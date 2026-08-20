АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 43
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Кому интересна MSFT , большая часть инсайдеров сливала отметил где
ну и кое кто прикупил уже
будешь покупать через них, скажи что крупный акционер)попробуй добивать в комментарий
могу даже долю от общей стоимости сбера сказать , это реальная доля 0.0001%
могу даже долю сказать , это реальная доля 0.0001%
не, мне не нужно, свои идеи в другом месте.
не, мне не нужно, свои идеи в другом месте.
Прекрасный ответ!
В другом, это где, в "Вопросы от начинающих"?
Это и есть именно то место, где и выкладываются идеи.
Вы наверное заблудились, смотрели тему?
APPLE
тоже весьма интересно, инсайдеры в основном продают свои яблочные акции
Тут тоже сплошные продажи
Прекрасный ответ!
В другом, это где, в "Вопросы от начинающих"?
Это и есть именно то место, где и выкладываются идеи.
Вы наверное заблудились, смотрели тему?
имелось ввиду своем личном
Виталий, может Вы не поняли?
честно, задаете не в моей ветке дотошные, очевидные вопросы.
сдал, чтоли?
тут больше продаж - но кое кто покупает на текущих хаях
не, мне не нужно, свои идеи в другом месте.
Да как бы если бы вам ,то в личку написал бы.
Я к тому что сбер стоит иметь в портфеле и он еще уйдет прилично высоко
Да как бы если бы вам ,то в личку написал бы.
Я к тому что сбер стоит иметь в портфеле и он еще уйдет прилично высоко
самое главное - вкладывать в свои компании, они так могут расти и падать, но вот экономика.на сайте MQ тоже читай новости. но не забывайте где нужно вкладывать.