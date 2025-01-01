MetaQuotes Шлюзы MetaTrader 5 - куда можно подключаться? 22 1 2 3) За последнее время торговая платформа MetaTrader 5 обзавелась массой интеграционных шлюзов к поставщикам ликвидности и биржам. С их помощью брокеры получили возможность качественно улучшить свой бизнес и выйти на новые рынки. Мы решили подвести первые итоги интеграций и составить список уже...

MetaQuotes Обсуждение статьи "С чего начать при создании торгового робота для Московской биржи MOEX" 16 1 2) Опубликована статья С чего начать при создании торгового робота для Московской биржи MOEX : Многие трейдеры на Московской бирже хотели бы автоматизировать свои торговые алгоритмы, но не знают с чего начать. Язык MQL5 предлагает не только огромный набор торговых функций, но и готовые классы, которые

MetaQuotes Интервью с Сергеем Елисеевым — Опционы. Оседлай волатильность На канале нашего партнера DEREX вышло новое видео: Интервью с Сергеем Елисеевым — Опционы. Оседлай волатильность Сергей Елисеев — создатель Option Lab, известный опционный трейдер, преподавать курсов и семинаров по торговле опционами. Создатель Algo Volatility Trading Fund. На рынке с 2000 года. В

MetaQuotes JFD Brokers (JFD Group Ltd) предложил торговлю акциями крупнейших немецких и голландских компаний в MetaTrader 5 ( 6 ) Международный брокер расширил линейку инструментов для биржевой торговли. Трейдеры, использующие мультирыночную платформу, получили возможность инвестировать в ценные бумаги таких глобальных корпораций, как Allianz, BMW, Bayer, Siemens, Heineken и Royal Dutch Shell. С учетом американских акций в...

MetaQuotes Аналитика российского фондового рынка от Claws & Horns в MetaTrader 5 ( 2 ) В интегрированном с MetaTrader 5 новостном фидере Claws & Horns появился ежедневный анализ российских акций, торгуемых на Московской Бирже. Разработчики сервиса заявляют, что перечень предоставляемых ими услуг был расширен из-за растущего спроса на подобную аналитику со стороны трейдеров. Основной...

MetaQuotes Выпущен новый шлюз MetaTrader 5 Gateway to CQG от Forexware 17 1 2) Торговыевозможности мультирыночной платформы MetaTrader 5 продолжают расширяться: вследза релизом шлюза к Interactive Brokers выпущен шлюз к платформе CQG. Приложениеразработано компанией Forexware и предоставляет прямой доступ на международныебиржи CME, CBOT, NYMEX, ICE, EUREX и десятки других....

MetaQuotes Добро пожаловать в новый раздел! 13 1 2) По многочисленным просьбам участников MQL5.community мы создали раздел "Биржевой трейдинг". Здесь можно обсуждать темы, связанные с торговлей акциями, фьючерсами, опционами и другими биржевыми инструментами, и делиться опытом. Разработчики MetaTrader 5 также будут рады ответить на ваши вопросы о...

Dmitriy Skub Торгует "ИИ". 33 1 2 3 4) Советы от "ИИ" в реальном времени - на основе предоставленного графика. Посмотрим чего он может. Скорей всего - ничего. Зато интересно. ИМХО 1. Текущая ситуация: Цена: 108,302.7 USDT. Изменение за 24ч: +0.19% (незначительный рост). Диапазон за 24ч: 107,434.3 (минимум) — 109,221.6 (максимум). Объем

trampampam Арбитраж крипты ( 4 ) Привет. Народ, кто-нить арбитражит крипту с разных бирж? Рабочая тема вообще? Просто крипту не торговал никогда, интересно мнение сообщества. Вообще, выглядит так, что можно даже вручную арбитражить. Раздвижки по 50-70$ чуть ли не каждый час... Полюбому ведь в чем-то есть подвох

JRandomTrader Поговорим о фьючерсах на ФОРТС 59 1 2 3 4 5 6) Многие интересуются фьючами, но не знают, как к ним подступиться. Попробую дать маленький ликбез, в первом приближении, без утомительных подробностей. Имеются в виду фьючи на площадке ФОРТС Московской Биржи. Фьючи на практике, как это выглядит: Заключая контракт (на бирже, с неизвестным

Profitexcell MOEX. Фортс. Расхождение котировок(склейка) между данными MT5 и MOEX. 18 1 2) Добрый день! При тестировании в тестере стратегий обнаружили расхождение котировок между данными в склейке фьючерса Si(MT5 от БКС). Задали вопрос в техподдержку: Сравнивали данные с MT5 от Открытия - там тоже самое. После недели выяснения причин такого обстоятельства, получили следующий ответ

Alexey Oreshkin Биржевая информация ( 10 ) Вот если я захотел на своём сайте показать курс биткойна в рублях. Курс битка я получил, но он к доллару, хочу взять курс доллара с инструмента USDRUB_TOM. Где мне найти эту информацию за приемлемую цену или может быть бесплатно. Задержка 15 минут не пугает. могу за 1500 в месяц получить её с мфд,...

prostotrader Ищу участника форума ( 5 ) Добрый день! Не могу написать в личку участнику форума, т.к можно написать только друзьям, я не в числе друзей. Может быть кто-то из числа друзей Vladimir Mikhailov напишет ему, чтобы он связался со мной

pivomoe Выкидывает из личного кабинета брокера. Как сделать так, чтобы не выкидывало? ( 8 ) Торгую на Московской бирже у брокера на букву Ф. В браузере постоянно выкидывает из личного кабинета. Никак не могу победить эту проблему. Пробовал различные расширения для обновления страниц. Ничего не помогает. Понимаю, что можно решить проблему с помощью программирования, но хотелось бы решить

prostotrader Скальпинг в классическом арбитраже 604 1 2 3 4 5 ... 60 61) Привет! В связи с большой волатильностью рынков, решил попробовать скальпинг фьючерса против спота на КВИК. И к большому удивлению, доход составил бы от 2 до 2.5% годовых за день-два . Но в силу того, что КВИК супер-тормоз, реальная прибыль свелась к 0. Плаза 2 может работать полноценно только с

Radeon2020 Борьба с проскальзыванием 22 1 2 3) Коллеги, здравствуйте. Столкнулся с проблемой проскальзывания в MT5, а именно, при открытии позиции автоматически выставляю стоп и тейк, но они срабатывают с очень большим проскальзыванием. Подскажите, пожалуйста, можно ли забороть в MT5 эту историю? Заранее спасибо, Сергей

Aleksandr Slavskii Проскальзывание лимитного ордера на бирже. 30 1 2 3) Впервые столкнулся с проскальзыванием лимитного ордера на бирже. Инструмент sfin, ордер был выставлен по цене 1262.8, а исполнился по 1233.0 Собственно вопрос такой. При каких обстоятельствах такое возможно? Дайте хоть какое то логическое объяснение как такое может быть. Так как у меня вообще, это

Sergey Zhilinskiy Получение общих объемов текущих предложений на покупку и на продажу. Как? ( 3 ) Может кто нибудь подсказать откуда берутся эти цифры? В документации написано " В верхней и нижней части показываются общие объемы текущих предложений на покупку и на продажу ."