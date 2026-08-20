АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 205
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В открытии USDRUB_TOD USDRUB_TOM не обновляется с 16.06.2022
Известно в чем причина ?
например в Тиньке все в порядке.
В открытии USDRUB_TOD USDRUB_TOM не обновляется с 16.06.2022
Известно в чем причина ?
например в Тиньке все в порядке.
Технари Открывашки говорят, что временная проблема
ИТ USA с утра с сильным ГЕПОМ вниз , все по сценарию.
Юрий, не надо путать Газохимический комплекс и ГП. Комплекс или завод это переработка, очистка и поставка. Остановка поставок больше влияет на цену, чем остановка одного ГП, на котором происходит первичная обработка, по сути частичное отделение воды от газоконденсатной смеси и более ничего. Затем с множества ГП ГКС поступает на переработку.
В общем будьте внимательны. Будет откат, но это не на долго. ИМХО.
Алексей, дело в том что Уренгойский химический комплекс ни как не влияет на поставки газа, по простой причине, он никак не задействован в поставках газа в отличии от ГП.
Кроме того с момента его постройки он даже не запущен в эксплуатацию. Он даже может сгореть полностью - это не отразится на поставках.
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Удалил личностную оценку. (Artyom Trishkin)
Оценку исправляю.
Решение о создании Новоуренгойский ГХК было принято еще в 1993 г. запуск Новоуренгойского ГХК должен был состояться в конце 2018 года.
с тех пор завод так и не запущен.
Bloomberg Commodity Index наблюдается снижение цен на сырьевые товары. Интересно с чем это связано. Замедление темпов инфляции или скатывание в рецессию из за падения производства, закрытия заводов и фабрик и как следствие снижение спроса на сырье.
https://www.bloomberg.com/quote/BCOM:IND
На всякий случай напоминаю. Тинкоф банк творит какую то дичь. Они ввели комиссию в размере 3% от суммы перевода но не менее 200 зеленых за свифт переводы. Пришло вам на карту тинька например 199 зеленых их с вас спишут в качестве уплаты комиссии в итоге получите ноль.
Жестко. Похоже на агонию...