АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 68
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Нырок из субботы в понедельник ? Я так в юности нырял ..... один раз за нырнул - вынырнул в 35 ...
А если по существу - развивай мысл, интересно почитать :)
Сигналы на то что нырнет ниже много - и они больше геополитические, но даже технические индикаторы показываю движение вниз.
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Власти Германии и Австрии призвали своих граждан покинуть Украину -- очередной сигнал
Сигналы на то что нырнет ниже много ...
Так эти сигналы недельной давности в большинстве своём, да и рыночек уже реагировал бурным ростом когда прошел сигнал что гулянка кончилась. Вполне возможен вариант что и тут пошумят, а патом такие - а не всё пучком.
Так эти сигналы недельной давности в большинстве своём, да и рыночек уже реагировал бурным ростом когда прошел сигнал что гулянка кончилась. Вполне возможен вариант что и тут пошумят, а патом такие - а не всё пучком.
Ну это сегодня опубликовано - но отдаю должное наблюдательности и справедливо подмечено , неделю назад тоже было.
это я к тому что сигналы говорят о том что только СЕЛЛ...
p.s.
Обострение между Россией и НАТО , 19 фев, 18:41 9 744Власти Германии и Австрии призвали своих граждан покинуть Украину
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/621102149a7947f459a1f937
Не то что бы свежая но для понедельника весьма важная
от 17 часов назад (19.02.2022 01:25)
Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,68%
Китайцы уже давно делают качественное железо, и "сделано в китае" не является нарицанием, но "очки ннннадо" ещё улыбает)
Китайские рынки на покупочно низких уровнях)
Обратите внимание на https://www.vsmpo.ru/ru/
тикет VSMO
Производитель Титана
Не все так плохо в титановой отрасли, графики Д1 и месячный
Китайцы уже давно делают качественное железо, и "сделано в китае" не является нарицанием, но "очки ннннадо" ещё улыбает)
Китайские рынки на покупочно низких уровнях)
Можно по разным инструмента спрятаться, сейчас РФ рынок для медведей интересней и прибыльней, и медведи похоже уже приготовили большие лапы что бы надавать в понедельник на SELL мощными лапами.
Правда есть шанс поймать крепкие , натертые до блеска бычьи рога , ожидающие в засаде быки , могут наказать наглых дерзких медведей.
Любой из великих кормчих может выйти , сказать пару эпических предложений и все легко улетит вверх или со свистом повалится в пропасть. Тут зависит от кормчего, слова одного из них ( которого я обожаю), задает сейчас импульс вниз.
Не забываем что представитель , тоже может шевельнуть своими красивыми усами , но правда слова представителей не так сильно пугают или радуют рынки.
Обратите внимание на https://www.vsmpo.ru/ru/
тикет VSMO
Производитель Титана
Не все так плохо в титановой отрасли, графики Д1 и месячный
Когда вижу такой взлёт то появляется желание войти в отскок)
Когда вижу такой взлёт то появляется желание войти в отскок)
Ага! ну да - особенно в 2020 это было бы "кстати" и сразу на бычьи рога.
p.s.
А признак входа в шорт какой ?
перепроизводство титана ?
или отсутствие спроса на него ?
А признак входа в шорт какой ?
интуитивно, просто посмотрев на график, покупать надо было в 20-м, пора отскакивать, посмотрим)