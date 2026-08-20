АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 31
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Вероятно, сначала надо понять, на чём грохнулась и насколько это критично. Вероятно, кто-то что-то знает.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/02/3/682032/#:~:text=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20Facebook%2C%20Meta%2C%20%D0%BD%D0%B0,%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.
А так?
ага вот похоже с сильным гепом вниз
Вероятно, сначала надо понять, на чём грохнулась и насколько это критично. Вероятно, кто-то что-то знает.
вот тот кто знает он наверно уже в шорте )
Похоже верно!
Вспомнилось, что по этой формации я уже писал тут на форуме,
и это относилось к Новатэку. Тогда я рекомендовал покупки.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
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Roman, 2020.03.26 00:32
Так посмотри на свой график, не чего не нужно предсказывать, разве не видишь? что практически состоялся разворот.
Любое понижение сейчас нужно выкупать, остаётся дождаться этого понижения и будет идеальный вход.
Когда СМИ запоют о росте экономики, тогда надо будет закрывать уже позу )) об наивных покупашек.
Вот оно начало тренда, который так и не могут тут на форуме определить.
Решил сейчас посмотреть как отработал этот сигнал.
Нашёл этот участок времени, март 2020 года.
Смотрим текущее время, что получилось.
Красная линия, где говорил о поиске входа.
Но стоит сказать, что тогда ещё был фундаментальный сигнал Новатэка.
Была новость, что Новатэк планирует увеличить мощности, по разработке новых месторождений на севере.
Сбер как бы другой сектор, и какой фундамент у него трудно сказать.
Но формация есть, и она на глобальном уровне. Думаю момент надо использовать.
Но риск каждый принимает свой.
Вспомнилось, что по этой формации я уже писал тут на форуме,
и это относилось к Новатэку. Тогда я рекомендовал покупки.
А ордер тогда открыли?
А ордер тогда открыли?
Нет, так как давно ушёл с российского рынка.
Да и ручная торговля, как то уже не интересна.
Нет, так как давно ушёл с российского рынка.
Да и ручная торговля, как то уже не интересна.
Ну воооот...
И так всегда
Ну воооот...
И так всегда
В чём претензия? Или читать не умеем, что торгуют роботы и другие рынки.
По моему тут не сделки обсуждаются, а прогнозы, ожидания и т.д.
Эксперты: акции Alibaba могут продвинуться к отметке $140
Investing.com — Акции компании ADR Alibaba (NYSE:BABA) упали на 3,48%, котировка на 16:50 МСК составляет $122,79 за акцию, свидетельствуют данные торгов.
Во второй половине прошлого года заметно возросли риски делистинга китайских бумаг с американских бирж и перевода оборота в Гонконг. Приличная часть негатива уже заложена в котировки. С декабря бумаги отрабатывают уровень поддержки $110. Они приближаются к уровню сопротивления $130, пишет BCS Express.
Пока это зона консолидации бумаг. Уже пройдена 200-дневная скользящая средняя. При закреплении выше этой отметки бумаги могут двинуться к $140, где проходит линия среднесрочного нисходящего тренда.
Текст подготовил Тимур Алиев
FB новость видел давно - вчера упала, в портфеле нет , грохнулась капитально.
при этом показатели хорошие. ---->>> вот чешу репу - идея войти не покидает.
Вот тут такая новость прошла :)
Акции Meta (Facebook) рухнули после того, как Цукерберг дал своему козлу имя Bitcoin https://eadaily.com/ru/news/2022/02/03/akcii-meta-facebook-ruhnuli-posle-togo-kak-cukerberg-dal-svoemu-kozlu-imya-bitcoin