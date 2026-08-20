АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 93

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Yuriy Zaytsev #:

Не уверен что информация верная!

БАНК РОССИИ ВВОДИТ С 28 ФЕВРАЛЯ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ ДЛЯ БРОКЕРОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛОК ПО ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ПОРУЧЕНИЮ НЕРЕЗИДЕНТОВ

ТОРГИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ РЕПО МОСБИРЖИ ОТКРОЮТСЯ В 10.00 МСК, ОСТАЛЬНЫЕ РЫНКИ ОТКРОЮТСЯ НЕ РАНЬШЕ 15.00, РЕШЕНИЕ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО В 13.00МСК
Верная.
 
Yuriy Zaytsev #:

Не уверен что информация верная!

БАНК РОССИИ ВВОДИТ С 28 ФЕВРАЛЯ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ ДЛЯ БРОКЕРОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛОК ПО ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ПОРУЧЕНИЮ НЕРЕЗИДЕНТОВ

ТОРГИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ РЕПО МОСБИРЖИ ОТКРОЮТСЯ В 10.00 МСК, ОСТАЛЬНЫЕ РЫНКИ ОТКРОЮТСЯ НЕ РАНЬШЕ 15.00, РЕШЕНИЕ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО В 13.00МСК

https://www.rbc.ru/finances/28/02/2022/621bee569a79471b539c09fc

Глядишь так и национализируем все их активы в России.

ЦБ ввел запрет на продажу иностранцами купленных в России ценных бумаг
  • Маргарита Мордовина
  • www.rbc.ru
ЦБ решил запретить брокерам продавать ценные бумаги, если соответствующие поручения им дали иностранные компании или физические лица. Соответствующее предписание начнет действовать с утра 28 февраля Банк России выпустил предписание, запрещающее российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Его копия была...
 
Sergey Gridnev #:
ЦБ запретил шорты.

Запрещены короткие продажи. То есть когда у тебя нет акций и ты ее берешь в долг у брокера для спекулятивной продажи. Если у тебя акция есть в портфеле то продать ты ее можешь, если найдешь покупателя. А вот с 28 нерезидентам ВООБЩЕ запретил продавать акции. 


....

З.Ы. Премьер Норвегии заявил, что их гос. пенс. фонд уже успел избавиться от Российских акций.

 

https://www.moex.com/n42580/?nt=0

О работе рынков Московской биржи 28 февраля 2022 года

В соответствии решением Банка России, 28 февраля торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10:00 мск.

На денежном рынке не будут проводиться торги и расчеты по сделкам валютного репо.

О времени начала торгов 28 февраля на фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ будет сообщено дополнительно.

Московская Биржа - О работе рынков Московской биржи 28 февраля 2022 года
Московская Биржа - О работе рынков Московской биржи 28 февраля 2022 года
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
 
Vitalii Ananev #:

Запрещены короткие продажи. То есть когда у тебя нет акций и ты ее берешь в долг у брокера для спекулятивной продажи. Если у тебя акция есть в портфеле то продать ты ее можешь, если найдешь покупателя. А вот с 28 нерезидентам ВООБЩЕ запретил продавать акции. 

Кэп, шорт - это непокрытая продажа.
Если продать то, что имеешь, это называется - закрыть лонг.
 
Vitalii Ananev #:

https://www.rbc.ru/finances/28/02/2022/621bee569a79471b539c09fc

Глядишь так и национализируем все их активы в России.

Как будто это что-то хорошее... это ж катастрофа... как можно этого не понимать...

 

Хорошо оценили, благоприятно 😁

Новый диапазон в общем-то открыт, как и было ожидаемо.

 

@Yuriy Zaytsev почему про повышение ставки не написал?

Приходится за тебя твою работу делать 😉


 
transcendreamer #:

@Yuriy Zaytsev почему про повышение ставки не написал?

Приходится за тебя твою работу делать 😉


спасибо - главное что бы не фейк

просто работаю сегодня, надо обновить очередной релиз по работе.

p.s.

ЦБ повысил ключевую ставку сразу до рекордных 20% годовых


Подробнее на РБК:

p.s.

подобное было пережито уже в 9x , так что в принципе вполне ясно что будет , уже не пугает.

да и кредитов нет - но есть немного депозитов.

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Резкое повышение ключевой ставки, пояснили в ЦБ, приведет к столь же серьезному увеличению процентных ставок по вкладам в российских банках, что должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».
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ЦБ повысил ключевую ставку сразу до рекордных 20% годовых
  • Юлия Кошкина
  • www.rbc.ru
Значение ключевой ставки ЦБ, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, внепланово увеличено более чем вдвое — с 9,5 до 20%. Новое значение стало абсолютным рекордом Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5 до 20% годовых. Необходимость такого...
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