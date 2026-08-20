АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 242

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В связи с возрастающими инфраструктурными рисками по операциям с гонконгским долларом (HKD) с 28 сентября 2022 года мы вынуждены заблокировать возможность покупки данной валюты во всех портфелях.

С 29 августа 2022 года решением Национальный клиринговый центр (НКЦ) перестал принимать доллары США (USD) в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением.

В рамках снижения ваших рисков с 7 октября 2022 года мы исключаем USD из обеспечения на срочном рынке Московской биржи (ранее мы установили запрет на перевод и зачисление USD в портфель «СР МБ», а с 19 сентября 2022 года установили комиссию в размере 3% годовых за остаток в USD в данном портфеле). Обращаем ваше внимание, что после 6 октября 2022 года клиенты с позициями и обеспечением в USD в портфеле «СР МБ», попадающие под закрытие, будут закрыты.

Рекомендуем вам произвести конвертацию остатков в портфеле «СР МБ» из USD в RUB или CNY через мобильное приложение и личный кабинет.


С уважением и заботой о вас,
Команда «Открытие Инвестиции»
 

Рынок пошел искть второе дно 2022 года.

Хеджевые стратегии рулят.

 

Сделка по акции MCD-McDonald’s — американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, работающая по системе франчайзинга.


 

Наверно газ опять вверх пойдет. Болтают об авариях, которые произошли практически одновременно на трубах по которым газ из швеции идет в европу.

https://www.rbc.ru/economics/27/09/2022/6332ae409a794720e624e6a7

Оператор назвал беспрецедентными разрушения на «Северном потоке»
Оператор назвал беспрецедентными разрушения на «Северном потоке»
  • 2022.09.27
  • РБК
  • www.rbc.ru
Оценить сроки восстановления газопровода невозможно. «Северный поток», прекративший работу в конце лета из-за проблем с агрегатами, был одним из последних маршрутов по которым можно было поставлять газ в Европу в обход Украины Сроки возобновления газотранспортной инфраструктуры газопровода «Северный поток» пока нельзя оценить, сообщила...
 
Vitalii Ananev #:

Наверно газ опять вверх пойдет. Болтают об авариях, которые произошли практически одновременно на трубах по которым газ из швеции идет в европу.

https://www.rbc.ru/economics/27/09/2022/6332ae409a794720e624e6a7

Если это правда, то Газпром может и не выплатить дивиденты... 

 
prostotrader #:

Если это правда, то Газпром может и не выплатить дивиденты... 

Сообщение официальное, при чем РБК вроде не был замечен в публикации фейков. Вот сообщение интерфакса https://www.interfax.ru/business/865065

Причем одновременно с этим событием было открытие газопровода Baltic Pipe из норвежского шельфа через данию в польшу.

https://tass.ru/ekonomika/15882081

 
Vitalii Ananev #:

Сообщение официальное, при чем РБК вроде не был замечен в публикации фейков. Вот сообщение интерфакса https://www.interfax.ru/business/865065

Причем одновременно с этим событием было открытие газопровода Baltic Pipe из норвежского шельфа через данию в польшу.

https://tass.ru/ekonomika/15882081

30 числа скажут.
 
Valeriy Yastremskiy #:
30 числа скажут.

Польша поблагодарила сша за сломанные газопроводы. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6333676d9a794760361354ef

Запуск Baltic Pipe и повреждения действующего газопровода и не действующего северного потока 2 явно намекает, что выгодоприобретателем от этого стала польша. Локомотив евросоюза германия еще на один шаг приблизилась к деиндустриализации.

Захарова ответила на слова Сикорского о повреждении «Северного потока»
Захарова ответила на слова Сикорского о повреждении «Северного потока»
  • 2022.09.27
  • РБК
  • www.rbc.ru
Благодарность бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» можно трактовать как официальное заявление о теракте. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Польский депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Радек Сикорский в Twitter...
 
Vitalii Ananev #:

Польша поблагодарила сша за сломанные газопроводы. 

Согласен)))

 
Valeriy Yastremskiy #:

Согласен)))

Не факт еще, что это польша все устроила. Слишком все очевидно. Возможно их хотят подставить и столкнуть с германией.

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