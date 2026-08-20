АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 229

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Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии

 38 минут назад (09.08.2022 21:10)

p.s.



Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии От Investing.com
Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии От Investing.com
  • ru.investing.com
Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии
 

Цены на нефть упали почти на 30% за 2 месяца. Что дальше?

15 минут назад (10.08.2022 16:52)


p.s.

 

Цены на нефть упали почти на 30% за 2 месяца. Что дальше? От Investing.com
Цены на нефть упали почти на 30% за 2 месяца. Что дальше? От Investing.com
  • ru.investing.com
Цены на нефть упали почти на 30% за 2 месяца. Что дальше?
 

Работа внутри дня по TSLA


 
А зачем кошки?
 
prostotrader #:
А зачем кошки?

В зависимости от картинки ясно куда идет цена :) , так веселей.

 

Газ дорожает!

 

 
Yuriy Zaytsev #:

Газ дорожает!

 

И какой прок от этого подорожания? Я не понимаю почему не поставят на газ рублёвое ценообразование? Нет у вас рублей — продайте нам чего-то нам нужное за рубли и купите газ… В чём проблема?

 

Вчера по TSLA была точна такая же ситуация и точно такая же сделка внутри дня, история повторяется ,трейдинг это  нудная и скучная робота  но приятная , интересная и иногда прибыльная )))


 
На чем такая активность в Совкомфлоте? Второй день на высоких объемах рост и длинные хвосты сверху.
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