АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 191
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Видимо не увидим.
https://www.kommersant.ru/doc/5366915
да да
видимо приехали к нижней границе коридора
p.s.
А как чудно было бы провалится в 1997 на 6 руб
да да
видимо приехали к нижней границе коридора
p.s.
А как чудно было бы провалится в 1997 на 6 руб
Да сейчас могут быть любые курсы с рублем, по причине ограничительных мер движения капитала и сжатия импорта, и это удачный шанс купить валюту для тех кто еще не успел, может быть уже последний шанс, ибо когда ситуация нормализуется (мы же на это надеемся) и восстановится нормальная торговля, то произойдет переоценка и такого шанса уже может не быть.
Только пожалуйста не надо на меня нападать с политическими ярлыками, я просто высказал свое мнение, что лучше доверять стабильным валютам в период свершения Great Reset, и у каждого может свое другое мнение.
меня интересует только биржевой курс ( пониже) для закупки актива под торговлю на USA
судя по действиям регулятора мы у нижней границы коридора, которая видимо сложилась в "голове у регулятора"
пора котлетить бакс - в моей ситуации закупать активы.
хороший сигнал :)
да да
видимо приехали к нижней границе коридора
p.s.
А как чудно было бы провалится в 1997 на 6 руб
Вообще показательно каким образом определяется курс - это баланс спроса и предложения в чистом виде :)
Только нельзя забывать, что размер спроса и предложения определяет Минфин на совещании в 18-15 двумя предложениями :)))
Ничего чудного... Сколько станут стоить продукты здесь в Маркете? Ведь цены в магазинах не свалятся вслед за ..
Артем :) это была конечно шутка с моей стороны.
Вообще показательно каким образом определяется курс - это баланс спроса и предложения в чистом виде :)
Только нельзя забывать, что размер спроса и предложения определяет Минфин на совещании в 18-15 двумя предложениями :)))
да прекрасно понятно что курс он в "голове регулятора"
Сегодня в 17-40 купил USDRUB_TOD, сейчас 21-26, и я до сих пор не
могу в личном кабинете вывести ни валюту, ни рубли (доступно для вывода "0") на свой счет так же в Открывашке банке.
Будьте внимательны, похоже "загибается" наша Открывашка...
Дивидендные 2022
Сегодня в 17-40 купил USDRUB_TOD, сейчас 21-26, и я до сих пор не
могу в личном кабинете вывести ни валюту, ни рубли (доступно для вывода "0") на свой счет так же в Открывашке банке.
Будьте внимательны, похоже "загибается" наша Открывашка...
у меня бывало подобное они вроде до 2 дней
Чем нравится тинек , был случай выводил с брокерского счета большую сумму прямо у терминала , перед крупной покупкой в магазине в субботу в 19 часов. Ввод вывод доступен 24/7 , скорость ввода вывода примерно 1-2 секунды.
Открывашка застряла по технологиям в 90х , вообще пора им снять малиновый пиджак, и пальцы веером не раздвигать и впереди себя не носить.
у меня бывало подобное они вроде до 2 дней
Чем нравится тинек , был случай выводил большую сумму прямо у терминала , перед крупной покупкой в магазине в субботу в 19 часов. Ввод вывод доступен 24/7 , скорость ввода вывода примерно 1-2 секунды.
Открывашка застряла по технологиям в 90х
Всегда было, если поставка сегодня (_TOD), то средства можно было выводить сразу же!
Я даже остаток в рублях не могу вывести!