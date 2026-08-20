АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 58
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Американские фондовые индексы снизились на 1,4-2,8%
15 минут назад (14.02.2022 08:44)
"В фокусе недели" - сегодняшнее ЭКСТРЕННОЕ заседание ФРС
ФРС объявила экстренное заседание после скачка инфляции в СШАФедеральная резервная система США проведет внеплановое заседание в понедельник, 14 февраля, после того, как статистика за январь показала ускорение инфляции в крупнейшей экономике мира до нового 40-летнего рекорда.
Совет управляющих ФРС соберется за закрытыми дверями, чтобы обсудить будущие процентные ставки, а также уровень дисконтных ставок, по которым коммерческие банки получают кредиты регулятора, говорится в релизе на сайте ведомства.
Сейчас базовая дисконтная ставка ФРС установлена на уровне 0,25% - это верхняя граница диапазона ставки федеральных фондов (0-0,25% годовых). Для банков, которые не являются первичными дилерами Федрезерва, долларовая ликвидность стоит дороже - 0,75%.
Причину созыва внеплановой встречи ФРС не объясняет. Но по рынку ползут слухи, что американский ЦБ может пойти на экстренное повышение процентных ставок, чтобы обуздать выходящую из-под когонтроля инфляцию.
В январе индекс потребительских цен в США вырос на 7,5% в годовом выражении. Инфляция ускорилась 20-й месяц подряд и 9 из 11 последних месяцев превысила прогнозы Уолл-стрит (рынок ждал 7,3%).
Котировки фьючерсов на ставку ФРС уже заложили 89% вероятности того, что в марте ее значение будет повышено сразу на 50 базисных пунктов вместо стандартных 25 б.п. Такой удвоенный шаг, если состоится, станет первым для американского ЦБ с мая 2000 года.
Более того, февральские контракты на ставку, срок обращение которых истекает до планового заседания, в четверг торговались на уровнях, соответствующих ставке 0,1325% годовых против 0,09% и почти нулевых значений в начале года.
Это означает, что рынок заложил почти 30% шансов на экстренное повышение ставки в США, которого не было c 1979 года. И хотя это было бы «безумно агрессивно», такой сценарий исключать нельзя, считает Тим Дай, стратег SGH Macro.
ФРС объявила экстренное заседание после скачка инфляции в СШАФедеральная резервная система США проведет внеплановое заседание в понедельник, 14 февраля, после того, как статистика за январь показала ускорение инфляции в крупнейшей экономике мира до нового 40-летнего рекорда.
Совет управляющих ФРС соберется за закрытыми дверями, чтобы обсудить будущие процентные ставки, а также уровень дисконтных ставок, по которым коммерческие банки получают кредиты регулятора, говорится в релизе на сайте ведомства.
Сейчас базовая дисконтная ставка ФРС установлена на уровне 0,25% - это верхняя граница диапазона ставки федеральных фондов (0-0,25% годовых). Для банков, которые не являются первичными дилерами Федрезерва, долларовая ликвидность стоит дороже - 0,75%.
Причину созыва внеплановой встречи ФРС не объясняет. Но по рынку ползут слухи, что американский ЦБ может пойти на экстренное повышение процентных ставок, чтобы обуздать выходящую из-под когонтроля инфляцию.
В январе индекс потребительских цен в США вырос на 7,5% в годовом выражении. Инфляция ускорилась 20-й месяц подряд и 9 из 11 последних месяцев превысила прогнозы Уолл-стрит (рынок ждал 7,3%).
Котировки фьючерсов на ставку ФРС уже заложили 89% вероятности того, что в марте ее значение будет повышено сразу на 50 базисных пунктов вместо стандартных 25 б.п. Такой удвоенный шаг, если состоится, станет первым для американского ЦБ с мая 2000 года.
Более того, февральские контракты на ставку, срок обращение которых истекает до планового заседания, в четверг торговались на уровнях, соответствующих ставке 0,1325% годовых против 0,09% и почти нулевых значений в начале года.
Это означает, что рынок заложил почти 30% шансов на экстренное повышение ставки в США, которого не было c 1979 года. И хотя это было бы «безумно агрессивно», такой сценарий исключать нельзя, считает Тим Дай, стратег SGH Macro.
Сейчас попробуем найти заявление в инете.
https://www.rbc.ru/politics/14/02/2022/6209f7c69a79475757379f84
Это прозвучало на РАДИО Бизнес ФМ , бизнесу фиолетово политика как с той так и с этой стороны , ну примерно как и мне.
если бы не торговля по фундаменту - плевал бы я на эту политику и на всех царей - выращивал бы капусту...
p.s.
Данный сигнал может прервать медвежий завтрак.
Бред
Фондовый рынок России начал новую неделю сильным падениемСегодняшние торги рынок акций РФ начал сильным падением цен большинства blue chips на фоне негативных сигналов с мировых рынков капитала, а также опасений дальнейшей эскалации геополитической напряженности вокруг Украины. Индекс МосБиржи к 07:01 мск упал на 4,3% и составил 3394,26 пункта; цены большинства "голубых фишек" демонстрировали негативную динамику в пределах 9%.
По состоянию на 10:00 мск индекс МосБиржи снизился на 3,37% - до 3426,95 пункта.
Индекс РТС на то же время рухнул на 4,53% и составил 1403,61 пункта.
Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, последовав за динамикой американских фондовых индексов, падающих вторую сессию кряду.
Фондовые индикаторы США снизились в связи с общим уходом инвесторов от рисков после появления сообщений о том, что власти США ждут скорого вторжения России на территорию Украины.
Сегодня азиатские рынки акций торгуются в минусе, кроме австралийского.
Котировки фьючерсов на индексы США с утра изменяются без единой динамики.
Нефтяные цены, обновившие в пятницу максимумы с сентября 2014 года, продолжают повышаться.
RTS не ушел в столону LOW 2022
Риторика на бизнес фм с утра позитивная , вчера быки медведей победили.
Хорошо бы делать после недельный анализ риторики и ее воздействия на инструменты. Хотя бы для регулярных, типа бизнес фм. Все таки радио новости это отфильтрованные типа уже случившиеся события.