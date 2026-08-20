АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 219

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Политика не экономика, логика разная)))

Ну как бы совсем не забота о физиках, а о нашей экономике, запретим в там, придется вкладывать в здесь, но с учетом законных возможностей не раскрытия инфы о субъектах инвестирования конечно странная забота)))

 

Северный поток-2 СТОП

Северный поток-1 загружен только на 30% , а самый старый маршрут под сильнейшим геополитическим риском ,  хранилища заполнены  на 65%

похоже зимой  2023 цена будет выше 9000



 

 

Нефть продолжает дешеветь

20 минут назад (21.07.2022 09:00)



Нефть продолжает дешеветь От IFX
Нефть продолжает дешеветь От IFX
  • ru.investing.com
Нефть продолжает дешеветь
 

Государство прикупило часть АЭРОФЛОТА

 

«Северный поток — 1» возобновил поставку газа в Европу

3 часа назад (21.07.2022 11:13)



 

«Северный поток — 1» возобновил поставку газа в Европу От Investing.com
«Северный поток — 1» возобновил поставку газа в Европу От Investing.com
  • ru.investing.com
«Северный поток — 1» возобновил поставку газа в Европу
 

В Минфине США заявили о намерении добиться введения предельной закупочной цены на нефть из РФ к концу года

 4 часа назад (21.07.2022 09:22)


 

В Минфине США заявили о намерении добиться введения предельной закупочной цены на нефть из РФ к концу года От IFX
В Минфине США заявили о намерении добиться введения предельной закупочной цены на нефть из РФ к концу года От IFX
  • ru.investing.com
В Минфине США заявили о намерении добиться введения предельной закупочной цены на нефть из РФ к концу года
 
Yuriy Zaytsev #:

В Минфине США заявили о намерении добиться введения предельной закупочной цены на нефть из РФ к концу года

Нефть типа Urals растёт только в 3 странах (в промышленных масштабах), и все они под санкциями и не горят желанием сотрудничать с щемящим их западом.

Так что результат предсказуемый. Я установлю себе закупочную цену на айфон в размере 5000р и выставлю требование продавцу. Потом достану блокнот и запишу направление, в котором меня пошлют.

 

Фьючерсы на природный газ подорожали во время европейской сессии

4 часа назад (22.07.2022 12:00)


p.s.

Скоро осень а потом зима


 
Фьючерсы на природный газ подорожали во время европейской сессии От Investing.com
Фьючерсы на природный газ подорожали во время европейской сессии От Investing.com
  • ru.investing.com
Фьючерсы на природный газ подорожали во время европейской сессии
 
Edgar Akhmadeev #:

Нефть типа Urals растёт только в 3 странах (в промышленных масштабах), и все они под санкциями и не горят желанием сотрудничать с щемящим их западом.

Так что результат предсказуемый. Я установлю себе закупочную цену на айфон в размере 5000р и выставлю требование продавцу. Потом достану блокнот и запишу направление, в котором меня пошлют.

Ну , как бы для Apple вряд ли это будет существенно.

Но как перфоманс идея шикарная, креативно! 

И если поддержит Китай, РФ , Индия с Саудитами , Ираном и остальными 6 миллиардами жителей планеnы ,  то может сказаться  на Apple достаточно жестко.

Никогда не поддавался  стадному желанию иметь Айфон - хотя могу себе его позволить, всегда смешно когда какой то примитив пытается подчеркнуть свой статус  демонстрируя наличие последней или предпоследней версии этого весьма дорого однокнопочного железа.

 
Yuriy Zaytsev #:

может сказаться  на Apple достаточно жестко.

Я не следил, но подозреваю, что у него продажи за последние пару лет должны обваливаться.

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