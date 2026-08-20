АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 68

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Mikhail Makhovskii #:

Нырок из субботы в понедельник ? Я так в юности нырял .....   один раз за нырнул -   вынырнул в 35 ...


А если по существу - развивай мысл, интересно почитать :)

Сигналы на то что нырнет ниже много - и они больше геополитические,   но даже технические индикаторы показываю движение вниз.

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Власти Германии и Австрии призвали своих граждан покинуть Украину -- очередной сигнал

[Удален]  
Yuriy Zaytsev #:

Сигналы на то что нырнет ниже много ...

Так эти сигналы недельной давности в большинстве своём, да и рыночек уже реагировал бурным ростом когда прошел сигнал что  гулянка кончилась.  Вполне возможен вариант что и тут пошумят, а патом такие - а не всё пучком.

 
Mikhail Makhovskii #:

Так эти сигналы недельной давности в большинстве своём, да и рыночек уже реагировал бурным ростом когда прошел сигнал что  гулянка кончилась.  Вполне возможен вариант что и тут пошумят, а патом такие - а не всё пучком.

Ну это сегодня опубликовано  - но отдаю должное наблюдательности и справедливо подмечено , неделю назад тоже было.

это я к тому что сигналы  говорят о том что только СЕЛЛ...

p.s. 

Обострение между Россией и НАТО , 19 фев, 18:41  9 744 

Власти Германии и Австрии призвали своих граждан покинуть Украину

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/621102149a7947f459a1f937
Власти Германии и Австрии призвали своих граждан покинуть Украину
Власти Германии и Австрии призвали своих граждан покинуть Украину
  • 2022.02.19
  • РБК
  • www.rbc.ru
Министерства иностранных дел Германии и Австрии призвали своих граждан покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну. Соответствующее сообщение опубликовано на сайтах ведомств. При этом австрийский МИД по-прежнему считает безопасным нахождение своих граждан в западные регионы страны...
 

Не то что бы свежая но для понедельника весьма важная

от  17 часов назад (19.02.2022 01:25)

Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,68%

 
Yuriy Zaytsev #:
        
     Но высокотехнологичное железо где брать ? 
А может китайцы ?

Китайцы уже давно делают качественное железо, и "сделано в китае" не является нарицанием, но "очки ннннадо" ещё улыбает)

Китайские рынки на покупочно низких уровнях)

 

Обратите внимание на https://www.vsmpo.ru/ru/

тикет VSMO

Производитель Титана

Не все так плохо в титановой отрасли,  графики Д1 и месячный


 
VVT #:

Китайцы уже давно делают качественное железо, и "сделано в китае" не является нарицанием, но "очки ннннадо" ещё улыбает)

Китайские рынки на покупочно низких уровнях)

Можно по разным инструмента спрятаться,  сейчас РФ рынок для медведей интересней и прибыльней, и медведи похоже уже приготовили большие лапы что бы надавать в понедельник на SELL мощными лапами. 

Правда есть шанс поймать крепкие , натертые до блеска бычьи рога , ожидающие в засаде быки , могут наказать наглых дерзких медведей.

Любой из великих кормчих может выйти ,  сказать пару эпических предложений и все легко  улетит вверх или со свистом повалится в пропасть.  Тут зависит от кормчего,  слова  одного из них ( которого я обожаю),  задает сейчас импульс вниз.

Не забываем что представитель , тоже может шевельнуть своими  красивыми усами , но правда слова представителей не так сильно пугают или радуют рынки. 

 
Yuriy Zaytsev #:

Обратите внимание на https://www.vsmpo.ru/ru/

тикет VSMO

Производитель Титана

Не все так плохо в титановой отрасли,  графики Д1 и месячный

Когда вижу такой взлёт то появляется желание войти в отскок)

 
VVT #:

Когда вижу такой взлёт то появляется желание войти в отскок)

Ага! ну да -  особенно в 2020 это было бы "кстати"  и сразу на бычьи рога.

p.s.

А признак входа в шорт какой ?

  перепроизводство титана ?

  или отсутствие спроса на него ?

 
Yuriy Zaytsev #:

А признак входа в шорт какой ?

интуитивно, просто посмотрев на график, покупать надо было в 20-м, пора отскакивать, посмотрим)

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