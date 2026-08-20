АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 229
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Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии
38 минут назад (09.08.2022 21:10)
p.s.
Цены на нефть упали почти на 30% за 2 месяца. Что дальше?
p.s.
Работа внутри дня по TSLA
Цены на нефть ускорили падение на данных о запасах в США
час назад (10.08.2022 18:22)
Запасы нефти в США выросли за период с 29 июля по 5 августа на 5457 тыс. баррелей, бензина - упали на 4978 тыс. баррелей
p.s.
А зачем кошки?
В зависимости от картинки ясно куда идет цена :) , так веселей.
Газ дорожает!
Газ дорожает!
И какой прок от этого подорожания? Я не понимаю почему не поставят на газ рублёвое ценообразование? Нет у вас рублей — продайте нам чего-то нам нужное за рубли и купите газ… В чём проблема?
Вчера по TSLA была точна такая же ситуация и точно такая же сделка внутри дня, история повторяется ,трейдинг это нудная и скучная робота но приятная , интересная и иногда прибыльная )))