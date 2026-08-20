АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 191

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Andrey Miguzov #:

Видимо не увидим.

https://www.kommersant.ru/doc/5366915

да да 

видимо приехали к нижней границе коридора 

p.s.

А как чудно было бы провалится в 1997 на 6 руб

 
Yuriy Zaytsev #:

да да 

видимо приехали к нижней границе коридора 

p.s.

А как чудно было бы провалится в 1997 на 6 руб

Ничего чудного... Сколько станут стоить продукты здесь в Маркете? Ведь цены в магазинах не свалятся вслед за ..
 
transcendreamer #:

Да сейчас могут быть любые курсы с рублем, по причине ограничительных мер движения капитала и сжатия импорта, и это удачный шанс купить валюту для тех кто еще не успел, может быть уже последний шанс, ибо когда ситуация нормализуется (мы же на это надеемся) и восстановится нормальная торговля, то произойдет переоценка и такого шанса уже может не быть.

Только пожалуйста не надо на меня нападать с политическими ярлыками, я просто высказал свое мнение, что лучше доверять стабильным валютам в период свершения Great Reset, и у каждого может свое другое мнение.

меня интересует только биржевой курс ( пониже)  для закупки актива под торговлю на USA

судя по действиям регулятора мы у нижней границы коридора, которая видимо сложилась в "голове у регулятора"

пора котлетить бакс -  в моей  ситуации закупать активы.

хороший сигнал :)

 
Yuriy Zaytsev #:

да да 

видимо приехали к нижней границе коридора 

p.s.

А как чудно было бы провалится в 1997 на 6 руб

Вообще показательно каким образом определяется курс - это баланс спроса и предложения в чистом виде :)

Только нельзя забывать, что размер спроса и предложения определяет Минфин на совещании в 18-15 двумя предложениями :)))

 
Artyom Trishkin #:
Ничего чудного... Сколько станут стоить продукты здесь в Маркете? Ведь цены в магазинах не свалятся вслед за ..

Артем :) это была конечно шутка с моей стороны.

    

Это шутка была
Это шутка была
  • 2016.11.01
  • www.youtube.com
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Andrey Miguzov #:

Вообще показательно каким образом определяется курс - это баланс спроса и предложения в чистом виде :)

Только нельзя забывать, что размер спроса и предложения определяет Минфин на совещании в 18-15 двумя предложениями :)))

да прекрасно понятно что курс он в "голове регулятора"

 

Сегодня в 17-40 купил USDRUB_TOD, сейчас 21-26, и я до сих пор не

могу в личном кабинете вывести ни валюту, ни рубли (доступно для вывода "0") на свой счет так же в Открывашке банке.

Будьте внимательны, похоже "загибается" наша Открывашка...

 

Дивидендные  2022

 
prostotrader #:

Сегодня в 17-40 купил USDRUB_TOD, сейчас 21-26, и я до сих пор не

могу в личном кабинете вывести ни валюту, ни рубли (доступно для вывода "0") на свой счет так же в Открывашке банке.

Будьте внимательны, похоже "загибается" наша Открывашка...

у меня бывало подобное они вроде до 2 дней 

Чем нравится тинек , был случай выводил с брокерского счета  большую сумму прямо у терминала , перед крупной покупкой в магазине в субботу в 19 часов. Ввод вывод  доступен 24/7 , скорость  ввода вывода примерно 1-2 секунды.

Открывашка застряла по технологиям в 90х  ,  вообще пора им снять малиновый пиджак, и пальцы веером не раздвигать и впереди себя не носить.

 
Yuriy Zaytsev #:

у меня бывало подобное они вроде до 2 дней 

Чем нравится тинек , был случай выводил большую сумму прямо у терминала , перед крупной покупкой в магазине в субботу в 19 часов. Ввод вывод  доступен 24/7 , скорость  ввода вывода примерно 1-2 секунды.

Открывашка застряла по технологиям в 90х 

Всегда было, если поставка сегодня (_TOD), то средства можно было выводить сразу же!

Я даже остаток в рублях не могу вывести! 

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