АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 93
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Не уверен что информация верная!
БАНК РОССИИ ВВОДИТ С 28 ФЕВРАЛЯ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ ДЛЯ БРОКЕРОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛОК ПО ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ПОРУЧЕНИЮ НЕРЕЗИДЕНТОВ
Не уверен что информация верная!
БАНК РОССИИ ВВОДИТ С 28 ФЕВРАЛЯ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ ДЛЯ БРОКЕРОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛОК ПО ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ПОРУЧЕНИЮ НЕРЕЗИДЕНТОВ
https://www.rbc.ru/finances/28/02/2022/621bee569a79471b539c09fc
Глядишь так и национализируем все их активы в России.
ЦБ запретил шорты.
Запрещены короткие продажи. То есть когда у тебя нет акций и ты ее берешь в долг у брокера для спекулятивной продажи. Если у тебя акция есть в портфеле то продать ты ее можешь, если найдешь покупателя. А вот с 28 нерезидентам ВООБЩЕ запретил продавать акции.
....
З.Ы. Премьер Норвегии заявил, что их гос. пенс. фонд уже успел избавиться от Российских акций.
https://www.moex.com/n42580/?nt=0
О работе рынков Московской биржи 28 февраля 2022 года
В соответствии решением Банка России, 28 февраля торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10:00 мск.
На денежном рынке не будут проводиться торги и расчеты по сделкам валютного репо.
О времени начала торгов 28 февраля на фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ будет сообщено дополнительно.
Запрещены короткие продажи. То есть когда у тебя нет акций и ты ее берешь в долг у брокера для спекулятивной продажи. Если у тебя акция есть в портфеле то продать ты ее можешь, если найдешь покупателя. А вот с 28 нерезидентам ВООБЩЕ запретил продавать акции.
https://www.rbc.ru/finances/28/02/2022/621bee569a79471b539c09fc
Глядишь так и национализируем все их активы в России.
Как будто это что-то хорошее... это ж катастрофа... как можно этого не понимать...
Хорошо оценили, благоприятно 😁
Новый диапазон в общем-то открыт, как и было ожидаемо.
@Yuriy Zaytsev почему про повышение ставки не написал?
Приходится за тебя твою работу делать 😉
@Yuriy Zaytsev почему про повышение ставки не написал?
Приходится за тебя твою работу делать 😉
спасибо - главное что бы не фейк
просто работаю сегодня, надо обновить очередной релиз по работе.
p.s.
ЦБ повысил ключевую ставку сразу до рекордных 20% годовых
Подробнее на РБК:
p.s.
подобное было пережито уже в 9x , так что в принципе вполне ясно что будет , уже не пугает.
да и кредитов нет - но есть немного депозитов.
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Резкое повышение ключевой ставки, пояснили в ЦБ, приведет к столь же серьезному увеличению процентных ставок по вкладам в российских банках, что должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».
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