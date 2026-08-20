АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 2

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Dmytryi Nazarchuk #:
Инвестиция с небольшой потерей стоимости. Тогда уж купить доллары и положить на депозит в банке 

На самом деле в 2010 лучше было купить недвижимость , если отбросить землетрясения ураганы и потопы , то это одно из лучших вложений.

 

С утра прошелся по буфету GAZR-06.22 бай от 34507  похоже слегка проскользнул  в мою пользу , так как выставлял от 34587

Вход практически без просадки от локального лова. Что интересно уровень выставил вчера.


 

Краткие спекуляции на фьючерсах, серфинг.


 

 ALRЫ-3.22   небольшой серфинг  по фьючерсам

в тиньке   терминал не такой продвинутый как у MQ ,  к сожалению метки возникаю не в точке входа/выхода , а на хае текущей свечки, что не всегда точно отражает вход особенно чем старше ТФ , вход/выход отметил уровнями.


 

Анализ сделок по фьючерсу GAZR-6.22


 

Не дают отдыхать.


  • Поддержали возможность торговли на выходных, которая доступна на всех счетах, кроме ИИС. 
  • Список торгуемых бумаг можно найти в поиске, нажав на фильтр «Акции» и «Торгуем по выходным». 
  • Создание заявки работает только в режиме «Лучшая цена». «Рыночные», «Отложенные» и «Лимитные» заявки недоступны. 
  • Комиссии в выходные дни такие же, как и в будни.
 
Yuriy Zaytsev #:

Не дают отдыхать.


  • Поддержали возможность торговли на выходных, которая доступна на всех счетах, кроме ИИС. 
  • Список торгуемых бумаг можно найти в поиске, нажав на фильтр «Акции» и «Торгуем по выходным». 
  • Создание заявки работает только в режиме «Лучшая цена». «Рыночные», «Отложенные» и «Лимитные» заявки недоступны. 
  • Комиссии в выходные дни такие же, как и в будни.

Это где такая новость?

 
JRandomTrader #:

Это где такая новость?

тинек

 
Yuriy Zaytsev #:

тинек

Интересно, как они это делают. МБ, вроде, такого не заявляла. Или это только иностранные бумаги и производные? Или кухня?

 
JRandomTrader #:

Интересно, как они это делают. МБ, вроде, такого не заявляла. Или это только иностранные бумаги и производные? Или кухня?

на горячей линии ответ

Нет, биржи не работают.

Технически торговля в выходные будет реализована через сервис внебиржевых сделок.

Мы выступаем маркетмейкером по этим сделкам, предоставляя индикативные котировки, потому что биржевых котировок в выходные нет.

По индикативным котировкам будут выставляться заявки, а сами котировки будут меняться исходя из торговой активности клиентов.

13:12

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т е в этом варианте поиск покупателя или продавца идет исключительно внутри брокера!

ну я торгую у них давно - и в общем могу сказать что в рабочее время они сделки в рынок выводят - т к у меня есть и другие брокеры и я вижу свои заявки на рынке.

т е в рабочее время они сделки в рынок честно выводят . проверял даже на одной акции не только на нормальных объемах.

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