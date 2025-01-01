Обсуждение статьи "Как обезопасить себя и своего эксперта при торговле на Московской бирже" (77 1 2 3 4 5 ... 7 8)
Опубликована статья Как обезопасить себя и своего эксперта при торговле на Московской бирже : В статье подробно описываются методы работы, призванные обеспечить безопасность совершения торговых операций на биржевых и малоликвидных рынках, на примере срочной секции Московской биржи. Статья является
За последнее время торговая платформа MetaTrader 5 обзавелась массой интеграционных шлюзов к поставщикам ликвидности и биржам. С их помощью брокеры получили возможность качественно улучшить свой бизнес и выйти на новые рынки. Мы решили подвести первые итоги интеграций и составить список уже...
Опубликована статья С чего начать при создании торгового робота для Московской биржи MOEX : Многие трейдеры на Московской бирже хотели бы автоматизировать свои торговые алгоритмы, но не знают с чего начать. Язык MQL5 предлагает не только огромный набор торговых функций, но и готовые классы, которые
Лента сделок в MetaTrader 5: встречайте новый инструмент для анализа фондового рынка (70 1 2 3 4 5 6 7)
В прошлую пятницу состоялся официальный релиз торговой платформы MetaTrader 5 build 1375 с лентой сделок (Time & Sales) в стакане цен. Он позволяет видеть список всех биржевых торговых операций в режиме реального времени. В ленте по каждой сделке показывается ее время, направление,...
На канале нашего партнера DEREX вышло новое видео: Интервью с Сергеем Елисеевым — Опционы. Оседлай волатильность Сергей Елисеев — создатель Option Lab, известный опционный трейдер, преподавать курсов и семинаров по торговле опционами. Создатель Algo Volatility Trading Fund. На рынке с 2000 года. В
Обсуждение статьи "Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи" (42 1 2 3 4 5)
Опубликована статья Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи : Статья описывает теорию биржевого ценообразования и специфику клиринговых расчетов срочной секции Московской биржи. Материал будет интересен как начинающим трейдерам, желающим получить свой первый
Торговая платформа MetaTrader 5 стала доступна клиентам AMP Futures для торговли фьючерсами (78 1 2 3 4 5 ... 7 8)
Компания AMP Futures официально объявила о запуске платформы MetaTrader 5 для торговли фьючерсами. Чикагский брокер является официальным фьючерсным посредником (Futures Commission Merchant), регулируется законами США и предоставляет доступ к фьючерсным рынкам индивидуальным трейдерам, американским и...
JFD Brokers (JFD Group Ltd) предложил торговлю акциями крупнейших немецких и голландских компаний в MetaTrader 5 (6)
Международный брокер расширил линейку инструментов для биржевой торговли. Трейдеры, использующие мультирыночную платформу, получили возможность инвестировать в ценные бумаги таких глобальных корпораций, как Allianz, BMW, Bayer, Siemens, Heineken и Royal Dutch Shell. С учетом американских акций в...
В интегрированном с MetaTrader 5 новостном фидере Claws & Horns появился ежедневный анализ российских акций, торгуемых на Московской Бирже. Разработчики сервиса заявляют, что перечень предоставляемых ими услуг был расширен из-за растущего спроса на подобную аналитику со стороны трейдеров. Основной...
Торговыевозможности мультирыночной платформы MetaTrader 5 продолжают расширяться: вследза релизом шлюза к Interactive Brokers выпущен шлюз к платформе CQG. Приложениеразработано компанией Forexware и предоставляет прямой доступ на международныебиржи CME, CBOT, NYMEX, ICE, EUREX и десятки других....
По многочисленным просьбам участников MQL5.community мы создали раздел "Биржевой трейдинг". Здесь можно обсуждать темы, связанные с торговлей акциями, фьючерсами, опционами и другими биржевыми инструментами, и делиться опытом. Разработчики MetaTrader 5 также будут рады ответить на ваши вопросы о...
Торгует "ИИ". (33 1 2 3 4)
Советы от "ИИ" в реальном времени - на основе предоставленного графика. Посмотрим чего он может. Скорей всего - ничего. Зато интересно. ИМХО 1. Текущая ситуация: Цена: 108,302.7 USDT. Изменение за 24ч: +0.19% (незначительный рост). Диапазон за 24ч: 107,434.3 (минимум) — 109,221.6 (максимум). Объем
Прошло всего три года с момента анонса MQ и вот наконец-то MT5 стал доступен в Финам . Теперь можно перенести свои стратегии на нормальный сервис авто-следования Comon. Да и в целом изучить торговые условия Финам
Арбитраж крипты (4)
Привет. Народ, кто-нить арбитражит крипту с разных бирж? Рабочая тема вообще? Просто крипту не торговал никогда, интересно мнение сообщества. Вообще, выглядит так, что можно даже вручную арбитражить. Раздвижки по 50-70$ чуть ли не каждый час... Полюбому ведь в чем-то есть подвох
Многие интересуются фьючами, но не знают, как к ним подступиться. Попробую дать маленький ликбез, в первом приближении, без утомительных подробностей. Имеются в виду фьючи на площадке ФОРТС Московской Биржи. Фьючи на практике, как это выглядит: Заключая контракт (на бирже, с неизвестным
Добрый день! При тестировании в тестере стратегий обнаружили расхождение котировок между данными в склейке фьючерса Si(MT5 от БКС). Задали вопрос в техподдержку: Сравнивали данные с MT5 от Открытия - там тоже самое. После недели выяснения причин такого обстоятельства, получили следующий ответ
Биржевая информация (10)
Вот если я захотел на своём сайте показать курс биткойна в рублях. Курс битка я получил, но он к доллару, хочу взять курс доллара с инструмента USDRUB_TOM. Где мне найти эту информацию за приемлемую цену или может быть бесплатно. Задержка 15 минут не пугает. могу за 1500 в месяц получить её с мфд,...
С открытием нового года. Что бы не открывать тему каждый месяц тему, сделал сразу на год. чуть чуть не дотянули до 5000 , но судя по всему 5000 скоро
Вопрос разработчикам. 14 июля 2020 года биржа внесла изменения в формулу расчета ГО по связке фьючерсных контрактов Eu и Si (https://www.moex.com/n29271/?nt=122). Теперь по межконтрактому спреду установлена скидка в 50% с каждого из контрактов. В курсе ли вы о произошедшем обновлении и как скоро
Добрый день, Ренат! В теме "ФОРТС большие задержки при выставлении приказов" Вы утверждали, что никаких дополнительных задержек со стороны Вашего сервера не существует и рекомендовали установить машину поближе к Вашему серверу. С большими проблемами удалось это сделать (начальник отдела по работе с
Возможно ли вообще настроить так, чтобы текущая цена была по центру графика? Вариант растягивания графика по вертикали не подходит, так как нужно чтобы не нарушался текущий шаг сетки графика
Добрый день! Не могу написать в личку участнику форума, т.к можно написать только друзьям, я не в числе друзей. Может быть кто-то из числа друзей Vladimir Mikhailov напишет ему, чтобы он связался со мной
Торгую на Московской бирже у брокера на букву Ф. В браузере постоянно выкидывает из личного кабинета. Никак не могу победить эту проблему. Пробовал различные расширения для обновления страниц. Ничего не помогает. Понимаю, что можно решить проблему с помощью программирования, но хотелось бы решить
Привет! В связи с большой волатильностью рынков, решил попробовать скальпинг фьючерса против спота на КВИК. И к большому удивлению, доход составил бы от 2 до 2.5% годовых за день-два . Но в силу того, что КВИК супер-тормоз, реальная прибыль свелась к 0. Плаза 2 может работать полноценно только с
День добрый дорогие друзья по увлечению! Как в MQL5 выяснить что полученный из включеyных в окружение инструментов является фьючерсом
Борьба с проскальзыванием (22 1 2 3)
Коллеги, здравствуйте. Столкнулся с проблемой проскальзывания в MT5, а именно, при открытии позиции автоматически выставляю стоп и тейк, но они срабатывают с очень большим проскальзыванием. Подскажите, пожалуйста, можно ли забороть в MT5 эту историю? Заранее спасибо, Сергей
Впервые столкнулся с проскальзыванием лимитного ордера на бирже. Инструмент sfin, ордер был выставлен по цене 1262.8, а исполнился по 1233.0 Собственно вопрос такой. При каких обстоятельствах такое возможно? Дайте хоть какое то логическое объяснение как такое может быть. Так как у меня вообще, это
Ищу брокера для алго-торговли контрактом евро/доллара на бирже CME Globex. MT5 для CME предлагают два брокера AMPGlobalUSA и Just2Trade. Демка открыта, роботы запущены. Далее моему удивлению не было предела! С одной и той же биржи по одному и тому же инструменту транслируются разные тиковые данные
Может кто нибудь подсказать откуда берутся эти цифры? В документации написано " В верхней и нижней части показываются общие объемы текущих предложений на покупку и на продажу ."
Хотелось бы узнать какая то разработка по календарным спредам через metatrader5 для московской биржи ведётся? Текущее состояние. Торгую ими через finam trade , хотя все остальные инструменты через mt5, с учетом того что обороты растут , хотелось бы понять во что вложится. В доработку терминала для
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