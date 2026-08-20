АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 205

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В открытии USDRUB_TOD USDRUB_TOM не обновляется с 16.06.2022

Известно в чем причина ?

например в Тиньке все в порядке.

 
Yuriy Zaytsev #:

В открытии USDRUB_TOD USDRUB_TOM не обновляется с 16.06.2022

Известно в чем причина ?

например в Тиньке все в порядке.

Технари Открывашки говорят, что временная проблема

 
Нет ничего более постоянного чем временное. :)
 

ИТ USA с утра с сильным ГЕПОМ вниз  ,  все по сценарию.


 
Alexey Viktorov #:

Юрий, не надо путать Газохимический комплекс и ГП. Комплекс или завод это переработка, очистка и поставка. Остановка поставок больше влияет на цену, чем остановка одного ГП, на котором происходит первичная обработка, по сути частичное отделение воды от газоконденсатной смеси и более ничего. Затем с множества ГП ГКС поступает на переработку.

В общем будьте внимательны. Будет откат, но это не на долго. ИМХО.

Алексей, дело в том что   Уренгойский химический  комплекс  ни как не влияет на поставки газа, по простой причине, он никак не задействован в поставках газа в отличии от ГП.

Кроме того с момента его постройки он даже не запущен в эксплуатацию.  Он даже может сгореть полностью - это не отразится на поставках.

--

Удалил личностную оценку. (Artyom Trishkin)

Оценку исправляю.

Решение о создании Новоуренгойский ГХК было принято еще в 1993 г.  запуск Новоуренгойского ГХК должен был состояться в конце 2018 года.

с тех пор завод так и не запущен.

 
На всякий случай напоминаю. Тинкоф банк творит какую то дичь. Они ввели комиссию в размере 3% от суммы перевода но не менее 200 зеленых за свифт переводы. Пришло вам на карту тинька например 199 зеленых их с вас спишут в качестве уплаты комиссии в итоге получите ноль.   
 

Bloomberg Commodity Index наблюдается снижение цен на сырьевые товары. Интересно с чем это связано. Замедление темпов инфляции или скатывание в рецессию из за падения производства, закрытия заводов и фабрик и как следствие снижение спроса на сырье.

 https://www.bloomberg.com/quote/BCOM:IND

BCOM Quote - Bloomberg Commodity Index
  • www.bloomberg.com
Index performance for Bloomberg Commodity Index (BCOM) including value, chart, profile & other market data.
 
Vitalii Ananev #:
На всякий случай напоминаю. Тинкоф банк творит какую то дичь. Они ввели комиссию в размере 3% от суммы перевода но не менее 200 зеленых за свифт переводы. Пришло вам на карту тинька например 199 зеленых их с вас спишут в качестве уплаты комиссии в итоге получите ноль.   
Жестко. Похоже на агонию...
 
Dmitriy Skub #:
Жестко. Похоже на агонию...
Нет. Девалютизация. Заградительные меры на владение валютами. Приказ сверху видимо. И комиссию ввели 12 годовых на депозиты и что на брокерских счетах в валюте с ежедневным списанием.
 
А тинькоф инвестиции сейчас у всех работают? Сервис временно не доступен пишет у меня
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