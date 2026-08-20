АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 2
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Инвестиция с небольшой потерей стоимости. Тогда уж купить доллары и положить на депозит в банке
На самом деле в 2010 лучше было купить недвижимость , если отбросить землетрясения ураганы и потопы , то это одно из лучших вложений.
С утра прошелся по буфету GAZR-06.22 бай от 34507 похоже слегка проскользнул в мою пользу , так как выставлял от 34587
Вход практически без просадки от локального лова. Что интересно уровень выставил вчера.
Краткие спекуляции на фьючерсах, серфинг.
ALRЫ-3.22 небольшой серфинг по фьючерсам
в тиньке терминал не такой продвинутый как у MQ , к сожалению метки возникаю не в точке входа/выхода , а на хае текущей свечки, что не всегда точно отражает вход особенно чем старше ТФ , вход/выход отметил уровнями.
Анализ сделок по фьючерсу GAZR-6.22
Не дают отдыхать.
Не дают отдыхать.
Это где такая новость?
Это где такая новость?
тинек
тинек
Интересно, как они это делают. МБ, вроде, такого не заявляла. Или это только иностранные бумаги и производные? Или кухня?
Интересно, как они это делают. МБ, вроде, такого не заявляла. Или это только иностранные бумаги и производные? Или кухня?
на горячей линии ответ
Нет, биржи не работают.
Технически торговля в выходные будет реализована через сервис внебиржевых сделок.
Мы выступаем маркетмейкером по этим сделкам, предоставляя индикативные котировки, потому что биржевых котировок в выходные нет.
По индикативным котировкам будут выставляться заявки, а сами котировки будут меняться исходя из торговой активности клиентов.
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т е в этом варианте поиск покупателя или продавца идет исключительно внутри брокера!
ну я торгую у них давно - и в общем могу сказать что в рабочее время они сделки в рынок выводят - т к у меня есть и другие брокеры и я вижу свои заявки на рынке.
т е в рабочее время они сделки в рынок честно выводят . проверял даже на одной акции не только на нормальных объемах.