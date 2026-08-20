АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 292
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опасный актив, может быть фальшивый рывок вверх
Биток это скорее чистая религиозная вера. Народ верит - народ покупает.
Трамп чихнул - биток подскочил. Кто либо пукнул - биток упал.
на рынках часто скидывают "актив" на каком-то уровне, 120 это вполне может быть уровень для сброса и закупки заново, до 80 например или 60
что-бы торговать им, нужна схема D1 торговли. Пересиживать опасно, те кто держит и двигает рынок это долгосрочные, могут и по 2 года ждать
реальной альтернатив битку нет, и когда он появится
СБЕРБАНК
Основные финансовые результаты 2025 года
• Чистая прибыль по РСБУ выросла на 8,4 % г/г и составила ≈ 1,69 трлн руб. за весь 2025 год — это новый рекорд по прибыли за три года подряд.
• Рентабельность капитала (ROE) осталась высокой — примерно 22,1 %.
• Чистые процентные доходы выросли ~17–18 % г/г до ≈ 3,09 трлн руб. — это основной драйвер прибыли.
• Чистые комиссионные доходы снизились на несколько процентов, что частично компенсировалось ростом процентных доходов.
• Отношение расходов к доходам около 29,5 %, что считается благоприятным уровнем эффективности.
📌 Дополнительные операционные моменты
• Сбербанк заявил о планах выплаты дивидендов 50 % от прибыли за 2025 год, что обычно поддерживает котировки акций.
• В 2025 году наблюдался приток средств населения на счета, но снижение средств юридических лиц.
НЕФТЬ бодрит и все предпосылки пробоя уровня 100Что будет дальше (реальный сценарий рынка) Есть три варианта.
1️⃣ Эскалация (СВО)
→ нефть 100–120 $
2️⃣ Конфликт замораживается
→ стабилизация 85–95 $
3️⃣ Деэскалация
→ падение обратно 75–80 $
💡 Важное наблюдение:
если Brent закрепится выше 95, то на рынке почти автоматически начнут обсуждать 100 $ за баррель.
"Роснефть" выкупила по оферте облигации на 14,3 млрд юаней
Нефтяная компания "Роснефть" выкупила в рамках оферты 14 297 862 облигации серии 002Р-13
Нефть 112
https://www.finam.ru/quote/commodities6/bz/
Нефть 112
https://www.finam.ru/quote/commodities6/bz/
Маловато будет)
Согдасен, 150 на сегодняшний день нормально.
p.s. но видится больше
На 30.03.2026 по SBER уровни так:
Ближайшие сопротивления
Ближайшие поддержки
Сейчас бумага торгуется около 316,16 ₽, дневной диапазон 312,40–316,30 ₽. По технике картина смешанная: общий дневной сигнал у Investing Neutral, но скользящие средние дают Buy, RSI(14) около 60,52, MACD положительный. Это больше похоже на умеренно-позитивный фон, но прямо под сильной зоной сопротивления.
Практически на сегодня это читается так:
если SBER закрепляется выше 316,30 ₽, тогда следующая цель смещается к 317,6 ₽, а выше — к 319–321 ₽. Если же цену продавят ниже 314,7–314,9 ₽, тогда наиболее вероятен откат в район 313,3 ₽, а затем к 312,4–312,0 ₽.
Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, ...»
рынки уже отыграли гибель цивилизации - но как то весьма слабо