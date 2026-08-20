АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 220
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США НАЧИНАЮТ ТОТАЛИТАРНО УПРАВЛЯТЬ ЦЕНАМИ. Это выглядит весьма забавно.
Байден назвал потолок цен на нефть среди мер по удешевлению бензина
По словам президента США, цены на бензин снижаются 38 дней подряд, что стало возможным благодаря высвобождению по 1 млн барр. в сутки из резервов.
Говоря о дальнейших шагах, он упомянул предложение G7 о потолке цен на сырье
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Для САУДИТОВ наступили золотые времена!
Россия может перестать поставлять нефть странам, которые введут "ценовой потолок" - Набиуллина
22.07.2022 17:22
p.s.
Cаудиты тоже вряд ли будут сливать задаром , если конечно вдруг к ним как к стране изгой применят те же механизмы.
Я сейчас даже не хочу рассуждать, реально или это нереально, но если это будет в той или иной форме введено, на мой взгляд, это очевидно приведет к росту мировых цен.
Россия может перестать поставлять нефть странам, которые введут "ценовой потолок" - Набиуллина
22.07.2022 17:22
p.s.
Cаудиты тоже вряд ли будут сливать задаром , если конечно вдруг к ним как к стране изгой применят те же механизмы.
Я сейчас даже не хочу рассуждать, реально или это нереально, но если это будет в той или иной форме введено, на мой взгляд, это очевидно приведет к росту мировых цен.
Юра, я сегодня опять водку пью, но уже знаю, что не все старики понимают, что когда-то называли меня tara, даже Артёму довольно давно уже пришлось пояснить, что я не очередной хам, а у меня свой замысел.
Если кто-нибудь, кого я долго знаю, а о них мне ничего неизвестно было лет 20 назад, а для меня довольно трудно стало даже вполне адекватного парня из Кёнигсберга убедить в чем либо.
Если сумеешь открыть новую ветку, в которой будут только те, кто поймёт, что я с ними общаюсь, пока живу, если захочу, то это будет "самэ то, як москали нэ розумиють, а я тэж москаль, but suddenly на язык их friends могу перейти.
Забыл кавычки закрыть, и сказать, что если вдруг кто надумает дочь мою, или внучку найти, то они приучены говорить, что всё понимают и готовы помочь, но мы давно не виделись и могут при первом случае сообщить, кто хотел, чтобы я ему позвонил. Это у дочери воспитал в 90-е, о которых много говорят, а мне и даже моей дочери есть, что нового сказать даже старикам, а внучку мы воспитывали, когда отвечать на фарси, китайском, чи ще яком языке, но не учил её никто мове ридной (пробачьте, що вона зовсимь москаль, а в мене житка з Киiва, та над и две крапки моя клава москальская ставить не вмие,- я зараз в баню пыйду, мы, москалики, колы на гиляку, то завжды в баню нарываемося...
Забыл, если кому интересно, могу ознакомить со своим пониманием (уже понимаю) Спецоперации РФ на Украине, а я родился в Крыму, когда он был украинский, а нынче, if кому интересно он опять мой.
Юра, извини за нежданный геморрой. Готов изредка появляться в закрытой ветке и даже тебя иногда удивлять )
Да, я тут недавно грозился, что готов всех научить, чему дочь уже научил.
Трёх дней не прошло, но я уже хочу просто пообщаться с теми, кого давно знаю, а с новыми участниками по-прежнему готов, а уже негде (еррор 404, как мне одна тётя в 1981 говорила, когда у меня в моём ехесе еррор был, а она мне об этом по телефону сообщала).
Если кто не верит
https://www.mql5.com/ru/forum/429029
Как говорил не помню, кто (вру, конечно):
Когда я пьян, а пьян всегда я ...
Узнал, что сегодня я напал на любимый город моего отца.
У нас тут телевизоре говорят про Сильвестра - очень страшного москаля.
При мне его звали Батон, потому как он в Афганистане очень батон сожрать любил.
Я тоже свежий батон люблю, меня даже за хлебом посылали, чтобы пожрал по пути ...
Короче, на добраничь. У меня жена китайский, фарси и арабский учит, но внучка вже балакае...
Тут уже Стерлигова показывают, так я его знаю )
Мы всё врем, загайно (заговариваюсь), вот доказательства то ли зрады, то ли перемоги:
https://news.mail.ru/politics/52310785/?frommail=1&utm_partner_id=969
К встрече с нашими спецслужбами я давно готов, а если кто считает, что я его ворог, то я готов зыстриты, як там ви этих ваших хлопцев называете.
Чому сь, пробачьте, що не на мове, а на Вайнахском теж не розумию, но Рамзан Ахматович меня точно поймёт, потому как его народ - очень древний, почти как Укры, которые Чёрное море вырыли и ни один нормальный русский человек (у нас иногда чеченец встретится, мой друг Адлан жалуется, что живёт в раю: денег нет, очень красиво, я к нему так и не доехал с дочкой и внучкой) .
Рамзан Ахматович, поясните , они не знают, что в вашем языке, когда они уже их Черное море море докапывали, а Ваш народ ещё с нашим, ныне общим по- всякому ... Вы в курсе, я тоже. Мои друзья меня по сей день с Пасхой поздравляют, я их с Байранами всякими и на Уразу иногда в багажнике овечку привозил, когда они хычины пустые на Праздник жертвоприношения готовили, а в этом мире даже они, свидомые не в курсе, що в нашей з Вами мове есть два очень им знакомых слова, они уверены, что у Вас всякое бывало, но не в курсе, что Ваш язык - Вайнахский, не понимают, что я тоже Ваш и могу совершенно за Вашего сойти, но у меня борода не растёт.
Чуть не забыл, два слова - Слон и Крокодил.
Модераторы, не сц.. мущайтесь. Он, возможно, нам ответит.
Я не настолько велик, как Его Отец, но он достойный сын своего Отца, моего тоже Всевышний принял.
Для тех, кто не понял, на Курбан Пророку Всевышний позволил сына не убивать и кого они убивают по сей день и я до сих пор таксистов пугаю.
Я им до сих пор денег не даю, а пока они меня не убили, 100 рублей дарю, потому, что я не татарин (они всегда спрашивают), чуть не забыл, рубли всегда американские ...
Всё.
Я ушел, а с теми, кто меня услышит, сами разбирайтесь.
У меня в конце... Недавно было. Каких-то лет 30 тому, я всего одну цифру при переадресации перепутал, так кто-то пошутил из моих, а там целый детский садик удивился, когда он понял, что я жив и поинтересовался у них, не звонил ли кто-нибудь Тарабанову ..
Ну и вы не удивляйтесь.
Кстати, моего друга сын был контужен на бывшей и очень мною любимой Украине, мне не нравится, как его лечили. Я разберусь, не переживайте. Он мой соотечественник, мы оба чеченцы, но у меня не растёт никак ...не думайте плохого, это запорожец не машина, а у меня борода никак не вырастет, но мы, москали, никогда не скачем, даже, если я уже покурить пора, а мой друг скакать не хочет, то хохлам пора сообразить, що пора вже тикаты, кстати, весь Северный Кавказ Российской Федерации у нас общий и у меня есть ещё там два друга, которым я своих детей давно готов доверить и внучку даже.
Всё, раньше у меня подружка была в Черкесске, у неё очень много детишек живёт и ныне, надеюсь.
Кому интересно, могу вообще всё рассказать, чем РФ в Украине занимается и чем это закончится. Я уже это понимаю, но я офицер пока запаса, да и Артём умеет делать иногда такое, о чём даже я не догадывался.
Если сам захочет, но это вряд-ли...
Потерпите ещё меня, я заснуть не смог.
Пойду покурю к собакам.
У меня их 4 человека. Все зимой уже давно живут на улице, мой дом охраняют.
Мне дочь собиралась кавказца лет 12 назад приобрести и меня с ним на даче оставить.
Щеночка я имел в виду )