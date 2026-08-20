АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 219
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Политика не экономика, логика разная)))
Ну как бы совсем не забота о физиках, а о нашей экономике, запретим в там, придется вкладывать в здесь, но с учетом законных возможностей не раскрытия инфы о субъектах инвестирования конечно странная забота)))
Северный поток-2 СТОП
Северный поток-1 загружен только на 30% , а самый старый маршрут под сильнейшим геополитическим риском , хранилища заполнены на 65%
похоже зимой 2023 цена будет выше 9000
Нефть продолжает дешеветь
20 минут назад (21.07.2022 09:00)
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3 часа назад (21.07.2022 11:13)
В Минфине США заявили о намерении добиться введения предельной закупочной цены на нефть из РФ к концу года
В Минфине США заявили о намерении добиться введения предельной закупочной цены на нефть из РФ к концу года
Нефть типа Urals растёт только в 3 странах (в промышленных масштабах), и все они под санкциями и не горят желанием сотрудничать с щемящим их западом.
Так что результат предсказуемый. Я установлю себе закупочную цену на айфон в размере 5000р и выставлю требование продавцу. Потом достану блокнот и запишу направление, в котором меня пошлют.
Фьючерсы на природный газ подорожали во время европейской сессии
p.s.
Скоро осень а потом зима
Нефть типа Urals растёт только в 3 странах (в промышленных масштабах), и все они под санкциями и не горят желанием сотрудничать с щемящим их западом.
Так что результат предсказуемый. Я установлю себе закупочную цену на айфон в размере 5000р и выставлю требование продавцу. Потом достану блокнот и запишу направление, в котором меня пошлют.
Ну , как бы для Apple вряд ли это будет существенно.
Но как перфоманс идея шикарная, креативно!
И если поддержит Китай, РФ , Индия с Саудитами , Ираном и остальными 6 миллиардами жителей планеnы , то может сказаться на Apple достаточно жестко.
Никогда не поддавался стадному желанию иметь Айфон - хотя могу себе его позволить, всегда смешно когда какой то примитив пытается подчеркнуть свой статус демонстрируя наличие последней или предпоследней версии этого весьма дорого однокнопочного железа.
может сказаться на Apple достаточно жестко.
Я не следил, но подозреваю, что у него продажи за последние пару лет должны обваливаться.