть {****} лица и компании в случае вторжения и включать экспортный контроль, эти ограничения «будут иметь серьезные последствия для {**российской**} экономики».
При этом Вашингтон признал опасения по поводу возможного влияния санкций на энергетические рынки. Йеллен сообщила, что Соединенные Штаты и ЕС работают над тем,
чтобы обеспечить Европу поставками нефти и газа.
Материал дополняется
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/17/02/2022/620db4279a79474a7e00f27a?from=newsfeed
p.s.
чтобы обеспечить Европу поставками нефти и газа. Ну вот - все читается элементарно - истина кроется как всегда в деньгах :)
реально на самом деле глубоко плевать на Кемскую волость , основная задача впарить Европе свою нефть и газ :) - тем более нефть высока в цене.
--
на случай - КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ IF - хорошо расписано , а вот Else ( в риторике даже не упоминается )
чет с логикой у старушки не супер, зависло в воздухе условие ELSE --- но при этом истинные финансовые интересы зачем то раскрыла
Российский рынок акций перешел к снижению
Утренняя сессия на российском рынке акций в четверг началась с роста индекса Мосбиржи на 0,06%, однако затем он перешел к снижению на 0,58%. Так, по данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3 648,72 пункта. К 07:15 мск индекс снижался на 0,89%, до 3 614,08 пункта.
Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,8%, до $94,05 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,94% и торгуется на уровне $90,97 за баррель.
По оценкам «БКС мир инвестиций», 17 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3 575 - 3 700 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 74,8-76 руб.Информационное агентство России ТАСС
На РАДИО ФМ поговаривают наши друзья чью территорию Колумб открыл зачем то , в общем речь о тех самых "друзях" погубивших все местное краснокожее население.
Так вот друзья поговаривают , что возле Кемской области завезли дружину и много стрел мечей копий и ядер .
И рынок это услышал и прет вниз
Следите за выражениями. В следующий раз - бан на неделю за попытку разжигания.
Юра, тебя тоже касается - ответы на провокационные посты приравниваются администрацией к поддержке.
Следите за выражениями. В следующий раз - бан на неделю за попытку разжигания.
Прошу прощения - занесло! Удар в забор ощутил , занесло на повороте, умолкаю.
С утра услышал по радио фундаментальные новости + чтение новостей , быстро перевернулся.
Пожалуй пошлю Бабушке Джанет Йеллен открытку с поздравлением с каким либо праздником
и пожеланием что бы почаще говорить так же круто.
В ВВП США доходы от добычи и продажи нефти - 1%. Это и внутреннее потребление и экспорт. Газ - ещё меньше
Там Apple , MSFT высокие + технологии в этом они лучше всех на планете!