АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 54
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напомнило нашего любимого, Максимки, сколько на него кинули)сети, явно не в этих годах.
Извини, тебя трудно понимать. И не только в этой теме, давно заметил.
Я уже показывал результат робота, который торгует 3 года без изменений. Супердоходности нет, но что-то он может.
https://www.mql5.com/ru/forum/387540/page5#comment_27381923
Также нет супер-доходности, но есть оборот по лотам. Торгует индексы Доу, JP и DE
<удалено>
Позже это удалю, а то сглазят.
---
Я подумал о том, что Баффет не настолько богат, потому что не знает о существовании МТ5 и роботах для него.
Скиньте этому бедолаге ссылку на скачивание МТ5 :)
Также нет супер-доходности, но есть оборот по лотам. Торгует индексы Доу, JP и DE
<удалено>
Позже это удалю, а то сглазят.
---
Я подумал о том, что Баффет не настолько богат, потому что не знает о существовании МТ5 и роботах для него.
Скиньте этому бедолаге ссылку на скачивание МТ5 :)
Думаю :) Он бы открыл ФОРЕКС ДИЛИНГ
А это если уйти с дневных на тайм-фреймы для инвесторов , то 8-я ЕМА красноречива.
Как в знаменитом фильме Быкова "В бой идут одни старики" ,ВСЕ НОРМАЛЬНО - ПАДАЮ
( кстати механизм открытие закрытие свечей над 8-й или под 8-й работает чудесно на любом ТФ)
напомнило нашего любимого, Максимки, сколько на него кинули)сети, явно не в этих годах.
Извини, тебя трудно понимать. И не только в этой теме, давно заметил.
значит не все видел или знаешь.
значит не все видел или знаешь.
Естественно, на такое претендовать никак не могу :)
Естественно, на такое претендовать никак не могу :)
т.к. шквал на меня сейчас будет, то - я самый бедный), простите меня
Насчет брошек Набиулиной это кстати тема, поговаривают если она к очередному заседанию по решении о ставке рефинансирования наденет брошку с птичкой , то скорее всего это будет означать взлет рынка вверх.
Срочно нужен знакомый сторож или охранник , они точно увидят Набиулину с утра самые первые.
Насчет брошек Набиулиной это кстати тема, поговаривают если она к очередному заседанию по решении о ставке рефинансирования наденет брошку с птичкой , то скорее всего это будет означать взлет рынка вверх.
Срочно нужен знакомый сторож или охранник , они точно увидят ее самые первые.
Петросян )))
Петросян )))
:) я стараюсь , ну а как еще говорить о том - о чем говорить тут весьма опасно, могут же выдать простынь с веником и включить на обогрев сауну.