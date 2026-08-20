АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 36

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prostotrader #:

Почему же Вы не понимаете?

Все очень просто.

С момента, когда фьючерс становится активным (умирает предыдущий фьючерс), до экспирации - 90 дней.

С этого момента стоимость фьючерса равна стоимость СПОТа + ставка ЦБ

А в момент экспирации  активного фьючерса, стоимость фьючерса  = стоимости СПОТа (при равном кол-ве акций фьючерса и СПОТа ).

Н-р Во фьючерсе POLY - 10 акций, а на СПОТе в лоте POLY 1 акция, следовательно

продав 1 фьючерс, Вы должны купить 10 лотов акций POLY.

Таким образом, купив фьючерс за 90 дней экспирации, мы гарантированно получим ставку ЦБ/4.

Если, по каким-либо причинам в это время выпадут дивиденты, то это бонус (ощутимый).

Как показывает практика, можно и не входить за 90 дней, получив 2% в квартал.

При большой волатильности, прибыль бывает гораздо больше, чем ставка ЦБ,

и входя дней за 40 - 45, например  по 8,45% годовых, на самом деле, прибыль составит

8,45 /4 * 2 ( 2 потому что не 90, а 45 дней), т.е  4,225% в перерасчете за квартал с учетом комиссий брокера и биржи.

При этом Вам не придется вовсе следить куда пойдет цена, т.к фьючерс продается, а СПОТ покупается,

т.е нейтральная позиция, включающая в себя Вашу гарантированную прибыль :) 

В момент экспирации, биржа "насыпает" Вам "отрицательные акции" вместо проданного фьючерса и они взаимно уничтожаются,

оставляя Ваш доход, при перерасчете цен купли-продажи.

Выход (картинка выше), сделан для скальпинга, но из-за тормозов Квик, прибыль сводится к "0".

Div hunter писал сам для Квик


Вот теперь становится более понятно. 

 
prostotrader #:

Почему же Вы не понимаете?

Все очень просто.

С момента, когда фьючерс становится активным (умирает предыдущий фьючерс), до экспирации - 90 дней.

С этого момента стоимость фьючерса равна стоимость СПОТа + ставка ЦБ

А в момент экспирации  активного фьючерса, стоимость фьючерса  = стоимости СПОТа (при равном кол-ве акций фьючерса и СПОТа ).

Н-р Во фьючерсе POLY - 10 акций, а на СПОТе в лоте POLY 1 акция, следовательно

продав 1 фьючерс, Вы должны купить 10 лотов акций POLY.

Таким образом, купив фьючерс за 90 дней экспирации, мы гарантированно получим ставку ЦБ/4.

Если, по каким-либо причинам в это время выпадут дивиденты, то это бонус (ощутимый).

Как показывает практика, можно и не входить за 90 дней, получив 2% в квартал.

При большой волатильности, прибыль бывает гораздо больше, чем ставка ЦБ,

и входя дней за 40 - 45, например  по 8,45% годовых, на самом деле, прибыль составит

8,45 /4 * 2 ( 2 потому что не 90, а 45 дней), т.е  4,225% в перерасчете за квартал с учетом комиссий брокера и биржи.

При этом Вам не придется вовсе следить куда пойдет цена, т.к фьючерс продается, а СПОТ покупается,

т.е нейтральная позиция, включающая в себя Вашу гарантированную прибыль :) 

В момент экспирации, биржа "насыпает" Вам "отрицательные акции" вместо проданного фьючерса и они взаимно уничтожаются,

оставляя Ваш доход, при перерасчете цен купли-продажи.

Выход (картинка выше), сделан для скальпинга, но из-за тормозов Квик, прибыль сводится к "0".

Div hunter писал сам для Квик


Получается что выгодней сделать такую сделку с некоторой дельтой.

Т е допустим продать фьючерс на каком либо HIGH  , а уже  акции  купить пониже , через некоторое время, ну как бы не в одно и то же время  , это конечно будет риск на некоторое время  .

Но тогда в профит добавится разница по дельте.

 
Yuriy Zaytsev #:

Получается что выгодней сделать такую сделку с некоторой дельтой.

Т е допустим продать фьючерс на каком либо HIGH  , а уже  акции  купить пониже , через некоторое время, ну как бы не в одно и то же время  , это конечно будет риск на некоторое время  .

Но тогда в профит добавится разница по дельте.

Если знать, что будет пониже, эта стратегия не нужна ))

 

По радио  "Бизнес ФМ" сообщают.

Транслирую ее НЕ дословно , но надеюсь мысль понятна , для трейдинга весьма интересна: 

Интересно  и удивительно,  на этом геополитическом скачке  основная масса Россиян активно сливало валюту USD на хаях -  т е все делали по уму.

Весьма необычное поведение  для большинства , обычно ранее в такие моменты граждане покупали валюту на хаях.  

(С) Радио бизнес ФМ 

 
Andrey Khatimlianskii #:

Если знать, что будет пониже, эта стратегия не нужна ))

:) это да. 

Имел ввиду , что все же с некоторой дельтой пытаться встать в позицию. 

 
Yuriy Zaytsev #:

По радио  "Бизнес ФМ" сообщают.

Транслирую ее НЕ дословно , но надеюсь мысль понятна , для трейдинга весьма интересна: 

Интересно  и удивительно,  на этом геополитическом скачке  основная масса Россиян активно сливало валюту USD на хаях -  т е все делали по уму.

Весьма необычное поведение  для большинства , обычно ранее в такие моменты граждане покупали валюту на хаях.  

(С) Радио бизнес ФМ 


На D1 EMA8 выше открытия и закрытия свечей , прекрасный сигнал 01.02.2022 , пока красиво льется вниз, интересно как скоро пройдет к 70 ? 

А вчера 7-го числа  большие мальчики провели переговоры - негатива нет,  скорее позитив, похоже с большой долей вероятности тенденция  по USDRUB сохранится. 

 

Бизнес ФМ

В windows 11  планируется возможность запуска андроид приложений

для миллионов приложений андроид будет новая площадка

пока только тестирование!

ихмо:  ждем роста акций  MSFT

 

СБЕРБАНК - ЧИСТ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ (ЯНВ) = 100,22 МЛРД РУБ ( ПРОТИВ 86,68 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ )

ихмо: рост неизбежен

График SBER, D1, 2022.02.08 02:29 UTC, АО &#39;&#39;Открытие Брокер&#39;&#39;, MetaTrader 5, Real 
 

«Газпром» начнет поставки газа в Китай в рамках недавно подписанного газового контракта на 10 млрд куб. м, скорее всего, с 2025 года. По нашим оценкам, поставки дополнительных 10 млрд куб. м газа в Китай в 2025 году увеличат EBITDA «Газпрома» на 3%, а чистую прибыль - на 3,5% - Газпромбанк

Ихмо: делаем выводы

 

Что очень удобно в развитых банковских биржевых терминалах это вкусняшки позволяющие быстро выбирать интересные бумаги.

выбор IT USA гигантов из SP500 - сортировка доходность за год 


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