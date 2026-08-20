АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 261
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Можно же шортить Si там и спред не конский
Можно конечно, но суть не в этом, а в том что курс не улетел до 120, а его вернули в диапазон 70-80.
По AAPL: ожидаю движения в short от зоны 176.00-173,00, к зоне 153.00-150.00. Кто за, кто против,почему?
По AAPL: ожидаю движения в short от зоны 176.00-173,00, к зоне 153.00-150.00. Кто за, кто против,почему?
Часто цена в таких ситуациях делает ложный пробой, снимает стопы, а потом идет в нужную тебе сторону (вниз).
Другой сценарий: пробивает вверх, снимает стопы, разворачивается к бывшему уровню сопротивления, который становится поддержкой,
отталкивается от него и идет вверх.
А такая красивая двойная вершина, на которую ты рассчитываешь - довольно редкое явление.
Если и торговать шорт, то лучше было бы удостовериться что цена развернулась и входить на движении.
А так ты открываешься против движения. Но фактор везения никто не отменял. )))
Таки идем на 120!
долларов за рубль))
Таки идем на 120!
долларов за рубль))
Если посмотреть график в сжатом виде от 2000года то на 120 уже ходили в 2022 и когда нибудь дойдем , но это если доживем. Не дымят трубы гигантских заводов , индустриализации нет , не выпускается автомобиль уровня BMW.
Вполне возможно увидим доллар по 0.63 коп. , но этот сценарий менее вероятен.
Если посмотреть график в сжатом виде от 2000года то на 120 уже ходили в 2022 и когда нибудь дойдем , но это если доживем. Не дымят трубы гигантских заводов , индустриализации нет , не выпускается автомобиль уровня BMW.
Вполне возможно увидим доллар по 0.63 коп. , но этот сценарий менее вероятен.
На память - уже 40% расчетов в мире производится не в долларе (если не ошибаюсь). И это только начало. А Вы все молитесь на доллар)) Причем тут бмв и доллар?)
Когда-нибудь мы дойдем куда угодно))
Если посмотреть график в сжатом виде от 2000года то на 120 уже ходили в 2022
Юра, тут речь была не про 120, а про 1/120. )))
Таки идем на 120!
долларов за рубль))
Такой вариант не исключен когда юань заменит собой доллар. А падение с большой высоты всегда больнее.
Сбербанк стремительно закрывает ГЕП и похоже идет в сторону 300-400 ( не прямо сегодня или завтра )
Юра, тут речь была не про 120, а про 1/120. )))
Такой вариант не исключен когда юань заменит собой доллар. А падение с большой высоты всегда больнее.
Вполне реально , но когда в РФ будут гудеть крупные заводы, выпускаться автомобили гораздо лучше TESLA , создаваться ПК в разы круче чем IBM, а немецкие домохозяйку будут мечтать о покупке кухонной техний производства РФ.
РФ будет покупать а не продавать нефть и газ
Будет стоять очередь на 10 лет вперед на получение гражданства.
Пенсионеры будут получать так много, что смогут содержать не только одну кошку но и внуков с детьми со всеми запросами до их 50 летия.
(НАТО ) будет умолять о том что бы их присоеденили к РФ
Вполне реально , но когда в РФ будут гудеть крупные заводы, выпускаться автомобили гораздо лучше TESLA , создаваться ПК в разы круче чем IBM, а немецкие домохозяйку будут мечтать о покупке кухонной техний производства РФ.
РФ будет покупать а не продавать нефть и газ
Будет стоять очередь на 10 лет вперед на получение гражданства.
Пенсионеры будут получать так много, что смогут содержать не только одну кошку но и внуков с детьми со всеми запросами до их 50 летия.
(НАТО ) будет умолять о том что бы их присоеденили к РФ
Зачем нам импортировать нефть и газ когда у нас своих ресурсов достаточно.
...
Тут в новостях болтают, что калифорния дефолтнулась по своим муниципальным облигациям.