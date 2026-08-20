АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 64
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ТАСС: ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛА 8,7% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ, НО И В РЯДЕ ДРУГИХ СТРАН СИТУАЦИЯ НЕ ЛУЧШЕ
p.s.
В США каких то несчастных 7% и они в Шоке! А нам не привыкать.
( чет яйца десяток уже за сотню - вроде помню недавно были по 30-50 руб. - какие нафиг 8,7% )
что {русскому} здорово, то {немцу} смерть
(с) старая поговорка
ТИХАЯ ГАВАНЬ
Цена золота достигла максимума с июня на фоне геополитической ситуации и инфляции в США
Стоимость золота в ходе торговой сессии на бирже Comex (входит в CME Group) в четверг достигла максимума с 11 июня 2021 года на фоне геополитической напряженности и высоких темпов роста инфляции в США.
По состоянию на 12:29 мск цена драгметалла росла на 1,3% - до $1895,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки. К 16:25 мск котировки замедлили рост до 1,23%, золото торговалось по $1894,6 за унцию.
Среди акций золотодобывающих компаний в четверг к 16:15 мск росли бумаги «Полюса» (+3,34%) и Polymetal (+3,09%).
«На рост стоимости золота влияет геополитическое напряжение вокруг Украины и высокий темп роста инфляции в США, - прокомментировал ТАСС старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов. - Однако в дальнейшем росту цены на этот металл будет препятствовать ожидаемое увеличение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США с целью борьбы с инфляцией. В результате этого активы с фиксированной доходностью должны стать более привлекательными для инвесторов, а доллар - «укрепиться». И то, и другое обычно негативно сказывается на ценах на золото».
«Если говорить о более долгосрочном горизонте, заглядывая в 2023 год, то нельзя не обратить внимание на растущую себестоимость производства золота из-за глобальной инфляции - это может оказать поддержку цене на этот металл», - отметил эксперт.
ТИХАЯ ГАВАНЬ
Цена золота достигла максимума с июня на фоне геополитической ситуации и инфляции в США
Стоимость золота в ходе торговой сессии на бирже Comex (входит в CME Group) в четверг достигла максимума с 11 июня 2021 года на фоне геополитической напряженности и высоких темпов роста инфляции в США.
По состоянию на 12:29 мск цена драгметалла росла на 1,3% - до $1895,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки. К 16:25 мск котировки замедлили рост до 1,23%, золото торговалось по $1894,6 за унцию.
Среди акций золотодобывающих компаний в четверг к 16:15 мск росли бумаги «Полюса» (+3,34%) и Polymetal (+3,09%).
«На рост стоимости золота влияет геополитическое напряжение вокруг Украины и высокий темп роста инфляции в США, - прокомментировал ТАСС старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов. - Однако в дальнейшем росту цены на этот металл будет препятствовать ожидаемое увеличение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США с целью борьбы с инфляцией. В результате этого активы с фиксированной доходностью должны стать более привлекательными для инвесторов, а доллар - «укрепиться». И то, и другое обычно негативно сказывается на ценах на золото».
«Если говорить о более долгосрочном горизонте, заглядывая в 2023 год, то нельзя не обратить внимание на растущую себестоимость производства золота из-за глобальной инфляции - это может оказать поддержку цене на этот металл», - отметил эксперт.
И всё это Я наблюдаю в терминале МетаТрейдер 5
Никак не могу войти нормально с лимитки :(
Если бы все акции росли так...
Не нужен биткоин и форекс.
Если бы все акции росли так...
Не нужен биткоин и форекс.
Вкладываешь деньги в акции военно-промышленного комплекса США? Молодец!
Не-не. Просто мечтаю, чтобы наши акции переняли этот опыт. Просто надо немного поднапрячься ))
Вкладываешь деньги в акции военно-промышленного комплекса США? Молодец!
В военно-промышленный сектор вкладывают средства те, кто вкладывается в гос. облигации.
Не-не. Просто мечтаю, чтобы наши акции переняли этот опыт. Просто надо немного поднапрячься ))
Российский рынок акций открылся ростом
Утренняя сессия на российском рынке акций началась с роста индекса Мосбиржи на 0,5%, затем он ускорил рост до 1,18%.
По данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3 528,63 пункта, но к 07:10 мск ускорил рост до 3 552,41 пункта.
Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,51%, до $92,5 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,66% и торгуется на уровне $89,45 за баррель.
По оценкам «БКС мир инвестиций», 18 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3 425-3 575 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 75,8-77,3 руб.
«Северсталь» может выплатить дивиденды за IV квартал из расчета 109,81 руб. на акцию
Совет директоров горно-металлургической компании «Северсталь» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам работы в IV квартале 2021 года из расчета 109,81 рубля на акцию. Об этом говорится в пресс-релизе «Северстали».
Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен на собрании акционеров, которое состоится 20 мая 2022 года. Рекомендуемая дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 31 мая 2022 года.
«Северсталь» - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.
Основным акционером «Северстали» является председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, который владеет 77,03% акций.