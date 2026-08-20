АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 242
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В связи с возрастающими инфраструктурными рисками по операциям с гонконгским долларом (HKD) с 28 сентября 2022 года мы вынуждены заблокировать возможность покупки данной валюты во всех портфелях.
С 29 августа 2022 года решением Национальный клиринговый центр (НКЦ) перестал принимать доллары США (USD) в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением.
В рамках снижения ваших рисков с 7 октября 2022 года мы исключаем USD из обеспечения на срочном рынке Московской биржи (ранее мы установили запрет на перевод и зачисление USD в портфель «СР МБ», а с 19 сентября 2022 года установили комиссию в размере 3% годовых за остаток в USD в данном портфеле). Обращаем ваше внимание, что после 6 октября 2022 года клиенты с позициями и обеспечением в USD в портфеле «СР МБ», попадающие под закрытие, будут закрыты.
Рекомендуем вам произвести конвертацию остатков в портфеле «СР МБ» из USD в RUB или CNY через мобильное приложение и личный кабинет.
С уважением и заботой о вас,
Команда «Открытие Инвестиции»
Рынок пошел искть второе дно 2022 года.
Хеджевые стратегии рулят.
Сделка по акции MCD-McDonald’s — американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, работающая по системе франчайзинга.
Наверно газ опять вверх пойдет. Болтают об авариях, которые произошли практически одновременно на трубах по которым газ из швеции идет в европу.
https://www.rbc.ru/economics/27/09/2022/6332ae409a794720e624e6a7
Наверно газ опять вверх пойдет. Болтают об авариях, которые произошли практически одновременно на трубах по которым газ из швеции идет в европу.
https://www.rbc.ru/economics/27/09/2022/6332ae409a794720e624e6a7
Если это правда, то Газпром может и не выплатить дивиденты...
Если это правда, то Газпром может и не выплатить дивиденты...
Сообщение официальное, при чем РБК вроде не был замечен в публикации фейков. Вот сообщение интерфакса https://www.interfax.ru/business/865065
Причем одновременно с этим событием было открытие газопровода Baltic Pipe из норвежского шельфа через данию в польшу.
https://tass.ru/ekonomika/15882081
Сообщение официальное, при чем РБК вроде не был замечен в публикации фейков. Вот сообщение интерфакса https://www.interfax.ru/business/865065
Причем одновременно с этим событием было открытие газопровода Baltic Pipe из норвежского шельфа через данию в польшу.
https://tass.ru/ekonomika/15882081
30 числа скажут.
Польша поблагодарила сша за сломанные газопроводы. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6333676d9a794760361354ef
Запуск Baltic Pipe и повреждения действующего газопровода и не действующего северного потока 2 явно намекает, что выгодоприобретателем от этого стала польша. Локомотив евросоюза германия еще на один шаг приблизилась к деиндустриализации.
Польша поблагодарила сша за сломанные газопроводы.
Согласен)))
Согласен)))
Не факт еще, что это польша все устроила. Слишком все очевидно. Возможно их хотят подставить и столкнуть с германией.