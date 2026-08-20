АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 54

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Fast235 #:

напомнило нашего любимого, Максимки, сколько на него кинули)

сети, явно не в этих годах.

Извини, тебя трудно понимать. И не только в этой теме, давно заметил.

 
JRandomTrader #:

Я уже показывал результат робота, который торгует 3 года без изменений. Супердоходности нет, но что-то он может.

https://www.mql5.com/ru/forum/387540/page5#comment_27381923

Также нет супер-доходности, но есть оборот по лотам. Торгует индексы Доу, JP и DE

<удалено>

Позже это удалю, а то сглазят.

---

Я подумал о том, что Баффет не настолько богат, потому что не знает о существовании МТ5 и роботах для него.

Скиньте этому бедолаге ссылку на скачивание МТ5 :)

 
Vitaly Muzichenko #:

Также нет супер-доходности, но есть оборот по лотам. Торгует индексы Доу, JP и DE

<удалено>

Позже это удалю, а то сглазят.

---

Я подумал о том, что Баффет не настолько богат, потому что не знает о существовании МТ5 и роботах для него.

Скиньте этому бедолаге ссылку на скачивание МТ5 :)

Думаю :) Он  бы открыл ФОРЕКС ДИЛИНГ

 

А это если уйти с дневных на тайм-фреймы для инвесторов , то 8-я ЕМА красноречива.

Как в знаменитом фильме Быкова "В бой идут одни старики" ,ВСЕ НОРМАЛЬНО - ПАДАЮ

( кстати механизм открытие закрытие свечей над 8-й или под 8-й работает чудесно на любом ТФ)





 
Fast235 #:

напомнило нашего любимого, Максимки, сколько на него кинули)

сети, явно не в этих годах.
JRandomTrader #:

Извини, тебя трудно понимать. И не только в этой теме, давно заметил.

значит не все видел или знаешь.

 
Fast235 #:

значит не все видел или знаешь.

Естественно, на такое претендовать никак не могу :)

 
JRandomTrader #:

Естественно, на такое претендовать никак не могу :)

т.к. шквал на меня сейчас будет, то - я самый бедный), простите меня

 

Насчет брошек Набиулиной это кстати тема, поговаривают  если она к очередному заседанию по решении о ставке рефинансирования наденет брошку с птичкой , то скорее всего это будет означать взлет рынка вверх.

Срочно нужен знакомый сторож или охранник , они точно увидят Набиулину с утра самые первые.

 
Yuriy Zaytsev #:

Насчет брошек Набиулиной это кстати тема, поговаривают  если она к очередному заседанию по решении о ставке рефинансирования наденет брошку с птичкой , то скорее всего это будет означать взлет рынка вверх.

Срочно нужен знакомый сторож или охранник , они точно увидят ее самые первые.

Петросян )))

 
Vitaly Muzichenko #:

Петросян )))

:) я стараюсь , ну а как еще говорить о том - о чем говорить тут весьма опасно,  могут же выдать простынь с веником и включить на обогрев сауну.

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