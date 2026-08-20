АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 270
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дивидендная доходность акций "Совкомфлота" за 2023 год может составить 12%
Дивидендная доходность акций "Совкомфлота" за 2023 год может составить 12%
Юра с чем связано сегодняшнее понижение во второй половине дня? в первом нормально поднялось и потом вниз сбер и яндекс
Юра с чем связано сегодняшнее понижение во второй половине дня? в первом нормально поднялось и потом вниз сбер и яндекс
Яндекс как чуствовал, по шагам крался без дерганий до 2,3% я смотрел, чуть еще не купил, и вниз резко
Прибыль наверно фиксировали. Плюс еще и пятница. Президент подписал законы о военно обязанных и налоге на сверхприбыль но про них уже давно говорили возможно просто так совпало.
Еще один закон тоже вчера был подписан. https://www.rbc.ru/politics/04/08/2023/64ccde4b9a7947295cad05a4 этим же законом расширили полномочия ЦБ.
Цитата:
Под подконтрольными понимаются организации, в которых иностранцы прямо или косвенно вправе распоряжаться 50% голосов в высшем органе управления.
«Таким образом, новое регулирование может затронуть любую иностранную компанию или российскую компанию, подконтрольную иностранным лицам, если в ее отношении со стороны России будут введены специальные экономические меры», — уточнила Винокурова.
Если иностранная компания относится к этой категории, то возникают риски блокировки всего ее имущества, включая ценные бумаги.
Прибыль наверно фиксировали. Плюс еще и пятница. Президент подписал законы о военно обязанных и налоге на сверхприбыль но про них уже давно говорили возможно просто так совпало.
Еще один закон тоже вчера был подписан. https://www.rbc.ru/politics/04/08/2023/64ccde4b9a7947295cad05a4 этим же законом расширили полномочия ЦБ.
Цитата:Возможно бежали оставшиеся иностранцы.
Когда все убегут мы в лаптях ходить будем, ( кстати неплохой экологический вариант )
а олигархи будут в хромовых сапогах натертых дегтем.
возможно на законодательном уровне даже введут малиновые штаны для цветовой деффернциации общества.
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!"
хорошие подарки раздавали в пятницу.
Один из подарков. Как обычно дальние и не очень дальние отложенные лимитники.
Еще пример одного подарка , вход на лове как правило у скопления объемов.
Еще один лов - тоже от скопления объемов
Вчера от лова ( скопления объемов )
пока в рост 5,58%