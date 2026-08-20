АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 292

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lynxntech #:
опасный актив, может быть фальшивый рывок вверх
Пожалуй, любые активы РФ с известной датой - весьма опасны. Владеть же чужими активами ещё опаснее.
 
Yuriy Zaytsev #:

Биток это скорее чистая религиозная вера. Народ верит - народ покупает.

Трамп чихнул - биток подскочил. Кто либо пукнул -  биток упал.

на рынках часто скидывают "актив" на каком-то уровне, 120 это вполне может быть уровень для сброса и закупки заново, до 80 например или 60

что-бы торговать им, нужна схема D1 торговли. Пересиживать опасно, те кто держит и двигает рынок это долгосрочные, могут и по 2 года ждать

реальной альтернатив битку нет, и когда он появится

 

СБЕРБАНК

Основные финансовые результаты 2025 года

Чистая прибыль по РСБУ выросла на 8,4 % г/г и составила ≈ 1,69 трлн руб. за весь 2025 год — это новый рекорд по прибыли за три года подряд.
Рентабельность капитала (ROE) осталась высокой — примерно 22,1 %.
Чистые процентные доходы выросли ~17–18 % г/г до ≈ 3,09 трлн руб. — это основной драйвер прибыли.
Чистые комиссионные доходы снизились на несколько процентов, что частично компенсировалось ростом процентных доходов.
Отношение расходов к доходам около 29,5 %, что считается благоприятным уровнем эффективности.

📌 Дополнительные операционные моменты

• Сбербанк заявил о планах выплаты дивидендов 50 % от прибыли за 2025 год, что обычно поддерживает котировки акций.
• В 2025 году наблюдался приток средств населения на счета, но снижение средств юридических лиц.

 

НЕФТЬ бодрит и все предпосылки пробоя уровня 100

Что будет дальше (реальный сценарий рынка) Есть три варианта.
1️⃣ Эскалация (СВО)
→ нефть 100–120 $
2️⃣ Конфликт замораживается
→ стабилизация 85–95 $
3️⃣ Деэскалация
→ падение обратно 75–80 $

💡 Важное наблюдение:
если Brent закрепится выше 95, то на рынке почти автоматически начнут обсуждать 100 $ за баррель.



 

"Роснефть" выкупила по оферте облигации на 14,3 млрд юаней

Нефтяная компания "Роснефть" выкупила в рамках оферты 14 297 862 облигации серии 002Р-13

 

Нефть 112 

https://www.finam.ru/quote/commodities6/bz/

 
Yuriy Zaytsev #:

Нефть 112 

https://www.finam.ru/quote/commodities6/bz/

Маловато будет)
 
Dmitriy Skub #:
Маловато будет)

Согдасен, 150 на сегодняшний день нормально.

p.s. но видится больше

 

На 30.03.2026 по SBER уровни так:

Ближайшие сопротивления

  • 316,30 ₽ — максимум текущего дня; это первый явный intraday-барьер.
  • 317,6 ₽ — район 200-дневной средней 317,58 ₽; обычно это уже более сильное техническое сопротивление, чем просто локальный дневной максимум.
  • 319,0–320,7 ₽ — зона недавних локальных максимумов прошлой недели; выше нее бумага уже будет пытаться вернуться к мартовским вершинам.

Ближайшие поддержки

  • 314,7–314,9 ₽ — зона MA50 = 314,66 ₽ и MA5 = 314,88 ₽; пока цена выше нее, краткосрочно структура выглядит нормально.
  • 313,3 ₽ — район pivot 313,28 ₽; это ключевая опорная зона на день.
  • 312,4–312,0 ₽ — минимум текущего дня 312,40 ₽ и рядом классические S1/S2; потеря этого диапазона ухудшит картину внутри дня.
  • 311,5 ₽ — следующая более глубокая поддержка по классическому S3 311,48 ₽.

Сейчас бумага торгуется около 316,16 ₽, дневной диапазон 312,40–316,30 ₽. По технике картина смешанная: общий дневной сигнал у Investing Neutral, но скользящие средние дают Buy, RSI(14) около 60,52, MACD положительный. Это больше похоже на умеренно-позитивный фон, но прямо под сильной зоной сопротивления.

Практически на сегодня это читается так:
если SBER закрепляется выше 316,30 ₽, тогда следующая цель смещается к 317,6 ₽, а выше — к 319–321 ₽. Если же цену продавят ниже 314,7–314,9 ₽, тогда наиболее вероятен откат в район 313,3 ₽, а затем к 312,4–312,0 ₽.

Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

 

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, ...»
рынки  уже отыграли гибель цивилизации  - но как то весьма слабо

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