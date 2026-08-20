АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 43

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Кому интересна MSFT , большая часть инсайдеров сливала отметил где

ну и кое кто прикупил уже


 
Fast235 #:

будешь покупать через них, скажи что крупный акционер)

попробуй добивать в комментарий

 могу даже долю от общей стоимости сбера  сказать , это реальная доля  0.0001%

 
Yuriy Zaytsev #:

 могу даже долю сказать , это реальная доля  0.0001%

не, мне не нужно, свои идеи в другом месте.

 
Fast235 #:

не, мне не нужно, свои идеи в другом месте.

Прекрасный ответ!

В другом, это где, в "Вопросы от начинающих"?

Это и есть именно то место, где и выкладываются идеи.

Вы наверное заблудились, смотрели тему?

 

 APPLE

тоже весьма интересно, инсайдеры в основном продают свои яблочные акции 


 

Тут тоже сплошные продажи

 
Vitaly Muzichenko #:

Прекрасный ответ!

В другом, это где, в "Вопросы от начинающих"?

Это и есть именно то место, где и выкладываются идеи.

Вы наверное заблудились, смотрели тему?

имелось ввиду своем личном

Виталий, может Вы не поняли?

честно, задаете не в моей ветке дотошные, очевидные вопросы.

сдал, чтоли?

 

тут больше продаж - но кое кто покупает  на текущих хаях 

 
Fast235 #:

не, мне не нужно, свои идеи в другом месте.

Да как бы если бы вам ,то в личку написал бы.

Я к тому что сбер стоит иметь в портфеле и он еще уйдет прилично высоко

 
Yuriy Zaytsev #:

Да как бы если бы вам ,то в личку написал бы.

Я к тому что сбер стоит иметь в портфеле и он еще уйдет прилично высоко

самое главное - вкладывать в свои компании, они так могут расти и падать, но вот экономика.

на сайте MQ тоже читай новости. но не забывайте где нужно вкладывать.
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