АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 270

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Дивидендная доходность акций "Совкомфлота" за 2023 год может составить 12%

P.s.

Возможно стоит отодвинуть ТП

 
Yuriy Zaytsev #:

Дивидендная доходность акций "Совкомфлота" за 2023 год может составить 12%

P.s.

Возможно стоит отодвинуть ТП

Юра с чем связано сегодняшнее понижение во второй половине дня? в первом нормально поднялось и потом вниз сбер и яндекс

 
lynxntech #:

Юра с чем связано сегодняшнее понижение во второй половине дня? в первом нормально поднялось и потом вниз сбер и яндекс


Не знаю , почитать наверно можно аналитиков в выходные ,  сильный рост давно идёт , возможно начались фиксации , опять же полагаю часть краткосрочных спекулянтов фиксировались перед выходными.
 
Yuriy Zaytsev #:

Не знаю , почитать наверно можно аналитиков в выходные ,  сильный рост давно идёт , возможно начались фиксации , опять же полагаю часть краткосрочных спекулянтов фиксировались перед выходными.

Яндекс как чуствовал, по шагам крался без дерганий до 2,3% я смотрел, чуть еще не купил, и вниз резко

 

Прибыль наверно фиксировали. Плюс еще и пятница. Президент подписал законы о военно обязанных и налоге на сверхприбыль но про них уже давно говорили возможно просто так совпало.

Еще один закон тоже вчера был подписан. https://www.rbc.ru/politics/04/08/2023/64ccde4b9a7947295cad05a4 этим же законом расширили полномочия ЦБ.

Цитата:

Под подконтрольными понимаются организации, в которых иностранцы прямо или косвенно вправе распоряжаться 50% голосов в высшем органе управления.

«Таким образом, новое регулирование может затронуть любую иностранную компанию или российскую компанию, подконтрольную иностранным лицам, если в ее отношении со стороны России будут введены специальные экономические меры», — уточнила Винокурова.

Если иностранная компания относится к этой категории, то возникают риски блокировки всего ее имущества, включая ценные бумаги

Возможно бежали оставшиеся иностранцы.
Путин подписал закон о блокировке средств иностранцев под санкциями
Путин подписал закон о блокировке средств иностранцев под санкциями
  • 2023.08.04
  • Виктория Громова
  • www.rbc.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юридических лиц, находящихся под контролем зарубежных организаций и иностранцев, в отношении которых Москва применяет ограничительные меры. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. «Под блокируемыми лицами понимаются иностранные...
 
Vitalii Ananev #:

Прибыль наверно фиксировали. Плюс еще и пятница. Президент подписал законы о военно обязанных и налоге на сверхприбыль но про них уже давно говорили возможно просто так совпало.

Еще один закон тоже вчера был подписан. https://www.rbc.ru/politics/04/08/2023/64ccde4b9a7947295cad05a4 этим же законом расширили полномочия ЦБ.

Цитата:

Возможно бежали оставшиеся иностранцы.

Когда все убегут мы в лаптях ходить будем, ( кстати неплохой экологический вариант )


а олигархи  будут в хромовых сапогах натертых дегтем. 



возможно на законодательном уровне даже введут малиновые штаны для цветовой деффернциации общества. 


"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!"

 

хорошие подарки раздавали в пятницу.

Один из подарков. Как обычно дальние и не очень дальние отложенные лимитники.


 

Еще пример одного подарка , вход на лове как правило у скопления объемов.


 

Еще один лов - тоже от скопления объемов


 

Вчера от лова ( скопления объемов )

пока в рост 5,58%


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