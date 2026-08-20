АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 31

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JRandomTrader #:

Вероятно, сначала надо понять, на чём грохнулась и насколько это критично. Вероятно, кто-то что-то знает.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/02/3/682032/#:~:text=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20Facebook%2C%20Meta%2C%20%D0%BD%D0%B0,%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.

Конкуренция TikTok: Meta Цукерберга за ночь потеряла 200 миллиардов долларов
Конкуренция TikTok: Meta Цукерберга за ночь потеряла 200 миллиардов долларов
  • www.epravda.com.ua
Причиной такой реакции инвесторов явилась публикация компанией своих результатов за четвертый квартал прошлого финансового года. Хотя продажи компании выполнили рыночные ожидания и достигли 33,7 млрд долларов, Meta не смогла оправдать прогнозы доходности и количества активных пользователей. Так, техгигант заработал 10,3 млрд. долларов против...
 
Алексей Тарабанов #:
А так? 

ага вот похоже с сильным гепом вниз

 
JRandomTrader #:

Вероятно, сначала надо понять, на чём грохнулась и насколько это критично. Вероятно, кто-то что-то знает.

вот тот кто знает он наверно уже в шорте )

 
Yuriy Zaytsev #:

Похоже верно!

Вспомнилось, что по этой формации я уже писал тут на форуме,
и это относилось к Новатэку. Тогда я рекомендовал покупки.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Банковские вклады и купоны по облигациям собираются обложить налогом в 13%...

Roman, 2020.03.26 00:32

Так посмотри на свой график, не чего не нужно предсказывать, разве не видишь? что практически состоялся разворот.
Любое понижение сейчас нужно выкупать, остаётся дождаться этого понижения и будет идеальный вход.
Когда СМИ запоют о росте экономики, тогда надо будет закрывать уже позу )) об наивных покупашек.
Вот оно начало тренда, который так и не могут тут на форуме определить.



Решил сейчас посмотреть как отработал этот сигнал.
Нашёл этот участок времени, март 2020 года.

n


Смотрим текущее время, что получилось.
Красная линия, где говорил о поиске входа.

r


Но стоит сказать, что тогда ещё был фундаментальный сигнал Новатэка.
Была новость, что Новатэк планирует увеличить мощности, по разработке новых месторождений на севере.
Сбер как бы другой сектор, и какой фундамент у него трудно сказать.
Но формация есть, и она на глобальном уровне. Думаю момент надо использовать.
Но риск каждый принимает свой.

 
Roman #:

Вспомнилось, что по этой формации я уже писал тут на форуме,
и это относилось к Новатэку. Тогда я рекомендовал покупки.



А ордер тогда открыли?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

А ордер тогда открыли?

Нет, так как давно ушёл с российского рынка.
Да и ручная торговля, как то уже не интересна.

 
Roman #:

Нет, так как давно ушёл с российского рынка.
Да и ручная торговля, как то уже не интересна.

Ну воооот...

И так всегда

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Ну воооот...

И так всегда

В чём претензия? Или читать не умеем, что торгуют роботы и другие рынки.
По моему тут не сделки обсуждаются, а прогнозы, ожидания и т.д.

 

Эксперты: акции Alibaba могут продвинуться к отметке $140


Investing.com — Акции компании ADR Alibaba (NYSE:BABA) упали на 3,48%, котировка на 16:50 МСК составляет $122,79 за акцию, свидетельствуют данные торгов.

Во второй половине прошлого года заметно возросли риски делистинга китайских бумаг с американских бирж и перевода оборота в Гонконг. Приличная часть негатива уже заложена в котировки. С декабря бумаги отрабатывают уровень поддержки $110. Они приближаются к уровню сопротивления $130, пишет BCS Express.

Пока это зона консолидации бумаг. Уже пройдена 200-дневная скользящая средняя. При закреплении выше этой отметки бумаги могут двинуться к $140, где проходит линия среднесрочного нисходящего тренда.

Текст подготовил Тимур Алиев




Corporation - Schema.org Type
  • schema.org
Schema.org Type: Corporation - Organization: A business corporation.
 
Yuriy Zaytsev #:

FB  новость видел давно -  вчера упала, в портфеле нет , грохнулась капитально.

при этом показатели хорошие. ---->>>  вот чешу репу - идея войти не покидает.

Вот тут такая новость прошла :)

Акции Meta (Facebook) рухнули после того, как Цукерберг дал своему козлу имя Bitcoin https://eadaily.com/ru/news/2022/02/03/akcii-meta-facebook-ruhnuli-posle-togo-kak-cukerberg-dal-svoemu-kozlu-imya-bitcoin

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