АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 245
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Вы Михаил?
Я понял, плюс один к моему списку в форуме MQL.
Михаил, а если бы был вход и дивиденды не утвердили , то какой процент убытка мог бы быть? Хочу понять риски.
Наконец-то освободился.
Посчитать конкретно в цифрах не представляется возможным, но из графика наглядно видно,
что риски ~ 2:1 не в нашу пользу, если дивиденты не платят или совсем маленькие, если входить до ГОСА, НО
Перед самыми дивидентами прцент прибыли был более 45, это означает, что СПОТ стал ниже фьючерса, тем самым риск был совсем маленький!
Потому что после отсечки, СПОТ упадет на величину дивилентов, а потом и вовсе будет равен фьючерсу, тем самым риски, при покупке в данной ситуации (45%) до ГОСА
сведутся к нулю, просто нужно будет ждать экспирации.
Добавлено
Важно помнить, что все расчеты необходимо вести в годовых процентах, потому что составляющие формулы расчета исходят из годовых
(Ставка ЦБ, дней до экспирации)
Добавлено
Вот так должно быть совсем понятно
Добавлено
В любых случаях (есть дивиденты или их нет), войдя в момент когда спот ниже фьючерса ваши убытки/прибыль в экспирацию будут определяться только комиссиями + заморозка вложенных средств,
причем еще до вхождения в позиции Вы можете это рассчитать.
Вот момент, когда спот поднырнул под фьючерс
Если бы я успел "заскочить" в этот момент, то при утверждении дивидентов 51,03 моя прибыль (чистыми) составила бы приблизительно:
дивиденты полностью (11000 * 51,03 - 11000 * 51,03.100*13 ) = 488 357,1 руб + 1-2% годовых от 2500000 руб.(2500000/100/4 = 6250 руб.)
если бы дивидентов вогсе не было, то прибыль составила бы 6000 - 7000 руб.
Не стал входить, потому что торги были ниже 30% (это убыток, если дивов нет или маленькие), а когда поперло, просто тупо не успел переставить настройки (вход у меня был 100) :)
Большое русское мерси!)
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Не вздумайте шортить!
Заплатите дивиденты :(
Не вздумайте шортить!
Заплатите дивиденты :(
Да конечно , в курсе. Cпасибо!
p.s.
в хедже стою , по вашей технологии.
Да конечно , в курсе. Cпасибо!
p.s.
в хедже стою , по вашей технологии.
Это не моя технология, она родилась вместе с фьючерсами :)